Уитакер: мяч в переговорах относительно завершения войны в Украине сейчас на стороне России

Посол США в НАТО Витакер о завершении войны в Украине

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что переговоры относительно завершения войны в Украине находятся в активной стадии, а стороны обсуждают сразу несколько ключевых документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Уитакера телеканалу Fox News.

По его словам, Вашингтон пытается выяснить, на какие шаги готова пойти Россия ради прекращения боевых действий.

Четыре документа на столе переговоров

Комментируя слова вице-президента США Джей Ди Венса о неопределенности перспектив мира, Уитакер отметил, что стороны сейчас ближе к договоренностям, чем когда-либо ранее.

В то же время, по его оценке, дальнейший прогресс зависит именно от позиции Москвы.

Посол уточнил, что сейчас в режиме реального времени обсуждаются четыре документа. Речь идет о мирном плане из 20 пунктов, пакете многосторонних гарантий безопасности, отдельных гарантиях безопасности со стороны США, а также плане экономического восстановления и развития после установления мира.

"Мяч сейчас на стороне России. Мы хорошо понимаем, чего хочет Украина, но пытаемся выяснить, на что готова пойти РФ", - подчеркнул Уитакер.

Позиция США и роль Трампа

Посол обратил внимание, что Россия продолжает массированные ночные удары по Украине, что, по его словам, красноречиво свидетельствует о ее реальных намерениях. Он также подчеркнул, что именно Москва остается единственной стороной, которая не заявляет о беспокойстве масштабами человеческих потерь.

Отдельно Уитакер отметил роль президента США Дональда Трампа, назвав его ключевой фигурой, способной посадить обе стороны за стол переговоров.

По его словам, несмотря на сложную международную ситуацию, Трамп готов приложить усилия для достижения мирного соглашения.

+3
хлопці, з вами все тяжчє і тяжчє спілкуватися.
ви відсмарагдуєтеся дуже потужно і незламно на яскраво зелене!
і настав чяс нинини!
ненена прочитає, ненена зрозуміє ...
хєровий чяс настав.
24.12.2025 04:46 Ответить
+2
показова риторіка - кому війна,
а кому футбол з м'ячем і карти з козирями...
24.12.2025 02:25 Ответить
+1
Ще один весільний генерал. Нічого не вирішує і тупо повторює наративи з вашингтону.
24.12.2025 01:41 Ответить
Ще один весільний генерал. Нічого не вирішує і тупо повторює наративи з вашингтону.
24.12.2025 01:41 Ответить
А , то вони в мячика грають ... от воно шо....
24.12.2025 08:25 Ответить
Нема чому радіти.
Нічого не зміниться.
Буде добре, якщо ⚽ не вкрадуть.
24.12.2025 01:58 Ответить
ох...ть,вони почали в футбол грати((
показать весь комментарий
хоч би уникнув такої лексики ...

пригадується фільм "Heat" де сищик запитує грабіжника банків "чому ти не живеш як всі?" і той відповідає "а що воно таке, гратися м'ячиком?" ("so you've never wanted a regular type life? what the f** is that? barbeques and ball games?")
24.12.2025 02:20 Ответить
показова риторіка - кому війна,
а кому футбол з м'ячем і карти з козирями...
24.12.2025 02:25 Ответить
хлопці, з вами все тяжчє і тяжчє спілкуватися.
ви відсмарагдуєтеся дуже потужно і незламно на яскраво зелене!
і настав чяс нинини!
ненена прочитає, ненена зрозуміє ...
хєровий чяс настав.
24.12.2025 04:46 Ответить
М'яч зараз на стороні Гітлера. На які кроки готові піти нацисти заради припинення бойових дій? Залишилось 5 процентів питань, холокост, концтабори (чи може Бухенвальд контролювати три сторони, США, Рейх та СССР?) та така дрібничка, як окупована Европа. Задля миру доведеться комусь пожертвувати територіями.
24.12.2025 06:44 Ответить
24.12.2025 09:35 Ответить
 
 