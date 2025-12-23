Росіяни били по Нікопольщині і Криворіжжю: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство та АЗС. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 23 грудня російські війська обстрілювали населені пункти нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Противник поцілив FPV-дронами та артилерією.
Унаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені підприємство, кафе, 16 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто.
Криворізький район
На Криворіжжя агресор також спрямував БпЛА. У Зеленодольській громаді понівечене АЗС.
Наслідки атак
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