РФ запустила БпЛА у бік України: де зафіксовані ворожі дрони (оновлено)

Увечері 23 грудня російські війська знову здійснили повітряну атаку на територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Повітряних сил Збройних сил України.

Запуск дронів відбувався з кількох напрямків одночасно. У різних регіонах було оголошено повітряну тривогу. Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.

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Атака безпілотників

О 18:07 - БпЛА з Київщини на Житомирщину.

О 18:50 - дрон на сході Дніпропетровщини, курс на захід.

О 18:57 - БпЛА в напрямку Коростеня на Житомирщині.

О 18:58 - поблизу Сум та Запоріжжя розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

О 19:02 - ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігів.

Оновлена інформація

О 20:07 - Ворожий БпЛА на Чернігів з півночі. Також повідомляється про групу безпілотників з Київщини на Житомирщину.

Оновлена інформація

О 20:52 - зафіксовано:

пуски КАБ на Сумщину;

БпЛА з півночі в напрямку н.п. Недригайлів на Сумщині.

О 20:57 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 21:23 - БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Київщину.

О 21:50 - пуски КАБ на Запорізьку область.

Оновлена інформація

О 22:22 - БпЛА на н.п.Недригайлів на Сумщині.

Оновлена інформація

О 22:41 - БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Пирятин.

О 22:49 - ударні дрони на заході Донеччини, курс на Дніпропетровщину.

О 23:00 - БпЛА на Харків з півночі.

Оновлена інформація

О 23:15 - пуски КАБ на Донеччину.

О 00:00 - Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники на таких напрямках:

на півночі Сумщини, курсом на захід;

на сході Дніпропетровщини, курсом на Донеччину.

О 00:25 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

О 00:27 - загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:51 - БпЛА на Суми з півночі.

О 00:51 - оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що упродовж дня 23 грудня російські війська обстрілювали населені пункти нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області.

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