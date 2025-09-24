Казахстан готовий надати місце для переговорів між Україною та РФ на найвищому рівні, - Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, що виступає за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією.
Про це пише Tengrinews.kz, інформує Цензор.НЕТ.
"Казахстан у військовому конфлікті між Росією та Україною не є посередником і таким не бачить себе. На мій погляд, обидві сторони можуть вести діалог щодо усіх спірних питань на двосторонній основі та на різних рівнях", - сказав він.
Токаєв вважає, що переговори варто продовжувати.
"Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати до Казахстану, ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів", - додав лідер Казахстану.
Водночас він зауважив, що "сподіватися на практичний результат в умовах продовження військових дій без перемир'я, з розбіжностями щодо усіх основних питань порядку денного - це, відверто кажучи, нереалістичний підхід".
"Підсумовуючи, можу твердо сказати: ми за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але потрібна попередня робота для досягнення порозуміння", - сказав Токаєв, додавши, що Казахстан готовий надати місце для переговорів та зустрічей на всіх рівнях.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявв, що Україна з партнерами неодноразово пропонувала російському диктатору Путіну переговори на рівні лідерів, зокрема у Казахстані.
