Казахстан готовий надати місце для переговорів між Україною та РФ на найвищому рівні, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, що виступає за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією.

Про це пише Tengrinews.kz, інформує Цензор.НЕТ.

"Казахстан у військовому конфлікті між Росією та Україною не є посередником і таким не бачить себе. На мій погляд, обидві сторони можуть вести діалог щодо усіх спірних питань на двосторонній основі та на різних рівнях", - сказав він.

Токаєв вважає, що переговори варто продовжувати.

"Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати до Казахстану, ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів", - додав лідер Казахстану.

Також читайте: Розраховую, що заяви Трампа матимуть наслідки та вплинуть на РФ, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Водночас він зауважив, що "сподіватися на практичний результат в умовах продовження військових дій без перемир'я, з розбіжностями щодо усіх основних питань порядку денного - це, відверто кажучи, нереалістичний підхід".

"Підсумовуючи, можу твердо сказати: ми за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але потрібна попередня робота для досягнення порозуміння", - сказав Токаєв, додавши, що Казахстан готовий надати місце для переговорів та зустрічей на всіх рівнях.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявв, що Україна з партнерами неодноразово пропонувала російському диктатору Путіну переговори на рівні лідерів, зокрема у Казахстані.

Також дивіться: Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Токаєвим: обговорили шляхи завершення війни. ВIДЕО