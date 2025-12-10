Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским

Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря призвал к установлению справедливого мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Ватикане подчеркнули важность продолжения дипломатического диалога и поиска решений, которые могут привести к устойчивому завершению войны.

Читайте: Возвращение похищенных детей является ключевым в мирном плане, - Зеленский

Папа Римский подчеркнул важность диалога

Святой Престол подчеркнул, что во время беседы понтифик выразил поддержку дипломатическим инициативам, которые сейчас реализуются для достижения прочного мира.

"Святейший Отец подчеркнул необходимость продолжения диалога, вновь выразив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.

Отдельно стороны обсудили вопрос военнопленных и необходимость возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Читайте также: Папа Римский предлагает Италию для мирных переговоров Киева и Москвы

Зеленский поблагодарил понтифика и пригласил его в Украину

Ранее мы сообщали, что Зеленский после аудиенции поблагодарил Папу Римского за постоянную поддержку Украины, призывы к миру и помощь в вопросах гуманитарного характера.

Президент также выразил благодарность понтифику за внимание к украинскому народу и пригласил его посетить Украину, подчеркнув, что такой визит стал бы "сильным сигналом поддержки".

Ранее мы сообщали, что глава Ватикана предостерег человечество от Третьей мировой и поддержал Украину.

Читайте также: Украина рассчитывает на дальнейшее участие Ватикана в освобождении военнопленных и детей, - Сибига