РУС
Новости Территориальные уступки Заявления Токаева
2 680 61

Завершение войны в Украине требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле боя, - Токаев

токаєв

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом об урегулировании войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Токаева, передает Цензор.НЕТ. 

Говорили о войне в Украине

Токаев "подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на "земле", говорится в заявлении канцелярии президента Казахстана.

  • Лидер Казахстана выразил готовность предоставить площадку для мирных переговоров.

"Казахстан призывает все вовлеченные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжать поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", - заявил Токаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Казахстан готов предоставить место для переговоров между Украиной и РФ на высшем уровне, - Токаев

Реакция Трампа

Позже лидер США подтвердил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с Токаевым, а также с Шавкатом Мирзиёевым, президентом Республики Узбекистан.

"Мы обсудили важность установления мира в текущих конфликтах, а также увеличение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами впечатляют. Соединенные Штаты в следующем году будут принимать саммит G20, и мы пригласим обоих этих лидеров присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!" - написал Трамп.

Читайте также: Переговоры по Украине идут нормально, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (7301) Токаев Касим-Жомарт (65) война в Украине (7324)
Топ комментарии
+26
коли московити вдеруться в Казахстан, на який компроміс погодиться Токаєв? на квартиру в Сочі поряд з яником?
показать весь комментарий
23.12.2025 18:42 Ответить
+17
Північний Казахстан треба віддіти РФ. Цє ісконно російська земля. Ну це для початку. Це той, компроміс. А чо такого.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:43 Ответить
+12
Токаев, как там дела с севером Казахстана? Никто не притесняет русскоговорящих? Не забывай, что это "исконно русские земли" - узкоглазороссия.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли московити вдеруться в Казахстан, на який компроміс погодиться Токаєв? на квартиру в Сочі поряд з яником?
показать весь комментарий
23.12.2025 18:42 Ответить
на Ростов...
показать весь комментарий
23.12.2025 18:44 Ответить
Реальна ситуація на полі бою це результат нікчемної військової допомоги Україні зі сторони США та ЄС. Якби нам дали потрібну кількість літаків та ракет, ми б вже загнали кацапів за Уральські гори!
показать весь комментарий
23.12.2025 18:47 Ответить
достатньо до бункера дійти...
І знайти той чемоданчик, і поглянути, що там!
показать весь комментарий
23.12.2025 18:50 Ответить
Токаєв не казак, він виродок. Щоб справжній казак погоджувався на капітуляцію такого не може бути! Монголи - предки вільних кочівників казаків перевертаються в труні коли чують такі слова Президента Казакстану!
показать весь комментарий
23.12.2025 18:57 Ответить
Навіщо, у піськову можна запитати, він з валізою ху...ла на ти
показать весь комментарий
23.12.2025 19:06 Ответить
Тут ти не прав, якби у нас не забрали зброю у 91 році, ху...лостан не напав би на нас.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:04 Ответить
Напав би раніше, щоб контролювати ядерну зброю і США були б за.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:15 Ответить
У переважної кількості чітачів цензора пануе думка що Україна мала сама розробити та виготовити потрібну кількість літаків та ракет у період з 2019 року.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:06 Ответить
З 2014 року можна було не тільки ракети та літаки виробити. Можна було створити ядерну зброю. Але влада досі хоче капітуляції України, влада не хоче працювати на перемогу. Набагто простіше і спокійніше займатись корупцією і отримувати відкати з державних підрядів ніж воювати і перемагати потужного ворога!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:17 Ответить
так США з кацапстаном і замутили цю бійню щоб легалізувати передачу тих українськіх теріторій яку продали путіну у 2014му році. тіпа ви русня давайте нападіть а ми будемо робити вигляд тіпа допомагаємо Україні . на житя людей їм насрати. отакі "партнери " та їхня допомога.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:32 Ответить
США не потрібно домовлятись з путіним, який марить протистоянням з США. США достатньо робити вигляд що вони нам допомагають і тоді путін ніколи не зупиниться.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:33 Ответить
