Возвращение похищенных детей является ключевым в мирном плане, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о широкой поддержке в Вашингтоне вопроса возвращения в Украину детей, похищенных Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент добавил, что этот вопрос является неотъемлемой составляющей любого мирного плана.

Сенаторы и конгрессмены работают над возвращением украинских детей

По словам президента, американские сенаторы подчеркнули, что любые договоренности с Россией без гарантий возвращения детей неприемлемы.

"Правда, сенаторы и конгрессмены работают. Я на постоянном с ними контакте. Имею личные встречи и телефонные звонки по этой тематике", - отметил Зеленский.

Президент Украины сообщил, что в Сенате и Конгрессе США продолжается работа над продвижением законопроекта относительно похищенных детей – первая леди США Мелания Трамп поддерживает этот вопрос, поскольку он является "очень болезненным" как для американцев, так и для украинцев.

Семерых детей вернули в Украину из РФ

Не так давно мы сообщали, что благодаря усилиям Мелании Трамп в Украину вернули семерых детей, похищенных Россией.

Первая леди США приветствовала такое событие и отметила, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в Украине остается неизменной.

"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества – основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", – отметила она.

По словам Мелании Трамп, она и ее представитель оказали гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению семей.

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - добавила первая леди США.

