Часть Гуляйполя находится под контролем российских войск, – Силы обороны юга
Российские войска захватили часть города Гуляйполе Запорожской области. Ситуация в городе очень сложная.
Об этом сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.
РФ захватила часть города
"Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что враг имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами НАРами, пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта.
За сутки российские войска почти два десятка раз штурмовали позиции украинских защитников в городе. На улицах еще и сейчас идут ожесточенные бои, ведь несколько столкновений не прекращаются в эту минуту.
В то же время значительную часть Гуляйполя продолжают удерживать Силы обороны Украины.
"Наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери. Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трехсот человек личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения", - говорится в сообщении.
Силы обороны юга отметили, что в настоящее время ситуация в Гуляйполе очень тяжелая, однако россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом.
Ситуация в Степногорске
В Степногорске Запорожской области украинские подразделения ведут оборонительные действия.
"Оккупанты пытаются проникнуть по главной дороге, ведущей в поселок, и за него тоже идут ожесточенные бои. Но часть поселка находится под контролем украинских защитников", - рассказали военные.
"Заявления Путина и доклады Герасимова о Гуляйполе и Степногирске напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время", - добавили в Силах обороны юга.
Что предшествовало
- Накануне Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления Кремля о якобы полном захвате городов Гуляйполе в Запорожской области и Мирнограда на Донетчине.
За 3,5 роки там мала б бути оборона с залізобетонними укріпленнями, тунелями та бункерами, та ще й щільні мінні поля ... І де все це? Може Рєзніков, Умєров Шмигаль та інші "міндічі" більше знають разом зі своїм Потужним та Незламним "дахом"?
Тепер нова "легенда" буде...