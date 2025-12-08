Возвращение похищенных детей является ключевым в мирном плане, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о широкой поддержке в Вашингтоне вопроса возвращения в Украину детей, похищенных Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, президент добавил, что этот вопрос является неотъемлемой составляющей любого мирного плана.
Сенаторы и конгрессмены работают над возвращением украинских детей
По словам президента, американские сенаторы подчеркнули, что любые договоренности с Россией без гарантий возвращения детей неприемлемы.
"Правда, сенаторы и конгрессмены работают. Я на постоянном с ними контакте. Имею личные встречи и телефонные звонки по этой тематике", - отметил Зеленский.
- Президент Украины сообщил, что в Сенате и Конгрессе США продолжается работа над продвижением законопроекта относительно похищенных детей – первая леди США Мелания Трамп поддерживает этот вопрос, поскольку он является "очень болезненным" как для американцев, так и для украинцев.
Семерых детей вернули в Украину из РФ
Не так давно мы сообщали, что благодаря усилиям Мелании Трамп в Украину вернули семерых детей, похищенных Россией.
Первая леди США приветствовала такое событие и отметила, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в Украине остается неизменной.
"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества – основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", – отметила она.
По словам Мелании Трамп, она и ее представитель оказали гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению семей.
"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - добавила первая леди США.
Але ж,закінчення війни дасть змогу завершити всі гуманітарні питання.
Та,єдине під питання для нього,чи дасть можливість і надалі царювати.
"Я нікому нє должєн" - кроме "радітєлєй"
без зе може хоч шанс з'явиться
Дитина, яку викрали у 2022, зараз на 4 роки доросліша і з промитими мізкамм.
Якщо дитині було менше 4 років, а зараз вже 8, цілком можливо, що вона і батьків не пам'ятає.
Брати все, що підсунуть кацапи, чи проводити ДНК-експертизи у кожному випадку?