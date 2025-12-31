Родинське під контролем Сил оборони. Окупанти, що просочились у місто, знищуються, - "Азов". ВIДЕО

Родинське Донецької області під контролем Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1 корпусу "Азову".

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Ворог бреше про захоплення Родинського

Як зазначається, Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів.

"Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово.

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Росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - йдеться у повідомленні.

На відео - український прапор, встановлений у Родинському бійцями 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

Що передувало?

Раніше в "Азові" заявляли, що за місто йдуть бої.

За даними УВ "Схід", ситуація у Родинському складна, тривають бої за місто.

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