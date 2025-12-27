Якщо Україна не бажає вирішити все миром, Росія вирішить усі завдання військовим шляхом, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Київ не хоче миру"
Так, за словами диктатора, на Заході "є люди", які пропонують Україні "хороші умови у сфері безпеки, відновлення країни та відносин із Росією", але Київ нібито не хоче миру.
РФ вирішить усе військовим шляхом
"Сьогодні, з огляду на ваші доповіді, темпи, які ми спостерігаємо на лінії бойового зіткнення, наша зацікавленість у виведенні українських військових формувань з територій, які вони займають, фактично зводиться до нуля", — заявив він.
Путін наголосив, що якщо українська влада не бажає вирішити все миром, "ми вірішимо всі завдання, що стоять перед нами у межах СВО, озброєним шляхом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль