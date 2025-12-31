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Дроны "Омега-Захід" накрыли оккупантов, прятавшихся в трубе котельной в Родинском. ВИДЕО
Бойцы "Riddick’s Group" спецподразделения "Омега-Запад" провели боевую операцию и уничтожили личный состав противника в населенном пункте Родинское.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты прятались в трубе котельной, которая после попадания дрона накрыла их обломками.
Кадры ликвидации бойцы обнародовали в телеграм-канале.
- Также собщалось, что Силы обороны продолжают удерживать Дачное в Днепропетровской области, - ГВ "Схід".
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це ж було вже (с)