Частина Гуляйполя перебуває під контролем російських військ, – Сили оборони Півдня

Російські війська захопили частину міста Гуляйполе Запорізької області. Ситуація у місті дуже складна.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ захопила частину міста

"Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, зазначається, що ворог має значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе і артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами НАРами, намагаючись знищити наші позиції і витіснити українські підрозділи з населеного пункту.

За добу російські війська майже два десятки разів штурмували позиції українських захисників в місті. На вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в цю хвилину.

Водночас чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати Сили оборони України.

"Наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії по знищенню ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат. Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони Півдня зазначили, що наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка, проте росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом.

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Ситуація в Степногірську

У Степногірську Запорізької області українські підрозділи ведуть оборонні дії.

"Окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців", - розповіли військові.

"Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська – нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів. Поспішність таких "бліц-крігів" обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом", - додали в Силах оборони Півдня.

Що передувало

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви Кремля про начебто повне захоплення міст Гуляйполе в Запорізькій області та Мирнограду на Донеччині.

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