Казахстан готов предоставить место для переговоров между Украиной и РФ на высшем уровне, - Токаев

Токаев готов предоставить место для переговоров Зеленского и Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что выступает за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией.

Об этом пишет Tengrinews.kz, информирует Цензор.НЕТ.

"Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым не видит себя. На мой взгляд, обе стороны могут вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях", - сказал он.

Токаев считает, что переговоры стоит продолжать.

"Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров", - добавил лидер Казахстана.

Также читайте: Рассчитываю, что заявления Трампа будут иметь последствия и повлияют на РФ, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

В то же время он отметил, что "надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с разногласиями по всем основным вопросам повестки дня - это, откровенно говоря, нереалистичный подход".

"Подытоживая, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания", - сказал Токаев, добавив, что Казахстан готов предоставить место для переговоров и встреч на всех уровнях.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина с партнерами неоднократно предлагала российскому диктатору Путину переговоры на уровне лидеров, в частности в Казахстане.

Также смотрите: Зеленский встретился с президентом Казахстана Токаевым: обсудили пути завершения войны. ВИДЕО

Казахстан (785) россия (97355) Токаев Касим-Жомарт (64) переговоры с Россией (1329) война в Украине (6271)
А Казахстан за Україну, або буде так як Мінськ 1, всі проти України?
24.09.2025 14:40 Ответить
Тобто, PRC схвалює. Відмова навіть без роздумів.
24.09.2025 14:45 Ответить
в чем прикол обговаривать войну между экс-ссср в экс республике ссср???....
24.09.2025 14:52 Ответить
Прикрити допомогу в обході санкцій.
24.09.2025 14:55 Ответить
які спірні питання??? рашфаш на куй за кордони України
24.09.2025 15:01 Ответить
Та нє. Тепер тре почекати поки нефтянка РФ ляже повністю.

А потім можна ще час потягнути.

***** свій шанс упустило. Тепер хай вигрібає.
24.09.2025 15:58 Ответить
 
 