Нужно вернуться к Украине: Трамп вспомнил войну во время рождественского мероприятия

Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия в Белом доме, где он традиционно общался по телефону с детьми и обсуждал путешествие Санта-Клауса, упомянул Украину, Россию и Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белый дом.

Нужно вернуться к Украине, России и Китаю

После одного из разговоров с детьми Трамп отметил, что с удовольствием мог бы посвятить таким звонкам весь день, однако вынужден вернуться к важным международным вопросам.

"Мы могли бы заниматься этим хоть весь день. Но нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нужно вернуться к другим вопросам", – сказал президент США.

Трамп не уточнил, какие именно решения или шаги имеет в виду, однако отметил, что вопросы, связанные с Китаем, Россией и Украиной, остаются среди ключевых на международной повестке дня Вашингтона.

Внутриполитические заявления

Во время мероприятия президент США также сделал несколько заявлений по внутренней политике. В частности, в одном из звонков он подчеркнул необходимость большего количества людей с высоким уровнем интеллекта, отметив важность образования и формирования "умного кадрового резерва" для будущего страны.

Кроме того, президент США озвучил еще несколько заявлений. В частности, он подчеркнул, что власть хочет убедиться, чтобы Санту "не подменили" и чтобы в страну не пытался попасть "какой-то плохой Санта".

