РФ запустила БПЛА в сторону Украины: где зафиксированы вражеские дроны
Вечером 23 декабря российские войска вновь осуществили воздушную атаку на территорию Украины, используя ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Запуск дронов происходил с нескольких направлений одновременно. В разных регионах была объявлена воздушная тревога. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей.
Атака беспилотников
В 18:07 - БПЛА из Киевской области в Житомирскую область.
В 18:50 - дрон на востоке Днепропетровской области, курс на запад.
В 18:57 - БПЛА в направлении Коростеня на Житомирщине.
В 18:58 - вблизи Сум и Запорожья разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.
В 19:02 - ударный БПЛА на севере Сумской области, курс на Чернигов.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что в течение дня 23 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже толкрантно сказати я є - проти України запустили
Бігом біжи на стріху, та тричі прокричи: "*******"!