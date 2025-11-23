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Новини Санкції проти російської авіації
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Росії доведеться списати близько 340 літаків до 2030 року, - СЗР

Росії доведеться списувати літаки

Російські пасажирські літаки, які Кремль подає як символ технологічної незалежності, на практиці виявилися залежними від іноземних комплектувальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки.

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 "Донорський ремонт

Як зазначається, SSJ-100, що продовжують літати, оснащені французькими двигунами SaM146, які російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Машини мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише "донорськими" запчастинами. Імпортозаміщена версія SSJ-NEW, у якій потрібно замінити 64 вузли, не пройшла сертифікацію; терміни постійно зсувають - нині говорять про 2026 рік, але без гарантій і без прогнозів щодо серійного виробництва.

Також читайте: РФ може втратити майже половину цивільного авіапарку до 2030 року, - СЗР

Пауза для МС-21

Середньомагістральний МС-21 також далекий від масового випуску. Модель МС-21-300 була готова до серійного дозволу, але після початку агресії проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G. Версія МС-21-310, у якій мали замінити 70 західних вузлів, усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли. При цьому дальність оновленої моделі скоротилася з 6 400 до 3 830 км.

Експлуатація Ан-24 та Ан-26

"У сегменті турбогвинтових літаків ситуація не краща: замість реального імпортозаміщення для заміни застарілих Ан-24 та Ан-26 Росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері". Безпека пасажирів при цьому не є пріоритетом. Проєкт "Байкал", який мав замінити Ан-2, визнано невдалим, хоча фінансування триває", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації, - Reuters

За прогнозом голови "росавіації" Дмитра Ядрова, до 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків - 230 вітчизняних і 109 імпортних. До цього списку потраплять і сучасні SSJ-100, зібрані на базі західних технологій, доступ до обслуговування яких тепер заблоковано.

Автор: 

росія (70321) літак (3101) СЗР Служба зовнішньої розвідки (228)
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Топ коментарі
+12
Було б добре, щоб до 2030 року списали саму рашку.
Ніхто за нею сумувати не буде!
Ніхто, крім: корумпованих політиків-контрацептивів в США та ЄС;
окремих членів (член в розумінні х.й!) з ФІФА, ООН, Червоного хреста, ОБСЄ, МАГАТЕ, Amnesty international, що любили к@ц@пські криваві гроші.
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23.11.2025 15:19 Відповісти
+6
Можливо....було б гарно..А Поки їх діти,жінки та самі "недорогі" рашисти живуть,навчаються та відпочивають за кордоном,купують супер яхти та імпортні автомобілі...між цим вбивають українців 24 години на добу...А Захід все розмірковує,як би цьому НЕ завадити...не зашкодити торгівлі з рашею та туристичним мільярдам...
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23.11.2025 15:18 Відповісти
+2
І як це нам допоможе?
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23.11.2025 15:26 Відповісти
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Пішкодрала ше ніхто не відміняв
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23.11.2025 15:03 Відповісти
Мабуть, оті КабМіндічі чимось допоможуть, ********** та зрадникам України?? ?? А зеленський, про це, теж «неЗНАЄ»???
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23.11.2025 15:06 Відповісти
Це 29й пункт мирного плану?)
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23.11.2025 15:08 Відповісти
SSJ-100 не зможуть літати в Європу і не літають через санкції і відкликання сертифіката на французький двигун.

В інші країни пожалуста, та ж Туреччина.
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23.11.2025 15:11 Відповісти
14 березня 2022 року Європейське агентство авіаційної безпеки відкликало сертифікат льотної придатності Superjet в рамках санкцій ЄС проти Росії після вторгнення Росії в Україну.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
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23.11.2025 15:12 Відповісти
Можливо....було б гарно..А Поки їх діти,жінки та самі "недорогі" рашисти живуть,навчаються та відпочивають за кордоном,купують супер яхти та імпортні автомобілі...між цим вбивають українців 24 години на добу...А Захід все розмірковує,як би цьому НЕ завадити...не зашкодити торгівлі з рашею та туристичним мільярдам...
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23.11.2025 15:18 Відповісти
я вважаю треба розпочати терор проти кацапів, вбивати тишком усіх
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23.11.2025 15:26 Відповісти
Було б добре, щоб до 2030 року списали саму рашку.
Ніхто за нею сумувати не буде!
Ніхто, крім: корумпованих політиків-контрацептивів в США та ЄС;
окремих членів (член в розумінні х.й!) з ФІФА, ООН, Червоного хреста, ОБСЄ, МАГАТЕ, Amnesty international, що любили к@ц@пські криваві гроші.
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23.11.2025 15:19 Відповісти
І як це нам допоможе?
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23.11.2025 15:26 Відповісти
Ну і що ? Інші полетять .
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23.11.2025 15:49 Відповісти
Коли вже на кацапстані почнуть падати ті літаки разом з їхнім бидлом.
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23.11.2025 16:05 Відповісти
Так вже падають.
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23.11.2025 18:03 Відповісти
Ага, чомусь в Анталії 85 відсотків рейсів на кацапию, або звітам... смерть москалям... Слава Україні !!!
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23.11.2025 18:01 Відповісти
И для кого эта лапша? Болотные вот-вот добьются отмены санкций. А вы, украинцы, кушайте...
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23.11.2025 22:35 Відповісти
 
 