Трамп анонсировал строительство новых линкоров и создание "Золотого флота" США

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать новый флот боевых кораблей под названием "Золотой флот" и одобрил планы строительства двух новых сверхбольших линкоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время выступления Трампа рядом находились государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и руководитель Военно-морских сил США Джон Фелан. Президент подчеркнул, что нынешний флот США нуждается в обновлении из-за износа значительной части кораблей.

Читайте также: Правительство США предлагает нелегалам $3000 за добровольный выезд

Планы создания "Золотого флота"

По словам Трампа, новые корабли должны существенно превосходить предыдущие образцы по боевым характеристикам. Он подчеркнул, что США не строили линкоры с 1994 года, а новый проект должен изменить баланс сил на море.

"Эти корабли будут в 100 раз мощнее любого линкора, который когда-либо строился", — заявил президент США.

Трамп сообщил, что Военно-морские силы уже готовятся к закупке первых двух судов. В перспективе программа может быть расширена сначала до десяти, а впоследствии — до 20–25 кораблей.

Читайте также: Трамп назначил спецпосланника США в Гренландии. Дания призвала уважать ее территориальную целостность

Развитие ВМС США

Объявление прозвучало на фоне того, что судостроение стало одним из приоритетов Белого дома. Администрация создала отдельный офис для надзора за морской промышленной политикой и модернизацией флота.

Сейчас ВМС США имеют около 294 боевых кораблей. Для сравнения, Китай обладает крупнейшим флотом в мире по количеству корпусов — более 370 единиц.

В то же время ряд американских программ, в частности подводные лодки классов Columbia и Virginia, а также фрегаты Constellation, сталкиваются с задержками и превышением бюджета.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты объяснили перехват танкеров у Венесуэлы желанием отстранить президента Николаса Мадуро от власти.

Читайте также: Трампу грозит импичмент в случае потери большинства в Конгрессе на выборах 2026 года, - спикер Джонсон