России придется списать около 340 самолетов до 2030 года, - СВР

Российские пассажирские самолеты, которые Кремль представляет как символ технологической независимости, на практике оказались зависимыми от иностранных комплектующих.

"Донорский ремонт

Как отмечается, SSJ-100, которые продолжают летать, оснащены французскими двигателями SaM146, которые российские авиакомпании больше не могут официально обслуживать из-за санкций. Машины имеют проблемы с системами управления и шасси, а ремонт поддерживают только "донорскими" запчастями. Импортозамещенная версия SSJ-NEW, в которой нужно заменить 64 узла, не прошла сертификацию; сроки постоянно сдвигают - сейчас говорят о 2026 году, но без гарантий и без прогнозов по серийному производству.

Пауза для МС-21

Среднемагистральный МС-21 также далек от массового выпуска. Модель МС-21-300 была готова к серийному разрешению, но после начала агрессии против Украины проект остановили из-за использования американских двигателей Pratt & Whitney PW1000G. Версия МС-21-310, в которой должны были заменить 70 западных узлов, все еще дорабатывается: заменить системы обледенения, туалетный модуль, предупреждение столкновений, метеолокатор и электропитание российские производители не смогли. При этом дальность обновленной модели сократилась с 6 400 до 3 830 км.

Эксплуатация Ан-24 и Ан-26

"В сегменте турбовинтовых самолетов ситуация не лучше: вместо реального импортозамещения для замены устаревших Ан-24 и Ан-26 Россия продлевает сроки их эксплуатации "на бумаге". Безопасность пассажиров при этом не является приоритетом. Проект "Байкал", который должен был заменить Ан-2, признан неудачным, хотя финансирование продолжается", - говорится в сообщении.

По прогнозу главы "Росавиации" Дмитрия Ядрова, к 2030 году в российской гражданской авиации придется списать около 340 самолетов - 230 отечественных и 109 импортных. В этот список попадут и современные SSJ-100, собранные на базе западных технологий, доступ к обслуживанию которых теперь заблокирован.