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Новини Відео Бої на сході України
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Родинське під контролем Сил оборони. Окупанти, що просочились у місто, знищуються, - "Азов". ВIДЕО

Родинське Донецької області під контролем Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1 корпусу "Азову".

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Ворог бреше про захоплення Родинського

Як зазначається, Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів.

"Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово.

Також читайте: Пропаганда РФ заявила про захоплення Родинського на Донеччині: "Азов" каже, що за місто йдуть бої

Росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - йдеться у повідомленні.

На відео - український прапор, встановлений у Родинському бійцями 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

Що передувало?

  • Раніше в "Азові" заявляли, що за місто йдуть бої.
  • За даними УВ "Схід", ситуація у Родинському складна, тривають бої за місто.

Також дивіться: Двоє окупантів біжать назустріч смерті: десантники 95-ї бригади зачищають Родинське від залишків російських ДРГ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11493) бойові дії (6105) Покровський район (1811) Родинське (91)
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