Уитакер: мяч в переговорах относительно завершения войны в Украине сейчас на стороне России
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что переговоры относительно завершения войны в Украине находятся в активной стадии, а стороны обсуждают сразу несколько ключевых документов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Уитакера телеканалу Fox News.
По его словам, Вашингтон пытается выяснить, на какие шаги готова пойти Россия ради прекращения боевых действий.
Четыре документа на столе переговоров
Комментируя слова вице-президента США Джей Ди Венса о неопределенности перспектив мира, Уитакер отметил, что стороны сейчас ближе к договоренностям, чем когда-либо ранее.
В то же время, по его оценке, дальнейший прогресс зависит именно от позиции Москвы.
Посол уточнил, что сейчас в режиме реального времени обсуждаются четыре документа. Речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете многосторонних гарантий безопасности, отдельных гарантиях безопасности со стороны США, а также плане экономического восстановления и развития после установления мира.
"Мяч сейчас на стороне России. Мы хорошо понимаем, чего хочет Украина, но пытаемся выяснить, на что готова пойти РФ", - подчеркнул Уитакер.
Позиция США и роль Трампа
Посол обратил внимание, что Россия продолжает массированные ночные удары по Украине, что, по его словам, красноречиво свидетельствует о ее реальных намерениях. Он также подчеркнул, что именно Москва остается единственной стороной, которая не заявляет о беспокойстве масштабами человеческих потерь.
Отдельно Уитакер отметил роль президента США Дональда Трампа, назвав его ключевой фигурой, способной посадить обе стороны за стол переговоров.
По его словам, несмотря на сложную международную ситуацию, Трамп готов приложить усилия для достижения мирного соглашения.
- Напомним, Папа Римский Лев XIV недоволен тем, что Россия отказалась от прекращения боевых действий на Рождество на фронте в Украине. В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что завершение войны в Украине требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле боя.
