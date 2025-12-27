Якщо Україна не бажає вирішити все миром, Росія вирішить усі завдання військовим шляхом, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Україна не бажає миру, тому РФ "вирішуватиме свої завдання озброєним шляхом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Київ не хоче миру"

Так, за словами диктатора, на Заході "є люди", які пропонують Україні "хороші умови у сфері безпеки, відновлення країни та відносин із Росією", але Київ нібито не хоче миру.

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РФ вирішить усе військовим шляхом

"Сьогодні, з огляду на ваші доповіді, темпи, які ми спостерігаємо на лінії бойового зіткнення, наша зацікавленість у виведенні українських військових формувань з територій, які вони займають, фактично зводиться до нуля", — заявив він.

Путін наголосив, що якщо українська влада не бажає вирішити все миром, "ми вірішимо всі завдання, що стоять перед нами у межах СВО, озброєним шляхом".

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