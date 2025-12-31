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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Дроны "Омега-Захід" накрыли оккупантов, прятавшихся в трубе котельной в Родинском. ВИДЕО

Бойцы "Riddick’s Group" спецподразделения "Омега-Запад" провели боевую операцию и уничтожили личный состав противника в населенном пункте Родинское.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты прятались в трубе котельной, которая после попадания дрона накрыла их обломками.

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Кадры ликвидации бойцы обнародовали в телеграм-канале.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются, - "Азов". ВИДЕО

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армия РФ (23302) уничтожение (10221) Донецкая область (12609) дроны (7597) Покровский район (1798) Родинское (91)
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Топ комментарии
+11
це не перша така "труба-укриття".

це ж було вже (с)
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31.12.2025 19:36 Ответить
+9
Головне, що більше вже не сховаються.
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31.12.2025 19:50 Ответить
+5
Вдребезги и пополам...
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31.12.2025 19:51 Ответить

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