Завершение войны в Украине требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле боя, - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом об урегулировании войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Токаева, передает Цензор.НЕТ.

Говорили о войне в Украине

Токаев "подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на "земле", говорится в заявлении канцелярии президента Казахстана.

Лидер Казахстана выразил готовность предоставить площадку для мирных переговоров.

"Казахстан призывает все вовлеченные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжать поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", - заявил Токаев.

Реакция Трампа

Позже лидер США подтвердил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с Токаевым, а также с Шавкатом Мирзиёевым, президентом Республики Узбекистан.

"Мы обсудили важность установления мира в текущих конфликтах, а также увеличение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами впечатляют. Соединенные Штаты в следующем году будут принимать саммит G20, и мы пригласим обоих этих лидеров присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!" - написал Трамп.

