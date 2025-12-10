РУС
Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
821 19

Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским

Лев XIV высказался о войне в Украине

Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря призвал к установлению справедливого мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.

В Ватикане подчеркнули важность продолжения дипломатического диалога и поиска решений, которые могут привести к устойчивому завершению войны.

Читайте: Возвращение похищенных детей является ключевым в мирном плане, - Зеленский

Папа Римский подчеркнул важность диалога

Святой Престол подчеркнул, что во время беседы понтифик выразил поддержку дипломатическим инициативам, которые сейчас реализуются для достижения прочного мира.

"Святейший Отец подчеркнул необходимость продолжения диалога, вновь выразив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.

Отдельно стороны обсудили вопрос военнопленных и необходимость возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Читайте также: Папа Римский предлагает Италию для мирных переговоров Киева и Москвы

Зеленский поблагодарил понтифика и пригласил его в Украину

Ранее мы сообщали, что Зеленский после аудиенции поблагодарил Папу Римского за постоянную поддержку Украины, призывы к миру и помощь в вопросах гуманитарного характера.

Президент также выразил благодарность понтифику за внимание к украинскому народу и пригласил его посетить Украину, подчеркнув, что такой визит стал бы "сильным сигналом поддержки".

Читайте также: Украина рассчитывает на дальнейшее участие Ватикана в освобождении военнопленных и детей, - Сибига

 

Топ комментарии
+9
Мабуть, папа потім довго хрестився після аудієнції
показать весь комментарий
09.12.2025 23:51 Ответить
+4
папік.Ти чого куйла не назвав вбивцею українців і окупантом .та не призвав його негайно вивести своїх головорізів з території України для справедливого миру???черговий касір грошей куйла і не виключено трамбона теж ???
показать весь комментарий
10.12.2025 00:01 Ответить
+2
Не буде ніякого справедливого миру, так як Україна цю війну виграла і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території, усі ті угоди, переговори чи заклики про мир не мають ніякого значення!
показать весь комментарий
09.12.2025 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Мабуть, папа потім довго хрестився після аудієнції
показать весь комментарий
09.12.2025 23:51 Ответить
.... хорошо, що витримав і білого диму не потрібно чекати!
показать весь комментарий
09.12.2025 23:53 Ответить
До этого другой папа говорил, что Украине надо поднять белый флаг и чтоб больше не страдать
показать весь комментарий
09.12.2025 23:58 Ответить
Но ведь к войне не призывал?
показать весь комментарий
10.12.2025 00:13 Ответить
Не буде ніякого справедливого миру, так як Україна цю війну виграла і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території, усі ті угоди, переговори чи заклики про мир не мають ніякого значення!
показать весь комментарий
09.12.2025 23:54 Ответить
папік.Ти чого куйла не назвав вбивцею українців і окупантом .та не призвав його негайно вивести своїх головорізів з території України для справедливого миру???черговий касір грошей куйла і не виключено трамбона теж ???
показать весь комментарий
10.12.2025 00:01 Ответить
Чого туди мотатися?? Гроші і банк ватикану?
показать весь комментарий
10.12.2025 00:10 Ответить
Після появи крипти банк Ватикану суттєво втрачає вкладників...
показать весь комментарий
10.12.2025 06:12 Ответить
Дякуємо Папі. Дуже приємно що є Папи які розуміють українців.
Зараз ***** напустив усіх собак включая Трампа на президента України , профінансував усі ЗМІ щоб вони хаяли президента України
ЦІЛЬ - знову загнати Україну під рашу, відібрати землі, Знищіть УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ
Тількі дурні це не розуміють і ще політики , що рвуться до крісла . У більшості вони НЕ УКРАЇНЦІ і їм не болить знищення України , їм тількі гроші потрібні
показать весь комментарий
10.12.2025 00:34 Ответить
А кого він "закликав"?
показать весь комментарий
10.12.2025 01:01 Ответить
Пук у повітря. Я щаслива, я щаслива (с)💃
показать весь комментарий
10.12.2025 01:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yrzvtBNao-w https://www.youtube.com/watch?v=yrzvtBNao-
Виступ Мельника в ООН | Заявив, що Україна не поступиться Росії територіями
показать весь комментарий
10.12.2025 03:58 Ответить
Все вирішують ті хто фінансують- штати.
показать весь комментарий
10.12.2025 05:42 Ответить
і хто саме штати фінансує?
уточніть, будь ласка...
показать весь комментарий
10.12.2025 06:06 Ответить
Штати, як проголосив Трамп, вже нічого з моменту приходу в Білий Дім Трампа для України не фінансують...
показать весь комментарий
10.12.2025 06:15 Ответить
Ну закликав і що? А нічого, папік вчергове пукнув в повітря.
показать весь комментарий
10.12.2025 05:40 Ответить
всі Папи Римські закликунярії щє ті!
на то вони і Папи!
ви, українці, здайтеся тока ***** і буде Мир!
епоха така - нормальні народжуються тільки зараз....
показать весь комментарий
10.12.2025 06:02 Ответить
Папа, як і всі демагоги, забув сказати що саме він розуміє під фразою "справедливий мир".
показать весь комментарий
10.12.2025 06:17 Ответить
 
 