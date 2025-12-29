Ситуация в Родинском сложная, продолжаются бои за город, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 86 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны удерживают позиции в Покровской агломерации и усиливают группировки на ключевых направлениях. ВИДЕО

Обстановка на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное.

Вчера на этом направлении обезврежено 146 оккупантов, из которых 100 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили две единицы автомобильного транспорта, 14 беспилотных летательных аппаратов, две единицы специальной техники, также поразили две единицы автомобильной техники, пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продвинулась в Мирнограде, а также возле Красного Лимана, Филии и Гуляйполя, - DeepState

Бои за Покровск

Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника.

Захватчики продолжают активно действовать на западе Покровска. Цель неизменна - выход в район Гришиного. Но все атаки врага наши силы блокируют. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Бои за Мирноград

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Двое оккупантов бегут навстречу смерти: десантники 95-й бригады зачищают Родинское от остатков российских ДРГ. ВИДЕО

Обстановка в Родинском

В Родинском ситуация сложная, продолжаются бои за город. Враг пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от города, а также в западных районах. Успеха не имел. Информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести самые большие потери - 429 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 986 БПЛА различных типов и 74 единицы другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БпАК.