Зеленский: советники Украины и Европы доработают мирный план к вечеру вторника

Зеленский о мирном плане Трампа

Советники по национальной безопасности Украины и европейских стран работают над последней версией плана завершения войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, ожидается, что документ будет готов примерно во вторник вечером и после проверки будет отправлен в США.

Работа над планом завершения войны

Зеленский уточнил, что над редакцией плана работают советники по национальной безопасности Украины и европейских стран, которые координируют свои действия вместе с украинской стороной.

План, который привез представитель Умеров, будет окончательно пересмотрен украинскими и европейскими советниками перед передачей в Соединенные Штаты, - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что после завершения работы над документом его проверят, а затем отправят американской стороне. По его словам, этот план должен стать основой для дальнейших международных переговоров и согласования конкретных шагов для окончания войны.

"Думаю, завтра он будет готов. Вечером еще раз пересмотрим и отправим в США", — отметил президент Украины.

О мирном плане США

Глава государства также добавил, что "мирный план" США сократили с 28 до 20 пунктов — убрали "откровенно антиукраинские" положения, однако опять же "компромисса по территориям не найдено".

  • Зеленский на вопрос журналистов отметил, что лидер США Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение", которое отличается от украинского.

По словам президента, советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф действительно работают, чтобы война закончилась, но для Украины важно "на каких основаниях" она закончится — чтобы не было риска повторного вторжения со стороны России.

Зеленский Владимир переговоры война в Украине
Жопа в Зелі вже палає, це ввійшли ззаду потужні гарантії безпеки, наближається мір без аннексій і контрібуцій. Вітьков та Кушнер їсти не можуть, чекають план від Бубочкі.
08.12.2025 20:50 Ответить
Засунь його в Ж*пу разом з планами перемоги, стійкості, ….покидьк
08.12.2025 20:55 Ответить
І тут радники, як кузьмук в ТРО
08.12.2025 20:51 Ответить
Ого умерова випустили - мабуть підписав все що хотів трампон, але дорослі сказали що його підпис нікому не треба Зеля має підписати, він буде і крайнім для наріту, і гроші не дарма отримає
08.12.2025 20:56 Ответить
На фронті зараз не просто, але не потрібно бути песимістами щодо територій, які ворог ще не захопив - це не означає, що він щось ще захопить, - Зеленський
08.12.2025 20:58 Ответить
Навіщо ця імітація бурної діяльності, якщо Росія навіть розглядати європейський план не буде
08.12.2025 20:58 Ответить
Пуйло з ними навіть розмовляти не буде
08.12.2025 21:02 Ответить
Буде черговий мертвонароджений мирний план в стилі "давайте просто перестанемо стріляти".
08.12.2025 21:04 Ответить
У радників випадково немає за душою рузько курячих пашпортів?
08.12.2025 21:06 Ответить
 
 