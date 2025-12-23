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Россияне били по Никопольщине и Криворожью: пострадала женщина, повреждены дома, предприятие и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 23 декабря российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В Никопольском районе под вражеским ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Противник нанес удары FPV-дронами и артиллерией.

Вследствие атаки пострадала 86-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно. Повреждены предприятие, кафе, 16 частных домов, 5 хозяйственных построек, автомобиль.

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Криворожский район

На Криворожье агрессор также направил БПЛА. В Зеленодольской громаде повреждена АЗС.

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Последствия атак

Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (33694) Никополь (1418) Днепропетровская область (5410) Криворожский район (412) Никопольский район (830)
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