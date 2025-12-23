РФ запустила БПЛА в сторону Украины: где зафиксированы вражеские дроны

Вечером 23 декабря российские войска вновь осуществили воздушную атаку на территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Запуск дронов происходил с нескольких направлений одновременно. В разных регионах была объявлена воздушная тревога. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей.

Атака беспилотников

В 18:07 - БПЛА из Киевской области в Житомирскую область.

В 18:50 - дрон на востоке Днепропетровской области, курс на запад.

В 18:57 - БПЛА в направлении Коростеня на Житомирщине.

В 18:58 - вблизи Сум и Запорожья разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.

В 19:02 - ударный БПЛА на севере Сумской области, курс на Чернигов.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что в течение дня 23 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области.