Північний Казахстан треба віддіти РФ. Цє ісконно російська земля. Ну це для початку. Це той, компроміс. А чо такого.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:43 Ответить
Токаєв такого не прогнозує - раптом пронесе ....
"Девятий вал" зазвичай, надходить раптово...
показать весь комментарий
23.12.2025 18:45 Ответить
В Казахстані існують історичні українські землі, відомі як Сірий Клин - регіон у Північному Казахстані та Південному Сибіру, який масово заселявся українцями з 1870-х років і де утворились значні українські громади, які зберігають свою самобутність, хоча офіційно це казахські території. Також український слід є в районі міста Орал (Уральськ), де є місцевість «Курені».
показать весь комментарий
23.12.2025 19:34 Ответить
Казахстан цє ісконно російська земля , компроміс буде далі
показать весь комментарий
23.12.2025 18:45 Ответить
Токаев, как там дела с севером Казахстана? Никто не притесняет русскоговорящих? Не забывай, что это "исконно русские земли" - узкоглазороссия.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:45 Ответить
А хто такий Токаєв?- це батько Умерова?, не дивно.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:46 Ответить
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии
показать весь комментарий
23.12.2025 18:47 Ответить
... прицела.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:05 Ответить
Найобывать аборигенов безопаснее, чем воевать с ними. Но про другое, как Токаев сверг Назарбаева? Не хочет мудростью поделиться?
показать весь комментарий
23.12.2025 18:49 Ответить
З ким ділитися, такі тонкощі не для швондерів і шарікових .
показать весь комментарий
23.12.2025 19:55 Ответить
Ок, оставьте их для избранных! Только не удивляйтесь потом, когда узнаете, кто Вас избрал!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:58 Ответить
Допомогти Україні не хочеш? - тоді пнх зі своїми порадами
показать весь комментарий
23.12.2025 18:49 Ответить
Токаєв «накомпромісив» 4 роки тому, коли кацапи розстрілювали протестуючих громадян Казахстану у власній країні, а тепер роздає свої всрані поради.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:51 Ответить
Пішов на х..й
показать весь комментарий
23.12.2025 18:52 Ответить
Цікаво, першу столицю Казахстану (якщо говорити про ранні періоди держави), він пам'ятає? Оренбург - наш? - Ваш
показать весь комментарий
23.12.2025 18:54 Ответить
Незабаром Токаєву нагадають що це Ленін намалював таку країну як Казахстан. Ну а казахську мову звісно ж придумали в австрійському Генштабі. Разом з українською, фінською та ще поки що невідомими мовами.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:58 Ответить
Ніт, Члєнін zдох у 1924, а казахстан та решта 4 чучмецькі республіки було відокремлено із складу рсфср у 1934 або 1936 рр, начебто за вказівкою Сраліна вже.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:06 Ответить
Вже давно історію переписали при *****. Там все придумав Лєнін, а мови всім придумали в австрійському Генштабі. До цього всі разом говорили на ізикє.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:21 Ответить
А найгірше те, що подібні до Вас істоти підтримують цю сфальшовану версію історіі. Зараз пересвідчимося. Отже: хто створив УРСР ?
показать весь комментарий
23.12.2025 19:30 Ответить
Треба подивитися на національний склад першого уряду урср і буде зрозуміло хто.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:36 Ответить
Ти іпанько? Може тупа істота ти сам особисто? Цей мем десятиріччя гуляє по інтернету. Про те що всім республіки намалював вєлікій Лєнін, а до того ніяких казахів, українців, естонців чи будь кого не існувало. Всі були брацкім руським народом. Тому всі мають на нього молитися. Як і мем про мову, яку мовляв спеціально, щоб зробити гівно вєлікаму рускаму народу, придумали в австрійському Генштабі. До того її не існувало.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:44 Ответить
Сцико-гівнюк Токаєв "забув" що кацапи убили https://camonitor.kz/6188-.html 10 мільйонів казахів.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:59 Ответить
Ти будеш наступний, хоча може ти сразу на компроміс підеш, а чого тягнути, москалів у тебе вже вистачає, віддаси тільки ту територію ху....лостану, де вони мешкають. А вони всюди
показать весь комментарий
23.12.2025 18:59 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 19:01 Ответить
