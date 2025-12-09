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Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
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Папа Римський закликав до справедливого миру після зустрічі із Зеленським

Лев XIV висловився про війну в Україні

Папа Римський Лев XIV після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня закликав до встановлення справедливого миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві пресслужби Святого Престолу.

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У Ватикані наголосили на важливості продовження дипломатичного діалогу та пошуку рішень, які можуть привести до стійкого завершення війни.

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Папа Римський наголосив на важливості діалогу

Святий Престол підкреслив, що під час розмови понтифік висловив підтримку дипломатичним ініціативам, які зараз реалізуються задля досягнення тривалого миру.

"Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи привели до справедливого і тривалого миру", — ідеться в повідомленні.

Окремо сторони обговорили питання військовополонених та необхідність повернення українських дітей, викрадених Росією.

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Зеленський подякував понтифіку та запросив його до України

Раніше ми повідомляли, що Зеленський після аудієнції подякував Папі Римському за постійну підтримку України, заклики до миру та допомогу у питаннях гуманітарного характеру.

Президент також висловив вдячність понтифіку за увагу до українського народу та запросив його відвідати Україну, підкресливши, що такий візит став би "сильним сигналом підтримки".

Також читайте: Україна розраховує на подальшу участь Ватикану у визволенні військовополонених і дітей, - Сибіга

Автор: 

діти (5607) Зеленський Володимир (28138) війна в Україні (8573) Папа Римський Лев 14 (71)
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Топ коментарі
+9
Мабуть, папа потім довго хрестився після аудієнції
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09.12.2025 23:51 Відповісти
+5
папік.Ти чого куйла не назвав вбивцею українців і окупантом .та не призвав його негайно вивести своїх головорізів з території України для справедливого миру???черговий касір грошей куйла і не виключено трамбона теж ???
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10.12.2025 00:01 Відповісти
+2
Не буде ніякого справедливого миру, так як Україна цю війну виграла і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території, усі ті угоди, переговори чи заклики про мир не мають ніякого значення!
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09.12.2025 23:54 Відповісти

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