УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Візит Зеленського до США
1 636 15

Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Токаєвим: обговорили шляхи завершення війни. ВIДЕО

У рамках візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери обговорили шляхи завершення війни, гарантії безпеки та економічну співпрацю між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський на офіційній сторінці у фейсбуці.

"Зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання – досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки", - йдеться у дописі.

Як зазначає глава держави, в ході зустрічі були детально обговорені зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства.

Окремо президенти торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) Токаєв Касим-Жомарт (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
От цікаво нахрена він зустр з членом одкб?От прям з союзником рашки нахрена зустрічатися?Може тому що з ним вже ніхто зустрічатися не хоче крім союзників рашки?
показати весь коментар
23.09.2025 07:20 Відповісти
+5
Через оманську зраду
показати весь коментар
23.09.2025 07:25 Відповісти
+3
Член одкб дозволить вдарити з своєї терит по рашці?Ти ідіот?Тоді вже до бацька з подібною пропоз звернися
показати весь коментар
23.09.2025 07:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З території Казахстану зручно розхерачити ямальський хрест безпилотниками. 1200 км від кордону.
показати весь коментар
23.09.2025 07:03 Відповісти
Член одкб дозволить вдарити з своєї терит по рашці?Ти ідіот?Тоді вже до бацька з подібною пропоз звернися
показати весь коментар
23.09.2025 07:19 Відповісти
Я міг би пояснити, про що йдеться, але не хамуватому тупуватому гівнюку. ))
показати весь коментар
23.09.2025 07:25 Відповісти
Дурень думкою багатію.Повітряними замками та мріями живеш?Прокидайсі!
показати весь коментар
23.09.2025 07:28 Відповісти
"Богатію" - прямо обмовка за Фройдом. Не відблискуй дурістю - не подадуть.
показати весь коментар
23.09.2025 07:35 Відповісти
Іди мрій далі.Може зірку смерті намрієш
показати весь коментар
23.09.2025 08:31 Відповісти
А як же Фамінги? Ще не долетіли? А як так?
показати весь коментар
23.09.2025 07:36 Відповісти
В Африці пошукай.
показати весь коментар
23.09.2025 07:44 Відповісти
От цікаво нахрена він зустр з членом одкб?От прям з союзником рашки нахрена зустрічатися?Може тому що з ним вже ніхто зустрічатися не хоче крім союзників рашки?
показати весь коментар
23.09.2025 07:20 Відповісти
Через оманську зраду
показати весь коментар
23.09.2025 07:25 Відповісти
Казахи не дураки та теж не в восторге от рюських, але шо поробиш - такіх ***..их сусідів дав нам Бог...
показати весь коментар
23.09.2025 07:47 Відповісти
якщо не співпрацювати з рашкою, тебе поглине Китай. вибір не великий
показати весь коментар
23.09.2025 09:17 Відповісти
У цій зустрічі скоріше був зацікавлений Токаєв. Бо казахська нафта йде по території росії через новоросійські термінали. Так що Токаєв щоки роздуває.
показати весь коментар
23.09.2025 08:28 Відповісти
американська нафта, по американських трубопроводах
показати весь коментар
23.09.2025 09:18 Відповісти
 
 