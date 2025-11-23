Росії доведеться списати близько 340 літаків до 2030 року, - СЗР

Російські пасажирські літаки, які Кремль подає як символ технологічної незалежності, на практиці виявилися залежними від іноземних комплектувальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Донорський ремонт

Як зазначається, SSJ-100, що продовжують літати, оснащені французькими двигунами SaM146, які російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Машини мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише "донорськими" запчастинами. Імпортозаміщена версія SSJ-NEW, у якій потрібно замінити 64 вузли, не пройшла сертифікацію; терміни постійно зсувають - нині говорять про 2026 рік, але без гарантій і без прогнозів щодо серійного виробництва.

Також читайте: РФ може втратити майже половину цивільного авіапарку до 2030 року, - СЗР

Пауза для МС-21

Середньомагістральний МС-21 також далекий від масового випуску. Модель МС-21-300 була готова до серійного дозволу, але після початку агресії проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G. Версія МС-21-310, у якій мали замінити 70 західних вузлів, усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли. При цьому дальність оновленої моделі скоротилася з 6 400 до 3 830 км.

Експлуатація Ан-24 та Ан-26

"У сегменті турбогвинтових літаків ситуація не краща: замість реального імпортозаміщення для заміни застарілих Ан-24 та Ан-26 Росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері". Безпека пасажирів при цьому не є пріоритетом. Проєкт "Байкал", який мав замінити Ан-2, визнано невдалим, хоча фінансування триває", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації, - Reuters

За прогнозом голови "росавіації" Дмитра Ядрова, до 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків - 230 вітчизняних і 109 імпортних. До цього списку потраплять і сучасні SSJ-100, зібрані на базі західних технологій, доступ до обслуговування яких тепер заблоковано.