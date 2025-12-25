РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8494 посетителя онлайн
Новости Заявления Трампа
3 043 14

Нужно вернуться к Украине: Трамп вспомнил войну во время рождественского мероприятия

Трамп во время рождественского общения с детьми упомянул Украину, Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия в Белом доме, где он традиционно общался по телефону с детьми и обсуждал путешествие Санта-Клауса, упомянул Украину, Россию и Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белый дом.

Нужно вернуться к Украине, России и Китаю

После одного из разговоров с детьми Трамп отметил, что с удовольствием мог бы посвятить таким звонкам весь день, однако вынужден вернуться к важным международным вопросам.

"Мы могли бы заниматься этим хоть весь день. Но нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нужно вернуться к другим вопросам", – сказал президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершение войны в Украине возможно в течение следующих 90 дней, - Витакер

Трамп не уточнил, какие именно решения или шаги имеет в виду, однако отметил, что вопросы, связанные с Китаем, Россией и Украиной, остаются среди ключевых на международной повестке дня Вашингтона.

Внутриполитические заявления

Во время мероприятия президент США также сделал несколько заявлений по внутренней политике. В частности, в одном из звонков он подчеркнул необходимость большего количества людей с высоким уровнем интеллекта, отметив важность образования и формирования "умного кадрового резерва" для будущего страны.

Кроме того, президент США озвучил еще несколько заявлений. В частности, он подчеркнул, что власть хочет убедиться, чтобы Санту "не подменили" и чтобы в страну не пытался попасть "какой-то плохой Санта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсировал строительство новых линкоров и создание "Золотого флота" США

Автор: 

Китай (3292) россия (98502) США (28769) Украина (45290) Трамп Дональд (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
руда..
показать весь комментарий
25.12.2025 07:27 Ответить
+6
Давай томагавки, рижа свиня! 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
25.12.2025 07:13 Ответить
+4
Агент краснов кацап, тож саме рижа
показать весь комментарий
25.12.2025 07:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давай томагавки, рижа свиня! 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
25.12.2025 07:13 Ответить
руда..
показать весь комментарий
25.12.2025 07:27 Ответить
Агент краснов кацап, тож саме рижа
показать весь комментарий
25.12.2025 07:29 Ответить
А на фото з Епштейном і дівками він зовсім не рудий. Фарбував себе, чи що?
показать весь комментарий
25.12.2025 08:59 Ответить
Телепень.
показать весь комментарий
25.12.2025 07:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=20PEHH4rlNM
показать весь комментарий
25.12.2025 07:36 Ответить
пра бубу!
показать весь комментарий
25.12.2025 07:38 Ответить
А ху...ло дозволить
показать весь комментарий
25.12.2025 07:52 Ответить
Проснувся, чи ключкою гольфа штрикнули?
показать весь комментарий
25.12.2025 07:56 Ответить
V knyzi "Svitove jevrejstvo " Henry Ford pysav pro "svitovyj uriad ". Tramp nic ne vyrishuje.
показать весь комментарий
25.12.2025 07:57 Ответить
Та вже хтось дасть йому в кінці кінців сєльодкі?
показать весь комментарий
25.12.2025 07:58 Ответить
Голландці, майстри по засолу оселедців і їх поїдання злобно не посилають в гамерику для Трумпа. Кажуть, що поки він не поверне їм Нью-Амстердам, оселедця припізденту не дадуть
показать весь комментарий
25.12.2025 09:03 Ответить
папа, не повертайтеся,
ви колись кудись повертаєтеся таку ***** робите, що святі встають!
показать весь комментарий
25.12.2025 08:02 Ответить
АгЄнт ''КрасноФФ'' розчЮвствовался і пустіл скупую сльЄзу...
показать весь комментарий
25.12.2025 08:22 Ответить
 
 