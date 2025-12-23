Россияне били по Никопольщине и Криворожью: пострадала женщина, повреждены дома, предприятие и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 23 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под вражеским ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Противник нанес удары FPV-дронами и артиллерией.
Вследствие атаки пострадала 86-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно. Повреждены предприятие, кафе, 16 частных домов, 5 хозяйственных построек, автомобиль.
Криворожский район
На Криворожье агрессор также направил БПЛА. В Зеленодольской громаде повреждена АЗС.
Последствия атак
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль