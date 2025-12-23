РУС
3 255 76

Трамп анонсировал строительство новых линкоров и создание "Золотого флота" США

Трамп заявил о создании нового флота

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать новый флот боевых кораблей под названием "Золотой флот" и одобрил планы строительства двух новых сверхбольших линкоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

Во время выступления Трампа рядом находились государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и руководитель Военно-морских сил США Джон Фелан. Президент подчеркнул, что нынешний флот США нуждается в обновлении из-за износа значительной части кораблей.

Планы создания "Золотого флота"

По словам Трампа, новые корабли должны существенно превосходить предыдущие образцы по боевым характеристикам. Он подчеркнул, что США не строили линкоры с 1994 года, а новый проект должен изменить баланс сил на море.

"Эти корабли будут в 100 раз мощнее любого линкора, который когда-либо строился", — заявил президент США.

Трамп сообщил, что Военно-морские силы уже готовятся к закупке первых двух судов. В перспективе программа может быть расширена сначала до десяти, а впоследствии — до 20–25 кораблей.

Развитие ВМС США

Объявление прозвучало на фоне того, что судостроение стало одним из приоритетов Белого дома. Администрация создала отдельный офис для надзора за морской промышленной политикой и модернизацией флота.

Сейчас ВМС США имеют около 294 боевых кораблей. Для сравнения, Китай обладает крупнейшим флотом в мире по количеству корпусов — более 370 единиц.

В то же время ряд американских программ, в частности подводные лодки классов Columbia и Virginia, а также фрегаты Constellation, сталкиваются с задержками и превышением бюджета.

+21
Все в нього золоте. І золота ера америки і золотий купол тепер золотий флот. Напевно на нього часто сцяли повії в моцкві що він тепер притрушений на тему золотого дощу
показать весь комментарий
23.12.2025 01:14 Ответить
+18
Ще дерижаблей йому треба набудувати ! 🤡
показать весь комментарий
23.12.2025 01:07 Ответить
+16
Блт...
Ера лінкорів пішла у забуття скоро вже, як 100 років тому. Причому, кінець цій ері після Перл-Харьору у 1941-му поклали саме США, зробивши ставку на авіаносці.

*********** дід тупо хоче кремезні кораблі з великими гучними гарматами.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:08 Ответить
Ще дерижаблей йому треба набудувати ! 🤡
показать весь комментарий
23.12.2025 01:07 Ответить
стратосратов, Маск забезпечить за мзду немалую
показать весь комментарий
23.12.2025 01:39 Ответить
За мзду саме маск ті кораблі і клепатиме , на акумуляторах від тесли ((
показать весь комментарий
23.12.2025 01:50 Ответить
елєктрічєскій лінкор це нєінтєрєсно

лінкор має пускати дими більші ніж Кузя, інакше то не "великий красивий корабель"

.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:58 Ответить
Там дими канабісом пускатимуть , тому все буде Ок .
показать весь комментарий
23.12.2025 02:06 Ответить
взагалі то у трампа "характер алкоголіка" (дарма що не пьє).
може він боцманом на лінкорі хоче служити, "сотня якорів йому в сраку !"

.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:33 Ответить
"Торпеду в бухті" він вже, схоже, мав. Неодноразово
показать весь комментарий
23.12.2025 08:27 Ответить
он уже один недолінкор на дні чорного моря всього лише нептуном. а ще з десяток громіздких корит безславної чорноморської флотилії рф знищено якимись маленькими безпілотними катерками. Цікаво. в якій реальності живе бігділ?
показать весь комментарий
23.12.2025 01:54 Ответить
Блт...
Ера лінкорів пішла у забуття скоро вже, як 100 років тому. Причому, кінець цій ері після Перл-Харьору у 1941-му поклали саме США, зробивши ставку на авіаносці.

*********** дід тупо хоче кремезні кораблі з великими гучними гарматами.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:08 Ответить
Фраза
«Хотите разорить страну - подарите ей линкор» приписывается разным историческим деятелям (чаще всего премьер-министру Великобритании Уильяму Гладстону или чилийскому президенту), и она отражает экономическую реальность начала XX века, а также.....

