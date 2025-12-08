Зеленский: советники Украины и Европы доработают мирный план к вечеру вторника

Советники по национальной безопасности Украины и европейских стран работают над последней версией плана завершения войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, ожидается, что документ будет готов примерно во вторник вечером и после проверки будет отправлен в США.

Работа над планом завершения войны

Зеленский уточнил, что над редакцией плана работают советники по национальной безопасности Украины и европейских стран, которые координируют свои действия вместе с украинской стороной.

План, который привез представитель Умеров, будет окончательно пересмотрен украинскими и европейскими советниками перед передачей в Соединенные Штаты, - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что после завершения работы над документом его проверят, а затем отправят американской стороне. По его словам, этот план должен стать основой для дальнейших международных переговоров и согласования конкретных шагов для окончания войны.

"Думаю, завтра он будет готов. Вечером еще раз пересмотрим и отправим в США", — отметил президент Украины.

О мирном плане США

Глава государства также добавил, что "мирный план" США сократили с 28 до 20 пунктов — убрали "откровенно антиукраинские" положения, однако опять же "компромисса по территориям не найдено".

Зеленский на вопрос журналистов отметил, что лидер США Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение", которое отличается от украинского.

По словам президента, советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф действительно работают, чтобы война закончилась, но для Украины важно "на каких основаниях" она закончится — чтобы не было риска повторного вторжения со стороны России.

