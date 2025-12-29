Ситуація у Родинському складна, тривають бої за місто, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 86 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

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Обстановка на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.

Вчора на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 - безповоротно. Наші захисники знищили дві одиниці автомобільного транспорту, 14 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці спеціальної техніки, також уразили дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу ворога.

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Бої за Покровськ

Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника.

Загарбники продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета незмінна - вихід у район Гришиного. Але всі атаки ворога наші сили блокують. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Бої за Мирноград

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка у Родинському

У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Ворог намагався закріпитися уздовж залізниці на північ від міста, а також у західних районах. Успіху не мав. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 429 окупантів за минулу добу.

Також знищено 986 БпЛА різних типів та 74 одиниці іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 28 розрахунків російських БпАК.