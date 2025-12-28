Оккупанты расстреляли трех украинских защитников вблизи Гуляйполя, - DeepState. ФОТО
Российские захватчики совершили очередное военное преступление. Оккупанты расстреляли трех бойцов Сил обороны Украины к югу от Гуляйполя Запорожской области.
Об этом сообщает DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты расстреляли трех военных ВСУ
В DeepState рассказали, что событие произошло 20 декабря 2025 года.
"Бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим были самовольно оставлены другим подразделением, но там их уже ждал враг", - говорится в сообщении.
В DeepState подчеркнули, что этот случай является очередным нарушением обычаев и правил ведения войны, а также демонстрирует преступную сущность военно-политического руководства РФ.
Ситуация в Гуляйполе
сша,польща,німетчина .....
просто нефаховість і безвідповідальність за чуже життя