Россияне били по Никопольщине и Криворожью: пострадала женщина, повреждены дома, предприятие и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 23 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В Никопольском районе под вражеским ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Противник нанес удары FPV-дронами и артиллерией.



Вследствие атаки пострадала 86-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно. Повреждены предприятие, кафе, 16 частных домов, 5 хозяйственных построек, автомобиль.

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Криворожский район

На Криворожье агрессор также направил БПЛА. В Зеленодольской громаде повреждена АЗС.

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Последствия атак



















