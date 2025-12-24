Вітакер: М’яч у переговорах щодо завершення війни в Україні зараз на боці Росії

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні перебувають на активній стадії, а сторони обговорюють одразу кілька ключових документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Вітакера телеканалу Fox News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ



За його словами, Вашингтон намагається з’ясувати, на які кроки готова піти Росія заради припинення бойових дій.

Читайте також: США хочуть досягти фінальної мирної угоди, і з боку України – повна співпраця, - Зеленський

Чотири документи на столі переговорів

Коментуючи слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про невизначеність перспектив миру, Вітакер зазначив, що сторони зараз ближчі до домовленостей, ніж будь-коли раніше.

Водночас, за його оцінкою, подальший прогрес залежить саме від позиції Москви.

Посол уточнив, що наразі в режимі реального часу обговорюються чотири документи. Йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет багатосторонніх гарантій безпеки, окремі гарантії безпеки з боку США, а також план економічного відновлення і розвитку після встановлення миру.

"М’яч зараз на боці Росії. Ми добре розуміємо, чого хоче Україна, але намагаємося з’ясувати, на що готова піти РФ", — наголосив Вітакер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через переговори щодо України, - NBC News

Позиція США та роль Трампа

Посол звернув увагу, що Росія продовжує масовані нічні удари по Україні, що, за його словами, красномовно свідчить про її реальні наміри. Він також підкреслив, що саме Москва залишається єдиною стороною, яка не заявляє про занепокоєння масштабами людських втрат.

Окремо Вітакер відзначив роль президента США Дональда Трампа, назвавши його ключовою фігурою, здатною посадити обидві сторони за стіл переговорів.

За його словами, попри складну міжнародну ситуацію, Трамп готовий докласти зусиль для досягнення мирної угоди.

Читайте: Тільки 7% читачів "Цензор.НЕТ" вірять, що нинішній етап перемовин завершиться миром. 72% не вірять у перемовини взагалі, - опитування