Два барана рассуждают о ситуации на земле, но никто не вспомнил о ситуации с международным правом. А ведь они в списке у путина и могут снова стать Туркестаном. Тогда пусть едут к трампу и он им расскажет, кому и куда пойти.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:01 Ответить
Україна може піїти тільки на одну поступку - припинити вбивати москалів на вивід цих поки що живих москалів з території України.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:04 Ответить
Цей казах вже й забув як ***** його Кемелом називав ,,помилившись,,
показать весь комментарий
23.12.2025 19:04 Ответить
Коли машка захарова почне триндіти, що Казахстан створив члєнін або сралін, і ето исконно і т.д.
От тоді і поп🤬здиш про справедливість, компроміси, ситуацію на землі і іншу прутню.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:07 Ответить
О, ось і від Токаєва російські наративи про "рєалії на землі". Компроміси від всіх сторін крім рашки.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:07 Ответить
Тебе ще не спитали падло ***********.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:15 Ответить
Потрібно ще пару раз вдарити по нафтоперевалочним терміналам в Тамані щоб ця мавпа заквакала. А потім сказати йому що половина цього терміналу буде належати Україні в якості компромісу так як наші ракети до нього дістають
показать весь комментарий
23.12.2025 19:20 Ответить
Ще один наївний)
показать весь комментарий
23.12.2025 19:15 Ответить
Підарас хоче жити в світі де міжнародні стосунки і правила визначаються реальним положенням на полі бою то хай готує очко. А слабшим і меньшим країнам пора вже обєднуватись. Слабкі не виживуть.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:20 Ответить
Так медведчук і кровосіся десятиліттями працювали щоб ми були слабкими. без ЕС, без Інтермаріум, без нато, без союзників, без патріотичної влади
показать весь комментарий
23.12.2025 19:56 Ответить
холуй
показать весь комментарий
23.12.2025 19:20 Ответить
коли росія окупує північний Казахстан, тоді хай цей жомарт буде розповідати своїм казахам що треба йти на компроміс з урахуванням втрати теріторії.
Всі жомарти ідуть *****.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:21 Ответить
Підарське нутро як не ховай - однаково не сховаєш ..
От і для цього - кемела ( на англ.- верблюда , як його був обізвав колись *****) - на першому плані рєалії на зємлє , а не справедливість .. Ох і гнида ж . Хоч би змовчав вже ..
показать весь комментарий
23.12.2025 19:22 Ответить
чому зразу обізвав - це його пазивной
показать весь комментарий
23.12.2025 19:49 Ответить
Ти ******* і скажи)Бо він по 30 тисяч в місяць кладе за 1км просування,а вперто хоче щоб йому чотири області повністю віддали.Віддаш йому це і знову ***** попре ,щоб створити нові реалії на землі.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:22 Ответить
Цікаво скільки сам Токаєв готовий віддати території Кахахстану рашистам заради миру і компромісів? А це питання рано чи пізно скоро буде на порядку денному. Бо рашисти вже заявляють що Казахстан буде наступним після України
показать весь комментарий
23.12.2025 19:29 Ответить
Еще один попугай выполз... А когда случится "Байконур наш" тогда что будем подпез...вать?
показать весь комментарий
23.12.2025 19:36 Ответить
Зі ********** нетерпінням чекаю на твоє, Токаєв, "поле бою". Не дай Бог, звичайно, але за базар треба відповідати.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:38 Ответить
Ні,сраний манкурт казахський. Тебе ***** просить таке пи₴діти, тому що бандформування ерефії вже не вивозять цю війну. А мобілізація там вже не пройде.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:42 Ответить
З освітою дипломата робить вигляд, що не знає що таке міжнародне право
показать весь комментарий
23.12.2025 19:43 Ответить
Казахстан придумал, случайно, не Ленин? Ось про це треба думати Токаєву.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:45 Ответить
Ну і гнида! Фу, мразота!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:49 Ответить
Ніпрощо....
Рашка не хоче компромісу навіть за рахунок вже захоплених територій..
Ці переновори треба припинити і сили направити на удари по НПЗ. Та захист Воїнів з РЕБом тощо
показать весь комментарий
23.12.2025 19:54 Ответить
Казахстан через каспиский трубопровод нефть гонит. Ему плевать, что будет с Украиной и украинцами.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:56 Ответить
 
 