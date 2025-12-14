Папа Римский готов приехать в Украину

Папа Римский Лев XIV заявил, что готов приехать в Украину после встречи с Зеленским. Ватикан уже разработал план визита, но есть вопросы безопасности.

"Надеюсь, что да [состоится визит в Украину], но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами", - заявил Лев XIV журналистам после окончания встречи, вновь выразив пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и прочного мира".

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов.

"Чтобы беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени в соответствии с тем кодексом христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры", - добавил Папа Римский.

Последние заявления Папы об Украине и мирном процессе

Папа Лев XIV во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвал продолжать диалог и дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в условиях войны. Он подчеркнул важность переговоров, обсуждения гуманитарных вопросов (таких как возвращение украинских детей и судьба пленных) и роли Европы в мирных процессах.

В конце ноября Лев XIV предостерег человечествоот Третьей мировой и поддержал Украину.

