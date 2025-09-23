Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Токаєвим: обговорили шляхи завершення війни. ВIДЕО
У рамках візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери обговорили шляхи завершення війни, гарантії безпеки та економічну співпрацю між країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський на офіційній сторінці у фейсбуці.
"Зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання – досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки", - йдеться у дописі.
Як зазначає глава держави, в ході зустрічі були детально обговорені зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства.
Окремо президенти торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України.
