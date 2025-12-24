Вітакер: М’яч у переговорах щодо завершення війни в Україні зараз на боці Росії
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні перебувають на активній стадії, а сторони обговорюють одразу кілька ключових документів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Вітакера телеканалу Fox News.
За його словами, Вашингтон намагається з’ясувати, на які кроки готова піти Росія заради припинення бойових дій.
Чотири документи на столі переговорів
Коментуючи слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про невизначеність перспектив миру, Вітакер зазначив, що сторони зараз ближчі до домовленостей, ніж будь-коли раніше.
Водночас, за його оцінкою, подальший прогрес залежить саме від позиції Москви.
Посол уточнив, що наразі в режимі реального часу обговорюються чотири документи. Йдеться про мирний план із 20 пунктів, пакет багатосторонніх гарантій безпеки, окремі гарантії безпеки з боку США, а також план економічного відновлення і розвитку після встановлення миру.
"М’яч зараз на боці Росії. Ми добре розуміємо, чого хоче Україна, але намагаємося з’ясувати, на що готова піти РФ", — наголосив Вітакер.
Позиція США та роль Трампа
Посол звернув увагу, що Росія продовжує масовані нічні удари по Україні, що, за його словами, красномовно свідчить про її реальні наміри. Він також підкреслив, що саме Москва залишається єдиною стороною, яка не заявляє про занепокоєння масштабами людських втрат.
Окремо Вітакер відзначив роль президента США Дональда Трампа, назвавши його ключовою фігурою, здатною посадити обидві сторони за стіл переговорів.
За його словами, попри складну міжнародну ситуацію, Трамп готовий докласти зусиль для досягнення мирної угоди.
- Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV незадоволений тим, що Росія відмовилася від припинення бойових дій на Різдво на фронті в Україні. Своєю чергою президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завершення війни в Україні вимагає компромісів з обох сторін із урахуванням реальної ситуації на полі бою.
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а кому футбол з м'ячем і карти з козирями...
ви відсмарагдуєтеся дуже потужно і незламно на яскраво зелене!
і настав чяс нинини!
ненена прочитає, ненена зрозуміє ...
хєровий чяс настав.