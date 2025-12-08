Радники України та Європи допрацюють мирний план до вечора вівторка, - Зеленський

Радники з національної безпеки України та європейських країн працюють над останньою версією плану завершення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, очікується, що документ буде готовий приблизно у вівторок увечері та після перевірки буде надісланий до США.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робота над планом завершення війни

Зеленський уточнив, що над редакцією плану працюють радники з національної безпеки України та європейських країн, які координують свої дії разом з українською стороною.

"План, який привіз представник Умєров, буде остаточно переглянуто українськими та європейськими радниками перед передачею до Сполучених Штатів", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не має права "по Конституції та моральному праву" віддавати території Росії, - Зеленський

Президент також зазначив, що після завершення роботи над документом його перевірять, а потім відправлять американській стороні. За його словами, цей план має стати основою для подальших міжнародних переговорів та узгодження конкретних кроків для закінчення війни.

"Думаю, завтра він буде готовий. Ввечері ще раз переглянемо і відправимо США", — зазначив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ очікує репараційний кредит: Зеленський вирушає на зустріч до Брюсселя

Про мирний план США

Глава держави також додав, що "мирний план" США скоротили з 28 до 20 пунктів — прибрали "відверто антиукраїнські" положення, однак знову ж таки "компромісу щодо територій не знайдено".

Зеленський на запитання журналістів зазначив, що лідер США Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього "своє бачення", яке відрізняється від українського.

За словами президента, радники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф справді працюють, щоб війна закінчилась, але для України важливо "на яких засадах" вона закінчиться — щоб не було ризику повторного вторгнення з боку Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єлисейський палац розкрив деталі переговорів щодо гарантій безпеки України