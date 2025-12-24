РУС
273 9

Папа Римский огорчен отказом России от "рождественского перемирия" с Украиной

Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV недоволен тем, что Россия отказалась от прекращения боевых действий на Рождество на фронте в Украине. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление журналистам возле резиденции в итальянском Кастель-Гандольфо передают "Новости Ватикана".

Призыв Папы

Папа Римский в очередной раз призвал к прекращению огня между странами.

"Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль в эти дни, есть тот факт, что Россия, очевидно, отклонила просьбу о рождественском перемирии. Я еще раз призываю людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский готов приехать в Украину

Мир на 24 часа

  • Папа Римский выразил надежду, что россияне все же прислушаются и "мир во всем мире" наступит хотя бы на 24 часа.

Также он высказался и о Ближнем Востоке, добавив, что мирное соглашение должно "продвигаться вперед".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским

Так у ***** Різдво 7 январь'я, він скаже, що переплутав....
23.12.2025 23:54 Ответить
Наївні люди ...((
Для ***** і кацапів ваше 25 грудня - звичайний день календаря !
23.12.2025 23:56 Ответить
Засмучений… Слово яке гарне… Шапочку зняв і засмутився.
24.12.2025 00:00 Ответить
Папа , не Мама...
Все дозволяє...
24.12.2025 00:00 Ответить
не скавчи, це - нормальний Папа !

.
24.12.2025 00:07 Ответить
одразу видно, що ти сирота і тебе бабуля виховувала у селі.... глухому!
24.12.2025 00:08 Ответить
Що уж там, чому не закликав припинити украiнську агресiю?!

Ця, грьобана Клотiльда, краще-б заткнула свою пельку.
24.12.2025 00:30 Ответить
Не розплакався хоч ?
24.12.2025 00:34 Ответить
 
 