Грейт Америці трампа - "чудовий великий платіновий флот"

.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:43 Ответить
Конгрес покаже рудому дуримару "золотий лінкор"

.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:56 Ответить
Конструкція патрульного корабля класу Legend Берегової охорони США стане основою для нових фрегатів FF(X) ВМФ США, які будуть частиною «Золотого флоту» Трампа.

хто реально зупинить цього божевільного, який "створює" фрегати на основі патрульних кораблів націпивши на них зверху над відкритою палубою для човнів контейнери з модульним обладнанням - вертикальну пускову установку https://militarnyi.com/uk/news/ssha-hochut-zrobyty-novyj-raketnyj-kompleks-typhon-menshym/ MK-70 Typhon у габаритах 40-футового морського контейнера.

Зенітне озброєння 4 × кулемети Browning M2 !!!!!! і все !!!

контракт на будівництво таких більше 40 !!! "фрегатів з заниженими умовами" по ціні біля 600 млн за одиницю без конкурсу !!!

.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:41 Ответить
порівняйте з масові китайські есмінці представлені ********* класами, як-от Type 052D (потужний, порівнянний з американськими Arleigh Burke) та флагманські надважкі Type 055 (які класифікуються як крейсери через розмір), що демонструють стрімке оновлення та розширення ВМС Китаю (PLAN), з акцентом на ракетне озброєння та протиповітряну оборону.

Тип 052D (Luyang III): Робоча конячка ВМС Китаю (50 шт.), з потужним УРК (універсальні ракетні комплекси), що може нести крилаті, протикорабельні та протиповітряні ракети на 64 комірки та потужними радарами з фазованою решіткою.
Тип 055 (Renhai): Хоча класифікуються як ракетні крейсери через розмір, це ************ есмінці/крейсери, які є лідерами серед китайських надводних кораблів, оснащені величезною кількістю ракет вертикального пуску (VLS) - 112 комірок !!!! VLS для широкого спектра ракет (ППО, протикорабельні, крилаті ракети).
показать весь комментарий
23.12.2025 04:58 Ответить
США програли Китаю гонку озброєнь по надводним кораблям !

.рудий клоун сіпається не знаючи що робити

.
показать весь комментарий
23.12.2025 05:00 Ответить
Та *** там вони, що програли.
Пора*** авіаносці у Китая та США.

А авіаносець, на відміну від лінкорів, крейсерів, фригатів та есмінців - це "довга рука".
показать весь комментарий
23.12.2025 09:19 Ответить
США мають 11 активних атомних авіаносців.

Китай має 3 авіаносці на службі.

Станом на кінець 2025 року.

Тобто, перевага США майже в 4 рази, не враховуючи, склад авіаносної групи, якість, ефективність самих авіаносців та кількість літаків на них.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:26 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 01:11 Ответить
https://m.youtube.com/shorts/0D9GddQZ5r0
Baby Trump Calls Baby Admiral - 84 Years After Pearl Harbor ...
https://www.youtube.com/shorts/0D9GddQZ5r0?app=desktop

показать весь комментарий
23.12.2025 03:07 Ответить
Все в нього золоте. І золота ера америки і золотий купол тепер золотий флот. Напевно на нього часто сцяли повії в моцкві що він тепер притрушений на тему золотого дощу
показать весь комментарий
23.12.2025 01:14 Ответить
11 Dec 2025 - Дональд Трамп анонсував візову програму Trump Gold Card.

