РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8796 посетителей онлайн
Новости Визит Папы Римского в Украину
1 041 15

Папа Римский готов приехать в Украину

Папа Римский призывает к миру и готов посетить Украину

Папа Римский Лев XIV заявил, что готов приехать в Украину после встречи с Зеленским. Ватикан уже разработал план визита, но есть вопросы безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NSA

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Надеюсь, что да [состоится визит в Украину], но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами", - заявил Лев XIV журналистам после окончания встречи, вновь выразив пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и прочного мира".

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов.

"Чтобы беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени в соответствии с тем кодексом христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры", - добавил Папа Римский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Последние заявления Папы об Украине и мирном процессе

Папа Лев XIV во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвал продолжать диалог и дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в условиях войны. Он подчеркнул важность переговоров, обсуждения гуманитарных вопросов (таких как возвращение украинских детей и судьба пленных) и роли Европы в мирных процессах.

В конце ноября Лев XIV предостерег человечествоот Третьей мировой и поддержал Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский предлагает Италию для мирных переговоров Киева и Москвы

Автор: 

визит (3202) Украина (45263) Лев 14 (42)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Привезе добре слово...і воно таки да...допоможе??)))
показать весь комментарий
14.12.2025 11:20 Ответить
+2
Невже привезе безмежну купу зброї, чи буде постійно пересуватись Україною і працювати як ППО
показать весь комментарий
14.12.2025 11:18 Ответить
+2
Надягай бронежилет, примотай окуляри скотчем до черепа і прийжджай закликати шахеди до миру - буде весело.
показать весь комментарий
14.12.2025 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже привезе безмежну купу зброї, чи буде постійно пересуватись Україною і працювати як ППО
показать весь комментарий
14.12.2025 11:18 Ответить
Привезе добре слово...і воно таки да...допоможе??)))
показать весь комментарий
14.12.2025 11:20 Ответить
Краще їхати у східну Польщу до кордону з Україною, щоб прочани з України могли в спокійній обстановці зустрітись з намесником престолу святого Петра.
показать весь комментарий
14.12.2025 11:20 Ответить
Папу чекають саме в Україні.

Поради рашистів недоречні
показать весь комментарий
14.12.2025 11:46 Ответить
Надягай бронежилет, примотай окуляри скотчем до черепа і прийжджай закликати шахеди до миру - буде весело.
показать весь комментарий
14.12.2025 11:22 Ответить
недалекі пишуть всіляку нісенітницю! Хто посміє бомбити главу 1.500.000.000 католиків на Землі?
показать весь комментарий
14.12.2025 11:33 Ответить
В Ужгород у ресторан Колі Мітбола.
Комендгодини немає.
Там все спокійно, самі трц і шикарні жк будуються.
Звідти можна дати лекцію, як мати мир в душі
показать весь комментарий
14.12.2025 11:35 Ответить
Питання безпеки?)) а що, Бог вже не захищає ажно самого Папу?
Фото чудове, так мило ручки зложив 🥹
показать весь комментарий
14.12.2025 11:38 Ответить
Приїздіть. Це дуже важливо для України!!!
показать весь комментарий
14.12.2025 11:45 Ответить
на нулі , та в окупацію ...хай подивиться до чого призвели їх цілування з мп...
показать весь комментарий
14.12.2025 11:57 Ответить
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (с)
показать весь комментарий
14.12.2025 12:07 Ответить
и на ХХХ он тут нужен?
показать весь комментарий
14.12.2025 12:13 Ответить
приїде Так..але не знаю коли
з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури Засуньте свій кодекс в дупу, гуманісти ,Коли проти вас виступає і воює одичіла звірина,без кодексу і честі і моралі.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:18 Ответить
Тільки його тут бракувало.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:21 Ответить
Сильний крок. Якщо не вмовлятиме здатися кацапні (підставити другу щоку).
показать весь комментарий
14.12.2025 13:18 Ответить
 
 