Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются, - "Азов". ВИДЕО

Родинское Донецкой области под контролем Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1 корпуса "Азова".

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Враг лжет о захвате Родинского

Как отмечается, Силы обороны Украины удерживают н. п. Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов.

"Военные РФ, которым удается просочиться в город, обнаруживаются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно.

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Россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны", - говорится в сообщении.

На видео - украинский флаг, установленный в Родинском бойцами 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

Что предшествовало?

Ранее в "Азове" заявляли, что за город идут бои.

По данным ГВ "Схід", ситуация в Родинском сложная, продолжаются бои за город.

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