.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:53 Ответить
Трамп приємно дивує. Ну, те що золотий, то по іншому й не могло бути. Але ж чому ніхто не шепнув на вухо, що ми лінкори топимо на раз- два))) Часи лінкорів пройшли.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:14 Ответить
Тсссс!!! В рудого діда в голові вареня. Воно неадекватне а його оточуючі роблять вигляд що нічого не помічають. Тромб вже переплюнув ***** по шизофренії
показать весь комментарий
23.12.2025 01:17 Ответить
Помиляєтесь .
Уявіть СКІЛЬКИ це буде коштувати - і звісно (співпадіння !) будувати це будуть заводи наближені до трампістів ... знову ж таки - робочі місця , для електорату , якщо виробеики з Китаю все одно не повертаються ... всі задрволені
показать весь комментарий
23.12.2025 01:21 Ответить
Виробництво зброї приносить користь тільки якщо ця зброя продається на зовнішньому ринку. Якщо ж вкладати гроші і людоресоруси в кучу металобрухту який буде стояти нікому не потрібною горою і не буде приносити девідентів то рано чи пізно вся така економіка обвалиться.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:28 Ответить
Йому скоро 80 ... йому , на це , пофігу !
показать весь комментарий
23.12.2025 01:30 Ответить
Йому то повігу. Воно мріє здохнути на золотому унітазі. Але що про це думає і куди дивляться цогооточення і американці? Рижий Обмудок веде сша в прірву...
показать весь комментарий
23.12.2025 01:36 Ответить
Ведь ты моряк, Донни,
А это значит,
Что здохнеш на большом красивом корабле !
показать весь комментарий
23.12.2025 03:24 Ответить
судні
показать весь комментарий
23.12.2025 07:10 Ответить
😊 "якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя, а то залвзете на небо - і ми неми, і я-не я". Правий був Шевченко. Трамп - неук, не знає історії.
Останньою великою битвою лінкорів проти лінкорів була https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%96+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96+%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5&client=ms-android-huawei-rev1&hs=pNMU&sca_esv=fde94315f1cd8135&sxsrf=AE3TifMDkn5n8wwi5caY--o8fbP1qUqUCg%3A1766444991375&ei=v89JabzQFpaTwPAPktafqQo&oq=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIirQvtGB0YLQsNC90L3RjyDQsdC40YLQstCwINC70ZbQvdC60L7RgNGW0LIyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIyDVQuSJY6SxwAXgBkAEAmAGOAaABhQKqAQMwLjK4AQPIAQD4AQGYAgOgAr4CwgIHECMYsAIYJ8ICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wWYAwDiAwUSATEgQIgGAZAGA5IHAzEuMqAHywiyBwMwLjK4B6cCwgcFMy0xLjLIBzWACAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCpFwtNi62DfxAPe2gWB_frh2OFpYeYa8jSLsUsIP8j0TstQ2T-q_vp9ydeGsipzGbiaz0WQ3UBidSUJXuOYrZXatnOCiTq13j9YF2GtqrVj78IrdKhmlwKGDPYQx0aMcejb2tYTStdRFz-fQVASnlniUKP-LgU6H5GeHvD9Dx8ElqArxr0w5V8Ytbc9HpG7f2sW1y7ZqsQLtWkwF0ItbfohCzSAnq1bMF5dGvPvSISf0Kyjq_rxJV3YKfPPk9-2QmLrJsvPNmWcwVrAXj4WyxVH-L6gsrfhfmIgkMr-aghOQ&csui=3&ved=2ahUKEwj9r8-2qNKRAxUSIxAIHdHaLawQgK4QegQIARAC Битва в затоці Лейте - японський лінкор «Ямато» зробив єдиний постріл з головного калібру, перш ніж його знищили. Проте, найвідомішим фіналом для окремого лінкора є Останній бій лінкора «Бісмарк» (травень 1941), який затонув після полювання британського флоту.
У цих випадках лінкори були знищені авіацією з авіаносців, після чого лінкори втратили статус грози морів і їх перестали будувати. Адже значно меншв і дешевші корвети, чи есмвнці можуть несте озброєння, мкажімо ракетне, яке поткжністю не поступається озброєнню лінкоріа, а про авіаносці і говорити нічого.
показать весь комментарий
23.12.2025 01:22 Ответить
В затоці Лейте був потоплений лінкор "Мусаші" однотипний з "Ямато". А "Ямато" американці потопили незабаром авіацією, коли його з Японії послали на захист Окінави.
Також на початку війни авіацією японці потопили самий новий британський лінкор "Принс оф Уелс" і з ним ще якийсь старий корабель. "Бісмарк" потопили дякуючи торпеді з біплана "Суордфіш", яка заклинила руль лінкора і той почав описувати циркуляції.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:59 Ответить
Так, Ви праві. "Ямато" загинув пізніше. І теж від авіації.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:03 Ответить
хйло на мінімалках. той теж любить великі фалічні штуки
показать весь комментарий
23.12.2025 01:30 Ответить
Навпаки- на максимумі . ***** он кузю в доці спалив і не в змозі відновити , а цьому дебілу як не проголосували то проголосують зняття обмеження державного боргу і потєшний флот зклепають , іще і позолотою башти головного калібру покриють .
показать весь комментарий
23.12.2025 01:47 Ответить
в хйла орєшнік-кокошнік, пасєйдон, сармат, як заміна
показать весь комментарий
23.12.2025 01:51 Ответить
у ***** все у рожевих мріях і китайських юанях ,а у цього друкарська машинка що до краху долара іще встигне трішки попрацювати , якраз на трамповий вік вистачить .
показать весь комментарий
23.12.2025 01:55 Ответить
Це ж вже було (с)
"золотий флот" накриється тим же обіцяним "золотим тазомкуполом"
показать весь комментарий
23.12.2025 02:00 Ответить
Шо не изданеш аби не чіплялися з тим Епштейном
показать весь комментарий
23.12.2025 02:06 Ответить
у кожного діда свої мультики -
у буйла посєйдони-бурєвєстніки, а
у донні великі красиві кораблі....
приблизно ось такі:
показать весь комментарий
23.12.2025 05:33 Ответить
« До Дня Незалежності ми повинні зробити великий корабель і показати всім, які ми сильні, корабель пливе, будемо всіх бомбить!»
показать весь комментарий
23.12.2025 02:12 Ответить
після подібного вакцинування від популізму декілька років виборця лихоманить, нудить та змучує діарея. Інколи така симптоматика може тривати і десять років, і часто буває що щеплені навіть достроково помирають. Але нажаль, імунітет до популізму дітям не передається спадково, тому все знов повторюється років через двадцять-тридцять.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:23 Ответить
ЗЄля вже зробив "великого красивого корабля з матросами" за 500 млн. дол.
"Гетьман Мазепа" зветься, в Туреччині гниє біля пірса

