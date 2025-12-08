Повернення викрадених дітей є ключовим у мирному плані, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, розповів про широку підтримку у Вашингтоні питання повернення до України дітей, викрадених Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент додав, що це питання є невід’ємною складовою будь-якого мирного плану.

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Сенатори і конгресмени працюють над поверненням українських дітей

За словами президента, американські сенатори наголосили, що будь-які домовленості з Росії без гарантій повернення дітей неприйнятні.

"Правда, сенатори і конгресмени працюють. Я на постійному з ними контакті. Маю особисті зустрічі і телефонні дзвінки щодо цієї тематики", – зазначив Зеленський.

Президент України повідомив, що в Сенаті та Конгресі США триває робота над просуванням законопроєкту щодо викрадених дітей - перша леді США Меланія Трамп підтримує це питання, оскільки воно є "дуже болючим" як для американців, так і для українців.

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Сімох дітей повернули в Україну з РФ

Не так давно ми повідомляли, що завдяки зусиллям Меланії Трамп, в Україну повернули сімох дітей, які викрала Росія.

Перша леді США привітала таку подію і зазначила, що її відданість гарантуванню безпечного повернення дітей до їхніх родин в Україні залишається незмінною.

"Я високо ціную лідерство і наполегливу дипломатію Росії та України в прагненні до возз'єднання дітей і сімей. Їхнє вміння будувати мости створило реальну атмосферу співпраці - основу для оптимізму. Ця взаємодія продовжуватиме просувати процес уперед на наступному етапі", - зазначила вона.

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За словами Меланії Трамп, вона та її представник надали гуманітарну підтримку від США, для покращення результатів ініціативи щодо возз'єднання сімей.

"Я сподіваюся, що зрештою наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності", - додала перша леді США.

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