Новости Прекращение войны Мирное соглашение между РФ и Украиной
2 333 46

Завершение войны в Украине возможно в течение следующих 90 дней, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер предположил урегулирование войны России против Украины в течение следующих 90 дней.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Мирное соглашение

Уитакер высказался по поводу мирного соглашения между РФ и Украиной на нынешнем этапе переговоров при содействии администрации президента Дональда Трампа:

"Если это произойдет (завершение войны, - ред.), то это будет в течение ближайших 90 дней".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Витакер: Мяч в переговорах по завершению войны в Украине сейчас на стороне России

Цель Трампа – прекратить убийства

Американский дипломат заявил, что Украина страдает от российских атак по энергетике, но и россияне несут значительный ущерб от украинских ударов, поэтому эта война должна закончиться.

"Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться", - подчеркнул он.

Уитакер добавил, что администрация Трампа продолжает работать над миром и будет давить на обе стороны для достижения цели.

Читайте также: Мирное соглашение уже наработано между Украиной, США и европейскими союзниками, - Уитакер

Автор: 

переговоры (5450) Трамп Дональд (7303) война в Украине (7334) Уитакер Мэтью (48)
Топ комментарии
+12
Скільки можна вже пиНдвти?! Ми вже 4 роки таке чуємо. А я проста людина і думаю, що поки живе ***** і у нього будуть гроші на війну вонО буде воювати. А толерасти з ЄС будуть занепокоюватись. А рудий чорт трампон буде ***** підгравати.
24.12.2025 22:49 Ответить
+6
Як свідчить мапа-схема оборонних ліній на Сході України, відхід ЗСУ за межі Донецької області означає вивід військ в "чисте поле", де немає жодних облаштованих рубежів. Чим без сумнівів скористається ворог. І ніякі гарантії Тромба і його служок в Європі цьому не завадять.
Якщо, не дай Боже, головзебіл піде на цю не лише державну зраду, а й зраду усього українськрго народу, то це означатиме "де жа вю" з "розмінуванням Чонгару". Тільки от ціна на відміну від попереднього "заглядання в очі очко" ***** буде вже не Південь України, а й окупація пітьмою усієї Лівобережної України і неволя для мільйонів українців.

https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small
24.12.2025 23:03 Ответить
+5
24.12.2025 22:58 Ответить
Це зрада Украiни ,та потокання агресору окупанту
24.12.2025 22:49 Ответить
Це правда, але вона не відміняє того, що руде чмо працює на кремль.
24.12.2025 23:33 Ответить
А що, якби вибрали когось іншого, то вже б святкували перемогу на руїнах кремля?
24.12.2025 23:43 Ответить
Не було б здачі України.Такі дебіли,як ти цього не зрозуміють.
25.12.2025 01:02 Ответить
А, де ти був імбіцил prof? Такі номери тільки раби собі вибирають, ні роду, ні імені - манкурт.
25.12.2025 00:05 Ответить
24.12.2025 22:49 Ответить
Ага,ЄС винуватий.Зрозуміло.Пий пігулки,лягай спать,завтра важкий день на дивані.Відпочинь!!
24.12.2025 23:18 Ответить
А хто вигодував монстра ***** на нафто-газовому поприщі? Коли кацапня жерла ''ножки буша'' і була їм рада, то вони сиділи під шконкою і не пиНділи. А коли кацап нажерся та напився йому завжди б'є в голову імперська моча. Шо, скажеш не так?! Сам пігулки пий!
24.12.2025 23:47 Ответить
А хто ж заважав Україні розвиватися?Напевно клятий ЄС .І нарка привів до влади,а того шапкокрада.Грицько Тупий,так правильніше.
25.12.2025 00:55 Ответить
А очі то брехливі, брехливі.
24.12.2025 22:49 Ответить
Які 90 днів? 24 години
24.12.2025 22:50 Ответить
вітакер, то отой що на фотке?
ота лиса ******?
ви що смієтесь над українцями?
ой йой.....
24.12.2025 22:51 Ответить
Казкар-мрiйник
24.12.2025 22:51 Ответить
Він має рацію . Завершення війни можливо лише після закінчення зими - доти ***** буде намагатись занурити Україну в холод і пітьму , аби спровокувати хаос і т.ч добитися для себе максимальних результатів !
24.12.2025 22:52 Ответить
Як неочіковано,наче сніг взимку .Відповідь ворогу-потужна корупція
25.12.2025 00:58 Ответить
Дуже докуа віщунів. Вона б закінчилась ще не почавшись якби західний світ, а в основному США тримали руку на пульсі і вчасно давали по сусалам отруйним особам. Бо за цю функцію, функцію світового поліцейського , Америка одержує преференцію печатати паперове золото. А це величезний привілей.
24.12.2025 22:54 Ответить
24.12.2025 22:58 Ответить
Окуєнний стратєх, ***…
24.12.2025 23:36 Ответить
дивно. Дожити до таких літ і посад, і бути таким наівним.
24.12.2025 23:01 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small
24.12.2025 23:03 Ответить
В Бахмуті і в Авдіївці теж були оборонні лінії. Це дуже допомогло? Так, зайняло більше часу, так, коштувало кацапам кілька десятків тисяч чмобіків, але обладнані для оборони міста втрачені. Теж саме буде і з іншими містами Донбасу. Якби при цьому наші втрати були мінімальні, то ще зрозуміло, який сенс. А якщо втрати один до одного, або в кращому випадку один до двох, то в чому плюс? Для кого ми розмінюємось життями з кацапами? Ми ж все одно закінчимось раніше
24.12.2025 23:13 Ответить
Нікуя там толком не було!!!Память напевно погана.
24.12.2025 23:20 Ответить
Оборонні лінії перед Бахмутом і на флангах Авдіївки? Це які мав збудувати назначенець головзебіла в Донецькій ЦВА-ОВА "ПАша" Кириленко, брат якого є співробітником органів "госбезопасности ДНР"?
Ні, не чули про такі. Бо цей "ПАша, як його кличе головзебіл, за всі 4 роки свого урядування, а фактично суцільного саботажу робіт з підготовки Донецької області до оборони, так і не збудував жодної. За що, вочевидь, і отримував від спецслужб ворога регулярні гонорари, на які розжився дорогою нерухомістю. Яка наразі є предметом розгляду НАБУ у справі про незаконне збагачення.
Тож, ніяких ліній оборони в Бахмуті і довкола Авдіївки Кириленко не збудував. А натомість перед самим початком наступу рашистських військ на Авдіївку восени 2023 року він здриснув в Київ на посаду голови АМКУ.
24.12.2025 23:44 Ответить
Этот Кириленко вроде попался еще на миллионных коррупционных схемах
25.12.2025 00:10 Ответить
А які взагалі можуть бути гарантії дійсними, крім ЗСУ? Ну, наприклад, нам дали всі гарантії, купа країн дала гарантії гарантій. Трумп дав 7584 слів із гарантіями (наприклад). Навіть 1000000 військ НАТО якщо завели. І тут - трах-бах, орки йдуть у наступ. Цей 1000000 раптом розвертається і їде по своїх країнах. Трумп зранку дає заяву, що він ніяких 7584 слів про гарантії не говорив. І - все. На цьому - крапка. Чиясь відповідальність???? Нас вже не буде
25.12.2025 00:25 Ответить
Весільний генерал продовжує видавати безглузді заяви. Він хоч раз з кацапами на цю тему говорив? Чи тупо повторює висєри з вашингтону*
24.12.2025 23:05 Ответить
Зеклоуни з Трампоклоунами змагаються в укурених розказнях.
24.12.2025 23:05 Ответить
ага, на протязі 24-х годин
24.12.2025 23:08 Ответить
Ще один наївний длбп! Вінйа буде тривати і сьогодні, і завтра і в 2026 році тако ж! Вся ця пздш навколо якогось "міфічного миру" то все пдздш та шоу!
24.12.2025 23:11 Ответить
А хтось там півроку чекає Путіна
24.12.2025 23:14 Ответить
Невірна відповідь! Головний раввін Дніпра назвав дату 15.01.26. Він абсолютне джерело правди!
24.12.2025 23:19 Ответить
Огидна, ворожа морда. Кожне речення просякнуто дурною риторикою Трампа. За кожним словом стоїть жаль за жертвами з тої сторони. Чомусь наші,чи їх так забембали американські говоруни, згубили нюх.
24.12.2025 23:36 Ответить
Вітакер додав, що адміністрація Трампа продовжує працювати над миром і буде тиснути на обидві сторони для досягнення мети. А ЩО "КРАСНОВ" ВЖЕ ДЕСЬ В ЯКОМУСЬ МІСЦІ ТИСНУВ КУЙЛА???
24.12.2025 23:36 Ответить
Як вже втомили ці розмови про переливання з пустого в порожнє.

