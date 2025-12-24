Завершение войны в Украине возможно в течение следующих 90 дней, - Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер предположил урегулирование войны России против Украины в течение следующих 90 дней.
Об этом он сказал в эфире Fox News, информируетЦензор.НЕТ.
Мирное соглашение
Уитакер высказался по поводу мирного соглашения между РФ и Украиной на нынешнем этапе переговоров при содействии администрации президента Дональда Трампа:
"Если это произойдет (завершение войны, - ред.), то это будет в течение ближайших 90 дней".
Цель Трампа – прекратить убийства
Американский дипломат заявил, что Украина страдает от российских атак по энергетике, но и россияне несут значительный ущерб от украинских ударов, поэтому эта война должна закончиться.
"Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться", - подчеркнул он.
Уитакер добавил, что администрация Трампа продолжает работать над миром и будет давить на обе стороны для достижения цели.
- Напомним, ранее Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп может свернуть свои мирные инициативы, если соглашение между Киевом и Москвой окажется недостижимым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ота лиса ******?
ви що смієтесь над українцями?
ой йой.....
Якщо, не дай Боже, головзебіл піде на цю не лише державну зраду, а й зраду усього українськрго народу, то це означатиме "де жа вю" з "розмінуванням Чонгару". Тільки от ціна на відміну від попереднього "заглядання в
очіочко" ***** буде вже не Південь України, а й окупація пітьмою усієї Лівобережної України і неволя для мільйонів українців.
https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/G82mL5eWAAEm73L?format=png&name=small
Ні, не чули про такі. Бо цей "ПАша, як його кличе головзебіл, за всі 4 роки свого урядування, а фактично суцільного саботажу робіт з підготовки Донецької області до оборони, так і не збудував жодної. За що, вочевидь, і отримував від спецслужб ворога регулярні гонорари, на які розжився дорогою нерухомістю. Яка наразі є предметом розгляду НАБУ у справі про незаконне збагачення.
Тож, ніяких ліній оборони в Бахмуті і довкола Авдіївки Кириленко не збудував. А натомість перед самим початком наступу рашистських військ на Авдіївку восени 2023 року він здриснув в Київ на посаду голови АМКУ.
"Мир до Різдва"
"Мир за 90 днів"
"Вільні економічні зони/демілітарізовані зони/інші зони"
"Ми ще ніколи не були такими близькими до миру, як зараз"
Ні, шановні. Не близькі.
Трамп, навпаки, все робить для того, щоб ми всі були від цього ще більш далекими, не тиснучи на рф.
Поки пуйло не отримає цілу низьку екзестенційних проблем в економіці, внутрішній політиці, а його армія не буде просуватися на фронті взагалі - ось тоді, МОЖЛИВО, він про щось задумається.
Але це не точно.
Я все одно навіть в тому випадку буду непевен, що він точно вирішить "стопанути" все.
Бо ця гнила нація може пити воду з калюж та жерти 300 гр риса на добу, але воювати.
Трамп це не усвідомлює. І не усвідомить.
Тому всі речі будуть йти своїм чередом - кола їбаніни змінюватимуться "потужними" заявамм від Ліндсі Грема, але ці ні до чого не буде призводити.
А ось що залишиться незмінним - це бойові дії, які триватимуть незалежно від їбаніни та потужних заяв.
MYROSHNYKOV
Те, що зебіл погодився на без'ядерний статус гарантує знищення України та українського етносу.