Новости Военные преступления россиян
5 767 27

Оккупанты расстреляли трех украинских защитников вблизи Гуляйполя, - DeepState. ФОТО

Российские захватчики совершили очередное военное преступление. Оккупанты расстреляли трех бойцов Сил обороны Украины к югу от Гуляйполя Запорожской области.

Об этом сообщает DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты расстреляли трех военных ВСУ 

В DeepState рассказали, что событие произошло 20 декабря 2025 года.

"Бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим были самовольно оставлены другим подразделением, но там их уже ждал враг", - говорится в сообщении. 

военное преступление оккупантов

В DeepState подчеркнули, что этот случай является очередным нарушением обычаев и правил ведения войны, а также демонстрирует преступную сущность военно-политического руководства РФ.

Читайте также: Оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском в Донецкой области, - DeepState

Ситуация в Гуляйполе

  • Ранее Силы обороны Юга сообщали, что российские войска захватили часть города Гуляйполе Запорожской области. Ситуация в городе очень сложная.

Читайте также: Военные РФ расстреляли мужчину и женщину в многоэтажке в Купянске, - РВА

Автор: 

армия РФ (21766) расстрел (539) DeepState (397)
Топ комментарии
+18
Не уявляю,як відправляють на позицію,не знаючи що там коїться і хто там знаходиться.Командира під суд
28.12.2025 20:28 Ответить
+17
А хто і для чого послав бійців туди де їх вже чекав ворог? Риторичне питання. Особливо після історії з прой@баним КСП. Відповідальних за бардак як не було так і не буде.
28.12.2025 20:30 Ответить
+17
Дуже шкода вбитих українських військових... Але є питання-яка мерзота відправила їх на вже захоплені рашистами позиції ???...
28.12.2025 20:32 Ответить
Не уявляю,як відправляють на позицію,не знаючи що там коїться і хто там знаходиться.Командира під суд

28.12.2025 20:28 Ответить
а ще хтось жорін на совкових генералів бочку пер
28.12.2025 20:40 Ответить
Для того щоб ходити на позицію не втрьох потрібно мати людей! Потрібно 500 тис. мобілізованих щоб закрити вакантні посади в бойових бригадах! Сьогодні навіть одна людина може тримати позицію!
28.12.2025 20:52 Ответить
Потрібно не 500 тис. мобілізованих, а потрібно 500 тис. мотивованих та відповідальних ВОЇНІВ.
28.12.2025 21:23 Ответить
Де ж їх взяти?!
28.12.2025 21:42 Ответить
вам перечислить всі країни або кілька ?
сша,польща,німетчина .....
28.12.2025 21:52 Ответить
Це класика жанру серед наших тупорилих командирів-злочинців ще з 2022 року. Зверху наказ "как хотітє, позіції должни вєрнуть"
28.12.2025 21:04 Ответить
Ну як це назвати?(Самовільно залишили позицію це раз.І потім дурнуватий наказ іншим зайняти цю покинути позицію.Без попередньої розвідки хоч дроном?((Просто повернути позицію?((Це сам Сцирський там командував?(А чому лиш трьох послали(((
28.12.2025 20:29 Ответить
там командував командир взводу чi, саме бiльше, комроти. Годi вже усiх собак вiшати на Сирського.
28.12.2025 21:47 Ответить
Про ручне керування Сцирського вже скоро книжку напишуть((
28.12.2025 21:56 Ответить
А хто і для чого послав бійців туди де їх вже чекав ворог? Риторичне питання. Особливо після історії з прой@баним КСП. Відповідальних за бардак як не було так і не буде.

28.12.2025 20:30 Ответить
28.12.2025 20:30 Ответить
Дуже шкода вбитих українських військових... Але є питання-яка мерзота відправила їх на вже захоплені рашистами позиції ???...

28.12.2025 20:32 Ответить
28.12.2025 20:32 Ответить
Скільки ще потрібно безглуздих втрат, щоб навчитися цінити і берегти життя наших воїнів?
28.12.2025 20:32 Ответить
цих совкових командирів ніщо не навчить
28.12.2025 20:38 Ответить
ті командири мабуть народились коли совку уже не було
просто нефаховість і безвідповідальність за чуже життя
28.12.2025 20:41 Ответить
ці камандіри випускники військових кафедр, на які йшли за гроші, щоб срочку не служити.
28.12.2025 20:56 Ответить
На жаль!
28.12.2025 20:43 Ответить
маленька совєцька армія воює з великою совєцькою армією .... не мінчється нічого
28.12.2025 20:38 Ответить
28.12.2025 20:42 Ответить
Це фото свиней,які твоїми тухлими кацапськими козловояками поласували, свіженька путлоботіна?
28.12.2025 20:58 Ответить
Та змінюється. Велика армія долає маленьку
28.12.2025 20:44 Ответить
Э**ні чурки!!!
28.12.2025 20:48 Ответить
А може дати цим горе-командирам ще 100 днів, ще солдат і вони навчаться.Як давали великому Зе.Під командування Зе дали цілу країну і ми маємо мільони жертв і йому досі довіряють.То чому вас дивують дії таких же маленькіх зе в командуванні.
28.12.2025 20:52 Ответить
А потім "не вистачає людей"((Добре,що нелюдей там небракує,особливо серед командування((Чогось Сцирського м'ясником не називають як раніше(мабуть змінився((
28.12.2025 20:55 Ответить
Окупанти розстріляли трьох українських захисників поблизу Гуляйполя, -"подарок" куйла на стіл переговорів "трамбону".РАШИСТСЬКИЙ СЛУГА АНТИХРИСТА "КУЙЛО" НІЯК НЕ НАПЄТЬСЯ І НЕ ЗАХЛИСНЕТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВЬЮ.,,,,ЩОБ ТИ ВЖЕ ПОТВОРА В ПЕКЛІ,ГАРЯЧОЇ СМОЛИ НАПИВСЯ....
28.12.2025 21:41 Ответить
Вічна памʼять Героям Украіни та щирі співчуття їхнім родинам 😪😪😪
28.12.2025 22:04 Ответить
 
 