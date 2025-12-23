РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8570 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
461 4

РФ запустила БПЛА в сторону Украины: где зафиксированы вражеские дроны

Россияне запустили беспилотники по Украине 23 декабря

Вечером 23 декабря российские войска вновь осуществили воздушную атаку на территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Запуск дронов происходил с нескольких направлений одновременно. В разных регионах была объявлена воздушная тревога. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Атака беспилотников

В 18:07 - БПЛА из Киевской области в Житомирскую область.

В 18:50 - дрон на востоке Днепропетровской области, курс на запад.

В 18:57 - БПЛА в направлении Коростеня на Житомирщине.

В 18:58 - вблизи Сум и Запорожья разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.

В 19:02 - ударный БПЛА на севере Сумской области, курс на Чернигов.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы писали, что в течение дня 23 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области.

Читайте также: Уничтожено 34 из 38 ракет и 587 вражеских БПЛА. 3 "Кинжала" не достигли целей, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4664) обстрел (31005) дроны (5816) Шахед (1753)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У бік???? Так само можно сказати "у бік Польщі" чи "у бік Європи".
Невже толкрантно сказати я є - проти України запустили
показать весь комментарий
23.12.2025 19:44 Ответить
Да, уже гудит. Слышу!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:46 Ответить
Володя, де статистика, що летить по Україні?
Бігом біжи на стріху, та тричі прокричи: "*******"!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:46 Ответить
Треба ****.ти мо Мозирю, щоб з бульбандії рашка дрони не запускала.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:47 Ответить
 
 