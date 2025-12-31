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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Дрони "Омега-Захід" накрили окупантів, які ховалися у трубі котельні у Родинському. ВIДЕО

Бійці "Riddick’s Group" спецпідрозділу "Омега-Захід" провели бойову роботу та знищили особовий склад противника в населеному пункті Родинське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти ховалися у трубі котельні, яка після влучання дрона накрила їх уламками.

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Кадри ліквідації бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21521) знищення (10540) Донецька область (11493) дрони (8692) Покровський район (1811) Родинське (91)
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Топ коментарі
+11
це не перша така "труба-укриття".

це ж було вже (с)
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31.12.2025 19:36 Відповісти
+9
Головне, що більше вже не сховаються.
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31.12.2025 19:50 Відповісти
+5
Вдребезги и пополам...
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31.12.2025 19:51 Відповісти

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