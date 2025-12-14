Папа Римский готов приехать в Украину
Папа Римский Лев XIV заявил, что готов приехать в Украину после встречи с Зеленским. Ватикан уже разработал план визита, но есть вопросы безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NSA.
"Надеюсь, что да [состоится визит в Украину], но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами", - заявил Лев XIV журналистам после окончания встречи, вновь выразив пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и прочного мира".
К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов.
"Чтобы беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени в соответствии с тем кодексом христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры", - добавил Папа Римский.
Последние заявления Папы об Украине и мирном процессе
Папа Лев XIV во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвал продолжать диалог и дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в условиях войны. Он подчеркнул важность переговоров, обсуждения гуманитарных вопросов (таких как возвращение украинских детей и судьба пленных) и роли Европы в мирных процессах.
В конце ноября Лев XIV предостерег человечествоот Третьей мировой и поддержал Украину.
Поради рашистів недоречні
Комендгодини немає.
Там все спокійно, самі трц і шикарні жк будуються.
Звідти можна дати лекцію, як мати мир в душі
Фото чудове, так мило ручки зложив 🥹
з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури Засуньте свій кодекс в дупу, гуманісти ,Коли проти вас виступає і воює одичіла звірина,без кодексу і честі і моралі.