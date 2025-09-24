УКР
Казахстан готовий надати місце для переговорів між Україною та РФ на найвищому рівні, - Токаєв

Токаєв готовий надати місце для переговорів Зеленського та Путіна

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, що виступає за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією.

Про це пише Tengrinews.kz, інформує Цензор.НЕТ.

"Казахстан у військовому конфлікті між Росією та Україною не є посередником і таким не бачить себе. На мій погляд, обидві сторони можуть вести діалог щодо усіх спірних питань на двосторонній основі та на різних рівнях", - сказав він.

Токаєв вважає, що переговори варто продовжувати.

"Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати до Казахстану, ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів", - додав лідер Казахстану.

Також читайте: Розраховую, що заяви Трампа матимуть наслідки та вплинуть на РФ, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Водночас він зауважив, що "сподіватися на практичний результат в умовах продовження військових дій без перемир'я, з розбіжностями щодо усіх основних питань порядку денного - це, відверто кажучи, нереалістичний підхід".

"Підсумовуючи, можу твердо сказати: ми за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але потрібна попередня робота для досягнення порозуміння", - сказав Токаєв, додавши, що Казахстан готовий надати місце для переговорів та зустрічей на всіх рівнях.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявв, що Україна з партнерами неодноразово пропонувала російському диктатору Путіну переговори на рівні лідерів, зокрема у Казахстані.

Також дивіться: Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Токаєвим: обговорили шляхи завершення війни. ВIДЕО

А Казахстан за Україну, або буде так як Мінськ 1, всі проти України?
24.09.2025 14:40 Відповісти
Тобто, PRC схвалює. Відмова навіть без роздумів.
24.09.2025 14:45 Відповісти
в чем прикол обговаривать войну между экс-ссср в экс республике ссср???....
24.09.2025 14:52 Відповісти
Прикрити допомогу в обході санкцій.
24.09.2025 14:55 Відповісти
які спірні питання??? рашфаш на куй за кордони України
24.09.2025 15:01 Відповісти
Та нє. Тепер тре почекати поки нефтянка РФ ляже повністю.

А потім можна ще час потягнути.

***** свій шанс упустило. Тепер хай вигрібає.
24.09.2025 15:58 Відповісти
Навальному фрау штази тоже давала гарантии и Саакашвили и где они ??? пускай поедет может какбарана привезут на красную площадь )))) , росии веры НЕТ !!!
24.09.2025 16:37 Відповісти
 
 