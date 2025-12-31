Бійці НГУ "Буревій" знищили 10 окупантів і 4 одиниці техніки. ВIДЕО

Бійці Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" завдали ударів по місцях дислокації ворога під час бойових вильотів ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано щонайменше десять окупантів та знищено чотири одиниці техніки.

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Зокрема уражено:

1 УАЗ "Буханка";

1 FPV-"ждун";

2 бойові автівки;

1 мотоцикл.

Також виведено з ладу засоби радіоелектронної боротьби та зв’язку, що серйозно ускладнило координацію ворога.

Кадрами ударів по рашистах бійці поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

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