Завершення війни в Україні вимагає компромісів з обох сторін із урахуванням реальної ситуації на полі бою, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом про врегулювання війни Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Токаєва, передає Цензор.НЕТ.

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Говорили про війну в Україні

Токаєв "підкреслив складність врегулювання українського конфлікту, де територіальне питання займає домінуюче місце і вимагає компромісів з обох сторін з урахуванням реальної ситуації на "землі", йдеться у заяві канцелярії президента Казахстану.

Лідер Казахстану висловив готовність надати майданчик для мирних переговорів.

"Казахстан закликає всі залучені сторони проявити терпіння, гнучкість, професіоналізм і все ж продовжувати пошук формули миру. Водночас наша країна не є посередником, але в разі потреби готова надати переговорний майданчик в дусі доброї волі", - заявив Токаєв.

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Реакція Трампа

Пізніше лідер США підтвердив в соціальній мережі Truth Social, що мав телефонну розмову з Токаєвим, а також Шавкатом Мірзійоєвим, президентом Республіки Узбекистан.

"Ми обговорили важливість встановлення миру в поточних конфліктах, а також збільшення торгівлі та співпраці між нашими країнами. Відносини з обома країнами вражають. Сполучені Штати наступного року прийматимуть саміт G20, і ми запросимо обох цих лідерів приєднатися до нас як гості на цьому дуже важливому заході, який відбудеться в Маямі!" - написав Трамп.

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