Росіяни били по Нікопольщині і Криворіжжю: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство та АЗС. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 23 грудня російські війська обстрілювали населені пункти нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Противник поцілив FPV-дронами та артилерією.



Унаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені підприємство, кафе, 16 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто.

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Криворізький район

На Криворіжжя агресор також спрямував БпЛА. У Зеленодольській громаді понівечене АЗС.

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Наслідки атак



















