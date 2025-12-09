Папа Римський закликав до справедливого миру після зустрічі із Зеленським
Папа Римський Лев XIV після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня закликав до встановлення справедливого миру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві пресслужби Святого Престолу.
У Ватикані наголосили на важливості продовження дипломатичного діалогу та пошуку рішень, які можуть привести до стійкого завершення війни.
Папа Римський наголосив на важливості діалогу
Святий Престол підкреслив, що під час розмови понтифік висловив підтримку дипломатичним ініціативам, які зараз реалізуються задля досягнення тривалого миру.
"Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи привели до справедливого і тривалого миру", — ідеться в повідомленні.
Окремо сторони обговорили питання військовополонених та необхідність повернення українських дітей, викрадених Росією.
Зеленський подякував понтифіку та запросив його до України
Раніше ми повідомляли, що Зеленський після аудієнції подякував Папі Римському за постійну підтримку України, заклики до миру та допомогу у питаннях гуманітарного характеру.
Президент також висловив вдячність понтифіку за увагу до українського народу та запросив його відвідати Україну, підкресливши, що такий візит став би "сильним сигналом підтримки".
- Раніше ми повідомляли, що глава Ватикану застеріг людство від Третьої світової та підтримав Україну.
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