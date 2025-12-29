РФ продвинулась в Мирнограде, а также возле Красного Лимана, Филии и Гуляйполя, - DeepState
Российские оккупанты продвинулись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Донецкая
Враг продвинулся в Мирнограде и возле Красного Лимана.
Днепропетровская область
Также фиксируют продвижение РФ возле Филии.
Запорожская область
Враг продвинулся возле Гуляйполя.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль