Зеленский встретился с президентом Казахстана Токаевым: обсудили пути завершения войны. ВИДЕО

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили пути завершения войны, гарантии безопасности и экономического сотрудничества между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Зеленский на официальной странице в фейсбуке.

"Встретился с Президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Сейчас ключевая задача - достижение справедливого и длительного мира, с надежными гарантиями безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечает глава государства, в ходе встречи подробно были обсуждены усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну и остановить убийства.

Отдельно президенты затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины.