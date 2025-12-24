РФ запустила БпЛА у бік України: де зафіксовані ворожі дрони (оновлено)
Увечері 23 грудня російські війська знову здійснили повітряну атаку на територію України, використавши ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Повітряних сил Збройних сил України.
Запуск дронів відбувався з кількох напрямків одночасно. У різних регіонах було оголошено повітряну тривогу. Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.
Атака безпілотників
О 18:07 - БпЛА з Київщини на Житомирщину.
О 18:50 - дрон на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
О 18:57 - БпЛА в напрямку Коростеня на Житомирщині.
О 18:58 - поблизу Сум та Запоріжжя розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.
О 19:02 - ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігів.
Оновлена інформація
О 20:07 - Ворожий БпЛА на Чернігів з півночі. Також повідомляється про групу безпілотників з Київщини на Житомирщину.
Оновлена інформація
О 20:52 - зафіксовано:
- пуски КАБ на Сумщину;
- БпЛА з півночі в напрямку н.п. Недригайлів на Сумщині.
О 20:57 - пуски КАБ на Донеччину.
Оновлена інформація
О 21:23 - БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Київщину.
О 21:50 - пуски КАБ на Запорізьку область.
Оновлена інформація
О 22:22 - БпЛА на н.п.Недригайлів на Сумщині.
Оновлена інформація
О 22:41 - БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Пирятин.
О 22:49 - ударні дрони на заході Донеччини, курс на Дніпропетровщину.
О 23:00 - БпЛА на Харків з півночі.
Оновлена інформація
О 23:15 - пуски КАБ на Донеччину.
О 00:00 - Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники на таких напрямках:
- на півночі Сумщини, курсом на захід;
- на сході Дніпропетровщини, курсом на Донеччину.
О 00:25 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
О 00:27 - загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
О 00:51 - БпЛА на Суми з півночі.
О 00:51 - оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що упродовж дня 23 грудня російські війська обстрілювали населені пункти нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі ракети цього типу, збираються в зграю (як птахи), але нікуди не летять.
З лютого 2025 року ракета Рожевий Фламінго активно вражає не сформовану психіку Зеленського та нервову систему звичайних українців, яким набридла ця клоунада 🤡.
Бігом біжи на стріху, та тричі прокричи: "*******"!