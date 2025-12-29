РУС
РФ продвинулась в Мирнограде, а также возле Красного Лимана, Филии и Гуляйполя, - DeepState

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Донецкая

Враг продвинулся в Мирнограде и возле Красного Лимана.

Днепропетровская область

Также фиксируют продвижение РФ возле Филии.

Запорожская область

Враг продвинулся возле Гуляйполя.

Читайте: Оккупанты расстреляли трех украинских защитников вблизи Гуляйполя, - DeepState. ФОТО