показать весь комментарий
23.12.2025 05:38 Ответить
Несет боевую службу. Рейдер, емае.
показать весь комментарий
23.12.2025 07:38 Ответить
Ну да, он **.нутый. Ну что тут сделаешь.
показать весь комментарий
23.12.2025 03:13 Ответить
Систему "золотого дощу" в очі мага-дегенератів цей педофіл-крадій-коррупціонер виготовить. більше нічого.
показать весь комментарий
23.12.2025 03:40 Ответить
І дрони його розфігачать на паз
показать весь комментарий
23.12.2025 04:10 Ответить
BBC
США найбільше турбує те, що Китай має більший виробничий потенціал: у цивільному суднобудуванні китайські суднобудівники залишили американців далеко позаду.
Сьогодні приблизно 0,2% суден у світі будуються в США, тоді як на частку Китаю припадає 74%.
Лише у 2024 році китайці побудували більше суден, ніж уся американська суднобудівна промисловість з часів Другої світової війни, йдеться в дослідженні Центру міжнародних стратегічних досліджень.
У військовому кораблебудуванні також баланс не на користь США: з 2014 по 2023 рік китайські ВМС поповнилися 157 кораблями, а американські - 67.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:16 Ответить
Протягом останніх 40 років США поступово зосереджувалися на будівництві бойових кораблів, приділяючи дедалі менше уваги цивільним. Однак це не зміцнило американські військово-морські сили, а навпаки - послабило їх.

Це почалося у 1980-х роках, коли адміністрація Рональда Рейгана вирішила, що правила вільного ринку суднобудування та морських перевезень позитивно впливатимуть на економіку, а домашнім корабельням краще зосередитися на військових замовленнях.

Держпідтримка галузі скоротилася, і поступово суднобудування у США почало програвати в конкуренції японським та південнокорейським компаніям.

Натомість Китай у 1990-х і 2000-х роках активно підтримував суднобудівну галузь, яка росла як на дріжджах завдяки державним субсидіям та дешевій робочій силі.

У морській індустрії військове та цивільне кораблебудування тісно пов'язані між собою. Їх об'єднують технології, виробнича база та персонал.

Технології в суднобудуванні, як правило, подвійного призначення, і будувати цивільні судна часто не простіше, ніж військові - вони так само наповнені цифровою електронікою. У рибальських траулерів апаратура не гірша, ніж у фрегата, а корпуси танкерів набагато складніші, ніж у есмінців.

Саме тому те, що США значно відстають від Китаю одночасно і в цивільному, і у військовому суднобудуванні, не випадковість.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:17 Ответить
Зараз одна з найгостріших проблем кораблебудування США - нестача компетентних робітників на корабельнях.

