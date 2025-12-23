УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12121 відвідувач онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ Папа Римський висловився про війну в Україні
1 563 20

Папа Римський засмучений відмовою Росії від "різдвяного перемир’я" з Україною

Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV незадоволений тим, що Росія відмовилася від припинення бойових дій на Різдво на фронті в Україні. 

Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву журналістам біля резиденції в італійському Кастель-Гандольфо передає "Новини Ватикану".

Заклик Папи

Папа Римський укотре закликав до припинення вогню між країнами.

"Справді, серед речей, які викликають у мене великий смуток в ці дні, є той факт, що Росія, очевидно, відхилила прохання про різдвяне перемир'я. Я ще раз закликаю людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський готовий приїхати в Україну

Мир на 24 години

  • Папа Римський висловив сподівання, що росіяни все ж дослухаються і "мир у всьому світі" настане хоча б на 24 години.

Також він висловився і про Близький Схід, додавши, що мирна угода має "просуватися вперед".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликав до справедливого миру після зустрічі із Зеленським

Автор: 

Папа Римський (338) Різдво (279) перемир’я (1069) війна в Україні (8715) Папа Римський Лев 14 (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Засмучений… Слово яке гарне… Шапочку зняв і засмутився.
показати весь коментар
24.12.2025 00:00 Відповісти
+9
Так у ***** Різдво 7 январь'я, він скаже, що переплутав....
показати весь коментар
23.12.2025 23:54 Відповісти
+8
Наївні люди ...((
Для ***** і кацапів ваше 25 грудня - звичайний день календаря !
показати весь коментар
23.12.2025 23:56 Відповісти

Завантаження...

 
 