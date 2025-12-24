Папа Римский огорчен отказом России от "рождественского перемирия" с Украиной
Папа Римский Лев XIV недоволен тем, что Россия отказалась от прекращения боевых действий на Рождество на фронте в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление журналистам возле резиденции в итальянском Кастель-Гандольфо передают "Новости Ватикана".
Призыв Папы
Папа Римский в очередной раз призвал к прекращению огня между странами.
"Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль в эти дни, есть тот факт, что Россия, очевидно, отклонила просьбу о рождественском перемирии. Я еще раз призываю людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира", - заявил он.
Мир на 24 часа
- Папа Римский выразил надежду, что россияне все же прислушаются и "мир во всем мире" наступит хотя бы на 24 часа.
Также он высказался и о Ближнем Востоке, добавив, что мирное соглашение должно "продвигаться вперед".
