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Дрони "Омега-Захід" накрили окупантів, які ховалися у трубі котельні у Родинському. ВIДЕО
Бійці "Riddick’s Group" спецпідрозділу "Омега-Захід" провели бойову роботу та знищили особовий склад противника в населеному пункті Родинське.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти ховалися у трубі котельні, яка після влучання дрона накрила їх уламками.
Кадри ліквідації бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
- Також повідомлялося, що Сили оборони продовжують утримувати Дачне на Дніпропетровщині, - УВ "Схід".
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це ж було вже (с)