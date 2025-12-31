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Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются, - "Азов". ВИДЕО
Родинское Донецкой области под контролем Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1 корпуса "Азова".
Враг лжет о захвате Родинского
Как отмечается, Силы обороны Украины удерживают н. п. Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов.
"Военные РФ, которым удается просочиться в город, обнаруживаются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно.
Россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны", - говорится в сообщении.
На видео - украинский флаг, установленный в Родинском бойцами 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".
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