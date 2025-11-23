РУС
Новости Санкции против российской авиации
2 045 11

России придется списать около 340 самолетов до 2030 года, - СВР

России придется списывать самолеты

Российские пассажирские самолеты, которые Кремль представляет как символ технологической независимости, на практике оказались зависимыми от иностранных комплектующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

"Донорский ремонт

Как отмечается, SSJ-100, которые продолжают летать, оснащены французскими двигателями SaM146, которые российские авиакомпании больше не могут официально обслуживать из-за санкций. Машины имеют проблемы с системами управления и шасси, а ремонт поддерживают только "донорскими" запчастями. Импортозамещенная версия SSJ-NEW, в которой нужно заменить 64 узла, не прошла сертификацию; сроки постоянно сдвигают - сейчас говорят о 2026 году, но без гарантий и без прогнозов по серийному производству.

Пауза для МС-21

Среднемагистральный МС-21 также далек от массового выпуска. Модель МС-21-300 была готова к серийному разрешению, но после начала агрессии против Украины проект остановили из-за использования американских двигателей Pratt & Whitney PW1000G. Версия МС-21-310, в которой должны были заменить 70 западных узлов, все еще дорабатывается: заменить системы обледенения, туалетный модуль, предупреждение столкновений, метеолокатор и электропитание российские производители не смогли. При этом дальность обновленной модели сократилась с 6 400 до 3 830 км.

Эксплуатация Ан-24 и Ан-26

"В сегменте турбовинтовых самолетов ситуация не лучше: вместо реального импортозамещения для замены устаревших Ан-24 и Ан-26 Россия продлевает сроки их эксплуатации "на бумаге". Безопасность пассажиров при этом не является приоритетом. Проект "Байкал", который должен был заменить Ан-2, признан неудачным, хотя финансирование продолжается", - говорится в сообщении.

По прогнозу главы "Росавиации" Дмитрия Ядрова, к 2030 году в российской гражданской авиации придется списать около 340 самолетов - 230 отечественных и 109 импортных. В этот список попадут и современные SSJ-100, собранные на базе западных технологий, доступ к обслуживанию которых теперь заблокирован.

Автор: 

россия (98108) самолет (3742) СВР (193)
Топ комментарии
+6
Було б добре, щоб до 2030 року списали саму рашку.
Ніхто за нею сумувати не буде!
Ніхто, крім: корумпованих політиків-контрацептивів в США та ЄС;
окремих членів (член в розумінні х.й!) з ФІФА, ООН, Червоного хреста, ОБСЄ, МАГАТЕ, Amnesty international, що любили к@ц@пські криваві гроші.
23.11.2025 15:19 Ответить
+3
Можливо....було б гарно..А Поки їх діти,жінки та самі "недорогі" рашисти живуть,навчаються та відпочивають за кордоном,купують супер яхти та імпортні автомобілі...між цим вбивають українців 24 години на добу...А Захід все розмірковує,як би цьому НЕ завадити...не зашкодити торгівлі з рашею та туристичним мільярдам...
23.11.2025 15:18 Ответить
+2
І як це нам допоможе?
23.11.2025 15:26 Ответить
Пішкодрала ше ніхто не відміняв
23.11.2025 15:03 Ответить
Мабуть, оті КабМіндічі чимось допоможуть, ********** та зрадникам України?? ?? А зеленський, про це, теж «неЗНАЄ»???
23.11.2025 15:06 Ответить
Це 29й пункт мирного плану?)
23.11.2025 15:08 Ответить
SSJ-100 не зможуть літати в Європу і не літають через санкції і відкликання сертифіката на французький двигун.

В інші країни пожалуста, та ж Туреччина.
23.11.2025 15:11 Ответить
14 березня 2022 року Європейське агентство авіаційної безпеки відкликало сертифікат льотної придатності Superjet в рамках санкцій ЄС проти Росії після вторгнення Росії в Україну.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
23.11.2025 15:12 Ответить
Можливо....було б гарно..А Поки їх діти,жінки та самі "недорогі" рашисти живуть,навчаються та відпочивають за кордоном,купують супер яхти та імпортні автомобілі...між цим вбивають українців 24 години на добу...А Захід все розмірковує,як би цьому НЕ завадити...не зашкодити торгівлі з рашею та туристичним мільярдам...
23.11.2025 15:18 Ответить
я вважаю треба розпочати терор проти кацапів, вбивати тишком усіх
23.11.2025 15:26 Ответить
І як це нам допоможе?
23.11.2025 15:26 Ответить
Ну і що ? Інші полетять .
23.11.2025 15:49 Ответить
Коли вже на кацапстані почнуть падати ті літаки разом з їхнім бидлом.
23.11.2025 16:05 Ответить
 
 