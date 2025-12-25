Путін, ймовірно, відкине новий американсько-український мирний план, - NYT

Кремль й надалі переконаний, що може воювати, тому, ймовірно, відкине новий американсько-український мирний план.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Зміни у мирному плані

Видання зазначає, що мирний план із 20 пунктів, який представив президент Зеленський, значно відрізняється від плану, представленого восени. Перший проєкт, по суті, означав капітуляцію України.

"Зеленський представив нову пропозицію як розумний компроміс до плану, розробленого Кирилом Дмитрієвим та Стівом Віткоффом, оприлюдненого у листопаді. Новий план включає гарантії безпеки, яких Київ хоче досягти, щоб запобігти майбутній російській агресії, а також плани щодо відбудови спустошеної війною країни", - йдеться в матеріалі.

Автор пише, що Кремль, підбадьорений успіхами на полі бою і стримуваний труднощами представити новий план російській громадськості як перемогу, навряд чи на нього погодиться.

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Економіка РФ

Видання зазначає, що зараз економіка Росії перебуває у найслабшому становищі з 2022 року, проте Росія все ще далека від економічної кризи, що змусила б Кремль змінити курс.

"Росія окупувала близько трьох чвертей Донецької області. За нинішніх темпів просування московським військам знадобиться близько 18 місяців, щоб захопити весь регіон", - вважає автор.

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Постійний потік новобранців означає, що Росія може дозволити собі продовжувати війну, попри важкі втрати.

"Росія зацікавлена ​​в переговорах щодо можливої ​​мирної угоди, щоб підтримувати робочі відносини з Вашингтоном та уникнути взяття на себе повної провини за триваючий конфлікт.

Москва також зацікавлена ​​у відтермінуванні будь-яких додаткових санкцій чи інших економічних обмежень з боку Вашингтона", - кажуть експерти.

Видання також цитує аналітиків, які зазначають, що дипломатичні переговори щодо умов миру триватимуть у міру того, як війна затягуватиметься.

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Що передувало?

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.

Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

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