Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским
Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря призвал к установлению справедливого мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола.
В Ватикане подчеркнули важность продолжения дипломатического диалога и поиска решений, которые могут привести к устойчивому завершению войны.
Папа Римский подчеркнул важность диалога
Святой Престол подчеркнул, что во время беседы понтифик выразил поддержку дипломатическим инициативам, которые сейчас реализуются для достижения прочного мира.
"Святейший Отец подчеркнул необходимость продолжения диалога, вновь выразив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.
Отдельно стороны обсудили вопрос военнопленных и необходимость возвращения украинских детей, похищенных Россией.
Зеленский поблагодарил понтифика и пригласил его в Украину
Ранее мы сообщали, что Зеленский после аудиенции поблагодарил Папу Римского за постоянную поддержку Украины, призывы к миру и помощь в вопросах гуманитарного характера.
Президент также выразил благодарность понтифику за внимание к украинскому народу и пригласил его посетить Украину, подчеркнув, что такой визит стал бы "сильным сигналом поддержки".
- Ранее мы сообщали, что глава Ватикана предостерег человечество от Третьей мировой и поддержал Украину.
Зараз ***** напустив усіх собак включая Трампа на президента України , профінансував усі ЗМІ щоб вони хаяли президента України
ЦІЛЬ - знову загнати Україну під рашу, відібрати землі, Знищіть УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ
Тількі дурні це не розуміють і ще політики , що рвуться до крісла . У більшості вони НЕ УКРАЇНЦІ і їм не болить знищення України , їм тількі гроші потрібні
Виступ Мельника в ООН | Заявив, що Україна не поступиться Росії територіями
уточніть, будь ласка...
на то вони і Папи!
ви, українці, здайтеся тока ***** і буде Мир!
епоха така - нормальні народжуються тільки зараз....