"На нашому рекрутинговому сайті у 2023 фінансовому році було 16 мільйонів відвідувань і подано 2,5 мільйона заявок. Найняли приблизно 9700 осіб. Люди приходять, але ми занадто швидко втрачаємо їх. Плинність серед наших співробітників після першого року роботи становить близько 50-60%", - цитувало в березні слова голови департаменту закупівель ВМС США Бретта Сайдла видання Breaking Defence.

Ситуація відтоді мало змінилася.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:19 Ответить
Через нестачу висококваліфікованих робітників одразу кілька американських кораблебудівних програм затримуються на термін від року до трьох.

Наприклад, головний стратегічний атомний підводний човен-ракетоносець нового покоління проєкту "Коламбія" запізнюється на 12-16 місяців, будівництво авіаносця "Ентерпрайз" відстає від графіка на 18-26 місяців, головний корабель великої серії фрегатів "Констелейшн" на 36 місяців.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:20 Ответить
The New York Times пише, що на будівництво кораблів у США йде значно більше часу, ніж, наприклад, у Південній Кореї, а коштують вони майже в п'ять разів дорожче.
Поки одна корабельня у Філадельфії будує півтора судна на рік - у Південній Кореї випускають до одного на тиждень.
США розраховують на тіснішу співпрацю з іншими кораблебудівними державами - Південною Кореєю та Японією, які посідають друге і третє місця у світовому рейтингу кораблебудівників.
Разом ці країни займають 43,66% світового ринку суднобудування, з яких 28,28% припадає на Південну Корею та 15,38% на Японію.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:23 Ответить
Кількість кораблів - не єдиний параметр, за яким порівнюють військово-морську міць країн. Є ще, наприклад, сумарна водотоннажність.

Якщо кількість кораблів показує, наскільки великий флот, то сумарна водотоннажність - наскільки він важкий.

Це важливо для оцінки бойової потужності, оскільки більший і важчий корабель може нести більше озброєння, він менше залежить від постачання. Зрештою, навіть швидкість великих кораблів зазвичай більша.
У США за цим параметром велика перевага - різні джерела наводять сумарну водотоннажність ВМС США від 4,1 до 4,5 мільйона тонн, а КНР - від 2 до 2,8 мільйона тонн.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:24 Ответить
Річ у тім, що структура флотів двох країн дуже відрізняється. США мають більше авіаносців, атомних підводних човнів, крейсерів та есмінців, тоді як ВМС Китаю - дизельних ударних підводних човнів, фрегатів та корветів.

ВМС США мають глобальні зобов'язання та кораблі, розміщені по всьому світу, тоді як китайський флот зосереджений біля власних берегів.

У разі конфлікту поблизу Китаю американські сили діяли б на відстані від своїх берегів, а китайські - практично у себе вдома.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:25 Ответить
Китай 5 листопада офіційно поставив на бойове чергування свій третій за рахунком авіаносець «Фуцзянь».
За технологіями будівництва авіаносців Китай відставав від США.
Тепер «Фуцзянь» наблизить Пекін до мети: позбавити США морського переваги в регіоні, передусім за рахунок того, що корабель оснащений електромагнітними катапультами. Китай став єдиною після США країною, яка розробила та побудувала таку систему.
Цей суперавіаносець з водотоннажністю в 80 тисяч тонн здатний приймати на борт близько 60 літаків.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:49 Ответить
Російський ВМФ - це насамперед стратегічні атомні підводні човни з балістичними ракетами. Ці підводні човни становлять реальну загрозу для Америки, але не в рамках флоту, а скоріше в складі стратегічних ядерних сил.

Звичайний флот Росії в значно меншій мірі загрожує США.
показать весь комментарий
23.12.2025 04:53 Ответить
США продули Китаю в есмінцях !!!!
"фрегати золотого флоту" трампа просто патрульні корита

фсьо !!!

