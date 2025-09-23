РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Видео Визит Зеленского в США
1 722 15

Зеленский встретился с президентом Казахстана Токаевым: обсудили пути завершения войны. ВИДЕО

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили пути завершения войны, гарантии безопасности и экономического сотрудничества между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Зеленский на официальной странице в фейсбуке.

"Встретился с Президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Сейчас ключевая задача - достижение справедливого и длительного мира, с надежными гарантиями безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечает глава государства, в ходе встречи подробно были обсуждены усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну и остановить убийства.

Отдельно президенты затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) Токаев Касим-Жомарт (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
От цікаво нахрена він зустр з членом одкб?От прям з союзником рашки нахрена зустрічатися?Може тому що з ним вже ніхто зустрічатися не хоче крім союзників рашки?
показать весь комментарий
23.09.2025 07:20 Ответить
+5
Через оманську зраду
показать весь комментарий
23.09.2025 07:25 Ответить
+3
Член одкб дозволить вдарити з своєї терит по рашці?Ти ідіот?Тоді вже до бацька з подібною пропоз звернися
показать весь комментарий
23.09.2025 07:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З території Казахстану зручно розхерачити ямальський хрест безпилотниками. 1200 км від кордону.
показать весь комментарий
23.09.2025 07:03 Ответить
Член одкб дозволить вдарити з своєї терит по рашці?Ти ідіот?Тоді вже до бацька з подібною пропоз звернися
показать весь комментарий
23.09.2025 07:19 Ответить
Я міг би пояснити, про що йдеться, але не хамуватому тупуватому гівнюку. ))
показать весь комментарий
23.09.2025 07:25 Ответить
Дурень думкою багатію.Повітряними замками та мріями живеш?Прокидайсі!
показать весь комментарий
23.09.2025 07:28 Ответить
"Богатію" - прямо обмовка за Фройдом. Не відблискуй дурістю - не подадуть.
показать весь комментарий
23.09.2025 07:35 Ответить
Іди мрій далі.Може зірку смерті намрієш
показать весь комментарий
23.09.2025 08:31 Ответить
А як же Фамінги? Ще не долетіли? А як так?
показать весь комментарий
23.09.2025 07:36 Ответить
В Африці пошукай.
показать весь комментарий
23.09.2025 07:44 Ответить
От цікаво нахрена він зустр з членом одкб?От прям з союзником рашки нахрена зустрічатися?Може тому що з ним вже ніхто зустрічатися не хоче крім союзників рашки?
показать весь комментарий
23.09.2025 07:20 Ответить
Через оманську зраду
показать весь комментарий
23.09.2025 07:25 Ответить
Казахи не дураки та теж не в восторге от рюських, але шо поробиш - такіх ***..их сусідів дав нам Бог...
показать весь комментарий
23.09.2025 07:47 Ответить
якщо не співпрацювати з рашкою, тебе поглине Китай. вибір не великий
показать весь комментарий
23.09.2025 09:17 Ответить
У цій зустрічі скоріше був зацікавлений Токаєв. Бо казахська нафта йде по території росії через новоросійські термінали. Так що Токаєв щоки роздуває.
показать весь комментарий
23.09.2025 08:28 Ответить
американська нафта, по американських трубопроводах
показать весь комментарий
23.09.2025 09:18 Ответить
 
 