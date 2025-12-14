Папа Римський готовий приїхати в Україну
Папа Римський Лев XIV заявив, що готовий приїхати в Україну після зустрічі із Зеленським. Ватикан вже розробив план візиту, але є питання безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NSA.
"Сподіваюся, що так [відбудеться візит в Україну], але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами", - заявив Лев XIV журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".
До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів.
"Щоб берегти і просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - додав Папа Римський.
Останні заяви Папи про Україну та мирний процес
Папа Лев XIV під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським закликав продовжувати діалог і дипломатичні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру в умовах війни. Він наголосив на важливості переговорів, обговоренні гуманітарних питань (як-от повернення українських дітей та доля полонених) та ролі Європи в мирних процесах.
Наприкінці листопада Лев XIV застеріг людство від Третьої світової та підтримав Україну.
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Фото чудове, так мило ручки зложив 🥹