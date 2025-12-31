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"Сталевий кордон" розніс позиції ворога на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали по ворожих позиціях окупантів на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали удару з гармати М101 та влучили прямо в місце дислокації рашистів.

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"М101 називають "снайперською" гарматою 105-го калібру, адже кожен постріл влучає прямо в ціль", - додають бійці в коментарях під відео.

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армія рф (21521) ДПСУ Держприкордонслужба (6805) прикордонники (1271) знищення (10540)
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