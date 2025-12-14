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Новини Візит Папи Римського до України
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Папа Римський готовий приїхати в Україну

Папа Римський закликає до миру та готовий відвідати Україну

Папа Римський Лев XIV заявив, що готовий приїхати в Україну після зустрічі із Зеленським. Ватикан вже розробив план візиту, але є питання безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NSA

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"Сподіваюся, що так [відбудеться візит в Україну], але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами", - заявив Лев XIV  журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів.

"Щоб берегти і просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - додав Папа Римський.

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Останні заяви Папи про Україну та мирний процес

Папа Лев XIV під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським закликав продовжувати діалог і дипломатичні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру в умовах війни. Він наголосив на важливості переговорів, обговоренні гуманітарних питань (як-от повернення українських дітей та доля полонених) та ролі Європи в мирних процесах.

Наприкінці листопада  Лев XIV застеріг людство від Третьої світової та підтримав Україну.

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Автор: 

візит (1776) Україна (7516) Папа Римський Лев 14 (71)
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Топ коментарі
+4
Привезе добре слово...і воно таки да...допоможе??)))
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14.12.2025 11:20 Відповісти
+4
Питання безпеки?)) а що, Бог вже не захищає ажно самого Папу?
Фото чудове, так мило ручки зложив 🥹
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14.12.2025 11:38 Відповісти
+4
Приїздіть. Це дуже важливо для України!!!
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14.12.2025 11:45 Відповісти

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