Потрібно повернутися до України: Трамп згадав війну під час різдвяного заходу

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу в Білому домі, де він традиційно спілкувався телефоном із дітьми та обговорював подорож Санта-Клауса, згадав Україну, Росію та Китай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

Потрібно повернутися до України, Росії та Китаю

Після однієї з розмов із дітьми Трамп зазначив, що із задоволенням міг би присвятити таким дзвінкам увесь день, однак змушений повернутися до важливих міжнародних питань.

"Ми могли б займатися цим хоч увесь день. Але нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Потрібно повернутися до інших питань", – сказав президент США.

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Трамп не уточнив, які саме рішення або кроки має на увазі, однак зауважив, що питання, пов’язані з Китаєм, Росією та Україною, залишаються серед ключових на міжнародному порядку денному Вашингтона.

Внутрішньополітичні заяви

Під час заходу президент США також зробив кілька заяв щодо внутрішньої політики. Зокрема, в одному з дзвінків він наголосив на потребі більшої кількості людей з високим рівнем інтелекту, підкресливши важливість освіти та формування "розумного кадрового резерву" для майбутнього країни.

Крім того, президент США озвучив ще кілька заяв. Зокрема, він наголосив, що влада хоче переконатися, щоб Санту "не підмінили" і щоб у країну не намагався потрапити "якийсь поганий Санта".

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