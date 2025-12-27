Повідомлення з Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не підтверджуються фактами, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви Кремля про начебто повне захоплення міст Гуляйполе в Запорізькій області та Мирнограду на Донеччині.

Про це йдеться у заяві Генштабу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ поширює фейки

"Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії рф на полі бою. У дійсності ж повідомлення з кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Гуляйполі та Мирнограді

У Генштабі розповіли, що ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників в місті.

"Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тож в хід іде зброя дезінформації", - повідомили у Генштабі.

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Ситуація в Костянтинівці

Також Генштаб спростував заяви росіян про контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині.

"Вигадками є і контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА", - сказано в повідомленні.

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Брехня росіян

Генштаб нагадав, що у випадку з Куп’янськом керівництво РФ уже кілька разів рапортувало про взяття міста під контроль, оточення в місті українських підрозділів тощо. Насправді ж Сили оборони України вмілими діями звільнили низку населених пунктів на північ від Куп’янська, зачистили більшу частину самого міста та блокували залишки російського угруповання.

Така ж ситуація і з Покровськом, про захоплення якого агресор розповідає ще з кінця вересня минулого року. Однак, оборона міста триває вже 17 місяців, а противник весь цей час зазнає там суттєвих втрат.

"Очевидно, що брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Втім, російська дезінформація не вплине на українську позицію та подальшу дипломатичну роботу. Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше 1000 вбитих та поранених російських солдатів", - йдеться у заяві Генштабу.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 27 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляли, що російські генерали доповіли Путіну про нібито захоплення Мирнограду на Донеччині та Гуляйполя Запорізької області.

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