"Мир до Різдва"

"Мир за 90 днів"

"Вільні економічні зони/демілітарізовані зони/інші зони"

"Ми ще ніколи не були такими близькими до миру, як зараз"

Ні, шановні. Не близькі.

Трамп, навпаки, все робить для того, щоб ми всі були від цього ще більш далекими, не тиснучи на рф.

Поки пуйло не отримає цілу низьку екзестенційних проблем в економіці, внутрішній політиці, а його армія не буде просуватися на фронті взагалі - ось тоді, МОЖЛИВО, він про щось задумається.

Але це не точно.

Я все одно навіть в тому випадку буду непевен, що він точно вирішить "стопанути" все.
Бо ця гнила нація може пити воду з калюж та жерти 300 гр риса на добу, але воювати.

Трамп це не усвідомлює. І не усвідомить.

Тому всі речі будуть йти своїм чередом - кола їбаніни змінюватимуться "потужними" заявамм від Ліндсі Грема, але ці ні до чого не буде призводити.

А ось що залишиться незмінним - це бойові дії, які триватимуть незалежно від їбаніни та потужних заяв.

MYROSHNYKOV
24.12.2025 23:39 Ответить
навіть якщо русня погодиться на ті 20 пунктів, це буде лише замороженням війни, яка знову продовжиться після того, як русня підготується, а з України поїде велика кількість потенційних захисників.

Те, що зебіл погодився на без'ядерний статус гарантує знищення України та українського етносу.
24.12.2025 23:40 Ответить
х уйло рано чи пізно здохне а от угода залишиться. Це міна затриманої дії для майбутніх поколінь.
24.12.2025 23:55 Ответить
За 3 місяці вже й запорізької області не буде. Може для цього й затягується, а то здати не можна,,а так вона саме відпаде, як весь південь.
25.12.2025 00:10 Ответить
В якщо не вийде через 90 днів, тоді і ще через 90 днів, потім ще і ще і ще..і так поки орки не дійдуть до Львівської області тоді можна оголошувати "перемогу" але ті хто буде оголошувати вже будуть грітися в батальйоні Монако..
25.12.2025 00:35 Ответить
Нічого з того не буде. Про Крим взагалі не згадують. А зелений папондополо, якщо підпише цю капітуляцію фактично, буде висіти на гілці. Догори ногами. ********* зрадник.
25.12.2025 00:45 Ответить
Бариги американські, йдіть до біса. Харанти. росію дотискати треба, а тиску нема. ******* це все називається. Жертва має віддати території. Дегенерати, поки рф існує, миру ніякого не буде. Хрін вам в сраку. Пн)(.
25.12.2025 00:49 Ответить
 
 