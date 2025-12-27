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Новини Погрози Росії
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Якщо Україна не бажає вирішити все миром, Росія вирішить усі завдання військовим шляхом, - Путін

Путін погрожує вирішити усі завдання військовим шляхом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Київ не хоче миру"

Так, за словами диктатора, на Заході "є люди", які пропонують Україні "хороші умови у сфері безпеки, відновлення країни та відносин із Росією", але Київ нібито не хоче миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін продовжує вимагати всю територію Донбасу, який РФ не може захопити, - росЗМІ

РФ вирішить усе військовим шляхом

"Сьогодні, з огляду на ваші доповіді, темпи, які ми спостерігаємо на лінії бойового зіткнення, наша зацікавленість у виведенні українських військових формувань з територій, які вони займають, фактично зводиться до нуля", — заявив він.

Путін наголосив, що якщо українська влада не бажає вирішити все миром, "ми вірішимо всі завдання, що стоять перед нами у межах СВО, озброєним шляхом".

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Автор: 

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Топ коментарі
+66
Ботоксна пика не трісне?
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27.12.2025 20:25 Відповісти
+54
Якби раїся могла цим шляхом вирішити "проблеми", давно б вже вирішила. Не може.
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27.12.2025 20:28 Відповісти
+45
Ізвініті што нє хатім сдохнуть, аж нєвдобно.
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27.12.2025 20:26 Відповісти

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