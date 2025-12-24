Завершение войны в Украине возможно в течение следующих 90 дней, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер предположил урегулирование войны России против Украины в течение следующих 90 дней.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Мирное соглашение

Уитакер высказался по поводу мирного соглашения между РФ и Украиной на нынешнем этапе переговоров при содействии администрации президента Дональда Трампа:

"Если это произойдет (завершение войны, - ред.), то это будет в течение ближайших 90 дней".

Цель Трампа – прекратить убийства

Американский дипломат заявил, что Украина страдает от российских атак по энергетике, но и россияне несут значительный ущерб от украинских ударов, поэтому эта война должна закончиться.

"Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться", - подчеркнул он.

Уитакер добавил, что администрация Трампа продолжает работать над миром и будет давить на обе стороны для достижения цели.

