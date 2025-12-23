Папа Римський засмучений відмовою Росії від "різдвяного перемир’я" з Україною

Папа Римський Лев XIV незадоволений тим, що Росія відмовилася від припинення бойових дій на Різдво на фронті в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву журналістам біля резиденції в італійському Кастель-Гандольфо передає "Новини Ватикану".

Заклик Папи

Папа Римський укотре закликав до припинення вогню між країнами.

"Справді, серед речей, які викликають у мене великий смуток в ці дні, є той факт, що Росія, очевидно, відхилила прохання про різдвяне перемир'я. Я ще раз закликаю людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру", - заявив він.

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Мир на 24 години

Папа Римський висловив сподівання, що росіяни все ж дослухаються і "мир у всьому світі" настане хоча б на 24 години.

Також він висловився і про Близький Схід, додавши, що мирна угода має "просуватися вперед".

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