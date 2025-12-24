Росія перетворює Білорусь на залежний ринок збуту продовольства, - СЗР

Росія нарощує експорт продовольства у Білорусь, перетворюючи її на залежний ринок збуту.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

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Експорт харчової продукції

Зазначається, що у 2025 році білоруський ринок свинини стрімко занепав: виробництво скоротилося на 12%, поголів’я зменшилося на 121 тис. голів, а в окремих регіонах воно фактично зникло.

"На цьому тлі Росія агресивно нарощує експорт, перетворюючи Білорусь на залежний ринок збуту. Постачання свинини з РФ зросло на третину, перевищивши 324 тис. тонн – на 26 % більше, ніж торік, і фактично витісняє місцевих виробників", - розповіли у розвідці.

Російський ринок м’яса переживає падіння внутрішнього попиту, що спричинило зниження оптових цін до рівня 2023 року. У грудні здешевшали всі категорії, але найбільше – свинина.

Тиск посилила конкуренція з китайськими виробниками: ціни на окремі частини свинячої туші в Росії опустилися нижче собівартості курячого філе з КНР.

У розвідці зазначають, що це змусило російських постачальників агресивно скидати продукцію в Білорусь, підриваючи позиції місцевих колгоспів.

Крім цього, Білорусь стала головним імпортером російського сала – сюди надходить близько 80 % експорту, понад 10 тис. тонн на майже $15 млн. Постачання зросло на 4 % у фізичному та на 29 % у грошовому вимірі.

"Аналогічна ситуація й у молочному сегменті: експорт російського молока та вершків у тарі зріс на 23 %, а білорусь увійшла до трійки найбільших покупців, отримавши 10 % від загального обсягу в $40 млн", - повідомляє СЗР.

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Погіршення настроїв у Білорусі

На тлі вищезгаданих процесів у Білорусі фіксується погіршення настроїв. Третина респондентів заявила про погіршення економічної ситуації та власного добробуту.

"Це підкреслює головну тенденцію: Росія не просто постачає продукцію, вона витісняє білоруських виробників із ключового драйвера економіки –продовольчої сфери, перетворюючи країну на залежний придаток власного ринку", - додали у СЗР.

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