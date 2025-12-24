Завершення війни в Україні можливе впродовж наступних 90 днів, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер припустив врегулювання війни Росії проти України протягом наступних 90 днів.

Про це він сказав в етері Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирна угода

Вітакер висловився щодо мирної угоди між РФ та Україною на нинішньому етапі переговорів за сприяння адміністрації президента Дональда Трампа:

"Якщо це станеться (завершення війни - ред.), то це буде протягом найближчих 90 днів".

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Ціль Трампа – припинити вбивства

Американський дипломат заявив, що Україна страждає від російських атак по енергетиці, але й росіяни зазнають значної шкоди від українських ударів, тому ця війна має закінчитися.

"Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", - наголосив він.

Вітакер додав, що адміністрація Трампа продовжує працювати над миром і буде тиснути на обидві сторони для досягнення мети.

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