У розмові з Бушем-молодшим Путін називав Україну "штучно створеною" та просив взяти РФ у НАТО

У мережі оприлюднили стенограми розмов диктатора Путіна із експрезидентом США Джорджем Бушем-молодшим.

Дані оприлюднила американська неурядова неприбуткова організація National Security Archive, передає Цензор.НЕТ.

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Йдеться про розмови, що відбулися в 2001, 2005 і 2008 роках.

Що казав Путін про Україну?

Так, у 2008 році диктатор стверджував, що в Україні проживають 17 млн росіян, що становить третину населення. Україну він називав "штучною країною", створеною за радянських часів.

"Після Другої світової війни Україна отримала територію від Польщі, Румунії та Угорщини - це майже весь захід України. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала територію від Росії - це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів був переданий Україні. Це досить велика європейська країна з населенням 45 мільйонів. Вона населена людьми з дуже різним мисленням", - казав Путін Бушу.

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НАТО

Також, за словами диктатора, "НАТО сприймається значною частиною українського населення як ворожа організація".

Путін висловив побоювання щодо наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів Росії.

В іншій розмові, датованій 2001 роком, Буш каже, що "сильна Росія" - в інтересах США та пропонує Путіну "переосмислити нові загрози, що виходять від тих, хто ненавидить Америку і може ненавидіти" РФ.

Диктатор каже, що "радянська добра воля добровільно змінила світ".

"І росіяни добровільно відмовилися від тисяч квадратних кілометрів території. Нечувано. Україну, яка століттями була частиною Росії, віддали. Казахстан віддали. Кавказ також. Важко уявити, і це зробили партійні боси", - каже очільник Кремля.

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Напад на Чечню

За словами Путіна, росіяни "пішли" з Чечні у 1996, а потім туди нібито зайшли "радикали з арабських країн і напали на сусідні провінції".

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Членство РФ в НАТО

Диктатор казав, що РФ "почувається виключеною з НАТО", оскільки не є членом Альянсу:

"У 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО. У мене є документ. НАТО дало негативну відповідь з чотирма конкретними причинами: відсутність австрійського врегулювання, відсутність німецького врегулювання, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці Росії в процесі роззброєння ООН. Тепер усі ці умови виконано. Можливо, Росія могла б стати союзником".

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