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Новини Припинення війни Мирна угода між РФ та Україною
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Завершення війни в Україні можливе впродовж наступних 90 днів, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер припустив врегулювання війни Росії проти України протягом наступних 90 днів.

Про це він сказав в етері Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирна угода

Вітакер висловився щодо мирної угоди між РФ та Україною на нинішньому етапі переговорів за сприяння адміністрації президента Дональда Трампа:

"Якщо це станеться (завершення війни - ред.), то це буде протягом найближчих 90 днів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітакер: М’яч у переговорах щодо завершення війни в Україні зараз на боці Росії

Ціль Трампа – припинити вбивства

Американський дипломат заявив, що Україна страждає від російських атак по енергетиці, але й росіяни зазнають значної шкоди від українських ударів, тому ця війна має закінчитися.

"Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", - наголосив він.

Вітакер додав, що адміністрація Трампа продовжує працювати над миром і буде тиснути на обидві сторони для досягнення мети.

Також читайте: Мирна угода уже напрацьована між Україною, США та європейськими союзниками, - Вітакер

Автор: 

перемовини (3857) Трамп Дональд (9067) війна в Україні (8729) Вітакер Метью (69)
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Топ коментарі
+21
Скільки можна вже пиНдвти?! Ми вже 4 роки таке чуємо. А я проста людина і думаю, що поки живе ***** і у нього будуть гроші на війну вонО буде воювати. А толерасти з ЄС будуть занепокоюватись. А рудий чорт трампон буде ***** підгравати.
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24.12.2025 22:49 Відповісти
+14
Це зрада Украiни ,та потокання агресору окупанту
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24.12.2025 22:49 Відповісти
+10
Дуже докуа віщунів. Вона б закінчилась ще не почавшись якби західний світ, а в основному США тримали руку на пульсі і вчасно давали по сусалам отруйним особам. Бо за цю функцію, функцію світового поліцейського , Америка одержує преференцію печатати паперове золото. А це величезний привілей.
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24.12.2025 22:54 Відповісти

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