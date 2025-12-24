Завершення війни в Україні можливе впродовж наступних 90 днів, - Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер припустив врегулювання війни Росії проти України протягом наступних 90 днів.
Про це він сказав в етері Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Мирна угода
Вітакер висловився щодо мирної угоди між РФ та Україною на нинішньому етапі переговорів за сприяння адміністрації президента Дональда Трампа:
"Якщо це станеться (завершення війни - ред.), то це буде протягом найближчих 90 днів".
Ціль Трампа – припинити вбивства
Американський дипломат заявив, що Україна страждає від російських атак по енергетиці, але й росіяни зазнають значної шкоди від українських ударів, тому ця війна має закінчитися.
"Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", - наголосив він.
Вітакер додав, що адміністрація Трампа продовжує працювати над миром і буде тиснути на обидві сторони для досягнення мети.
- Нагадаємо, раніше Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп може згорнути свої мирні ініціативи, якщо угода між Києвом і Москвою виявиться недосяжною.
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