.
показать весь комментарий
23.12.2025 05:10 Ответить
Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 21 грудня оголосив початок будівництва нового потужного французького авіаносця, оснащеного ядерною силовою установкою.
За його словами, новий бойовий корабель з водотоннажністю близько 80 тисяч тонн буде майже вдвічі важчим за свого попередника - авіаносця "Шарль де Голль". Крім того, новий корабель матиме довжину 310 метрів, ширину 85 метрів і зможе вмістити 30 бойових літаків та 2000 членів екіпажу.
Будівництво нового бойового корабля обійдеться французьким платникам податків у 10 мільярдів євро.
Розпочне службу новий авіаносець не раніше 2038 року.
Франція є єдиною країною світу, крім США, яка має на озброєнні авіаносець з ядерною рушійною установкою - "Шарль де Голль", який став у стрій французьких військово-морських сил у 2001 році.
показать весь комментарий
23.12.2025 05:26 Ответить
Тобто, водотоннажність планується така сама як у китайця, але авіакрило вдвічі менше...
показать весь комментарий
23.12.2025 08:43 Ответить
Не розробила ,в вкрала, це так червоні з буржуями змагаються за комунізм
показать весь комментарий
23.12.2025 09:23 Ответить
Зовсім з розуму вижило старе непорозуміння! З нього ж такий же морський стратег як і рієлтор-бізнесмен..... Вирішив на старості років у морський бій погратися? Його не цікавіть військова доцільність лінкорів і іх єффективність у ******** війні на морі, іх дуже висока коштовність при будівництві, утриманні , обслуговуванні , великоі кількості єкіпажу (в середньому до 2000 тис на одному) іх слабкоі маневреності і високоі вразливості- це все пофіг- йому подобаються іх розміри і гарний зовнішній вигляд.... Бо ******* кораблі , особливо класу Стелс він назвав огидними і некрасивими.... Він вирішив когось налякати і перемогти у ******** війні чисто розмірами і зовнішнім виглядом? Але це якраз той самий випадок де розмір дійсно не грає ролі і немає значення....
показать весь комментарий
23.12.2025 05:04 Ответить
«Я думаю, нам слід почати думати про лінкори. Ми говоримо про ці кораблі, дехто скаже: "Ні, це застаріло". Я не думаю, що це стара технологія, коли дивишся на ті гармати.

Ми справді розглядаємо концепцію лінкора. Гарний шестидюймовий борт, міцна сталь. Не алюміній. Алюміній, що плавиться від одного погляду ракети… І гарматні снаряди значно дешевші за ракети… Кажу вам, це те, що ми серйозно розглядаємо», - сказав трамп

"Айова", тряхні 85-ма роками та своїми старими 400-мм гарматами! Плі !

показать весь комментарий
23.12.2025 05:18 Ответить
Це "Нью-Джерсі".
показать весь комментарий
23.12.2025 07:13 Ответить
Це до речі з фільму "Морський бій", де старий лінкор перетворений на музей дає просратися інопланетянам. Може Трамп його надто серйозно сприйняв?
показать весь комментарий
23.12.2025 08:37 Ответить
Куди дивиться Америка?..
показать весь комментарий
23.12.2025 06:21 Ответить
Вона дивиться гейпаради
показать весь комментарий
23.12.2025 09:18 Ответить
Золотий купол вже є, золотий флот буде, ще треба зібрати велике сухопутне військо і буде золота орда.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:15 Ответить
Але в результаті все закінчиться "золотим дощем"
показать весь комментарий
23.12.2025 08:47 Ответить
Може справжнє прізвище Донні Золотенський?
показать весь комментарий
23.12.2025 09:00 Ответить
Лінкори, лінкори *****. Тільки про дредноути першої світової йому не кажіть.
показать весь комментарий
23.12.2025 08:39 Ответить
Але якщо чесно, я вважаю що нічого не буде. Американська бюрократія дуже добре вміє хоронити такі маразматичні укази. Діду будут постійно казати що так, ми креслимо, розробляємо і все таке.... А насправді нічого не буде.

А от грошей вкрадуть....
показать весь комментарий
23.12.2025 08:40 Ответить
Дай Боже
показать весь комментарий
23.12.2025 09:17 Ответить
Так дід уже благополучно забув за ті лінкори, не з того всі кепкують...Він вже Меланчені труси перекладає...
показать весь комментарий
23.12.2025 09:09 Ответить
И тут Остапа понесло (с)
показать весь комментарий
23.12.2025 09:16 Ответить
може на трампона-гандона явно елітні шлюхи насцяли колись?
і в нього тепер така пожиттєва психологічна травма і все навколо для нього - це "золотий дощ"?
показать весь комментарий
23.12.2025 09:20 Ответить
 
 