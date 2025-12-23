Трамп анонсировал строительство новых линкоров и создание "Золотого флота" США
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать новый флот боевых кораблей под названием "Золотой флот" и одобрил планы строительства двух новых сверхбольших линкоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.
Во время выступления Трампа рядом находились государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и руководитель Военно-морских сил США Джон Фелан. Президент подчеркнул, что нынешний флот США нуждается в обновлении из-за износа значительной части кораблей.
Планы создания "Золотого флота"
По словам Трампа, новые корабли должны существенно превосходить предыдущие образцы по боевым характеристикам. Он подчеркнул, что США не строили линкоры с 1994 года, а новый проект должен изменить баланс сил на море.
"Эти корабли будут в 100 раз мощнее любого линкора, который когда-либо строился", — заявил президент США.
Трамп сообщил, что Военно-морские силы уже готовятся к закупке первых двух судов. В перспективе программа может быть расширена сначала до десяти, а впоследствии — до 20–25 кораблей.
Развитие ВМС США
Объявление прозвучало на фоне того, что судостроение стало одним из приоритетов Белого дома. Администрация создала отдельный офис для надзора за морской промышленной политикой и модернизацией флота.
Сейчас ВМС США имеют около 294 боевых кораблей. Для сравнения, Китай обладает крупнейшим флотом в мире по количеству корпусов — более 370 единиц.
В то же время ряд американских программ, в частности подводные лодки классов Columbia и Virginia, а также фрегаты Constellation, сталкиваются с задержками и превышением бюджета.
Ера лінкорів пішла у забуття скоро вже, як 100 років тому. Причому, кінець цій ері після Перл-Харьору у 1941-му поклали саме США, зробивши ставку на авіаносці.
«Хотите разорить страну - подарите ей линкор» приписывается разным историческим деятелям (чаще всего премьер-министру Великобритании Уильяму Гладстону или чилийскому президенту), и она отражает экономическую реальность начала XX века, а также.....
хто реально зупинить цього божевільного, який "створює" фрегати на основі патрульних кораблів націпивши на них зверху над відкритою палубою для човнів контейнери з модульним обладнанням - вертикальну пускову установку https://militarnyi.com/uk/news/ssha-hochut-zrobyty-novyj-raketnyj-kompleks-typhon-menshym/ MK-70 Typhon у габаритах 40-футового морського контейнера.
Тип 052D (Luyang III): Робоча конячка ВМС Китаю (50 шт.), з потужним УРК (універсальні ракетні комплекси), що може нести крилаті, протикорабельні та протиповітряні ракети на 64 комірки та потужними радарами з фазованою решіткою.
Тип 055 (Renhai): Хоча класифікуються як ракетні крейсери через розмір, це ************ есмінці/крейсери, які є лідерами серед китайських надводних кораблів, оснащені величезною кількістю ракет вертикального пуску (VLS) - 112 комірок !!!! VLS для широкого спектра ракет (ППО, протикорабельні, крилаті ракети).
Пора*** авіаносці у Китая та США.
А авіаносець, на відміну від лінкорів, крейсерів, фригатів та есмінців - це "довга рука".
Китай має 3 авіаносці на службі.
Станом на кінець 2025 року.
Тобто, перевага США майже в 4 рази, не враховуючи, склад авіаносної групи, якість, ефективність самих авіаносців та кількість літаків на них.
Baby Trump Calls Baby Admiral - 84 Years After Pearl Harbor ...
https://www.youtube.com/shorts/0D9GddQZ5r0?app=desktop
А это значит,
Останньою великою битвою лінкорів проти лінкорів була https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%96+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96+%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5&client=ms-android-huawei-rev1&hs=pNMU&sca_esv=fde94315f1cd8135&sxsrf=AE3TifMDkn5n8wwi5caY--o8fbP1qUqUCg%3A1766444991375&ei=v89JabzQFpaTwPAPktafqQo&oq=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIirQvtGB0YLQsNC90L3RjyDQsdC40YLQstCwINC70ZbQvdC60L7RgNGW0LIyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEcyChAAGLADGNYEGEdIyDVQuSJY6SxwAXgBkAEAmAGOAaABhQKqAQMwLjK4AQPIAQD4AQGYAgOgAr4CwgIHECMYsAIYJ8ICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wWYAwDiAwUSATEgQIgGAZAGA5IHAzEuMqAHywiyBwMwLjK4B6cCwgcFMy0xLjLIBzWACAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCpFwtNi62DfxAPe2gWB_frh2OFpYeYa8jSLsUsIP8j0TstQ2T-q_vp9ydeGsipzGbiaz0WQ3UBidSUJXuOYrZXatnOCiTq13j9YF2GtqrVj78IrdKhmlwKGDPYQx0aMcejb2tYTStdRFz-fQVASnlniUKP-LgU6H5GeHvD9Dx8ElqArxr0w5V8Ytbc9HpG7f2sW1y7ZqsQLtWkwF0ItbfohCzSAnq1bMF5dGvPvSISf0Kyjq_rxJV3YKfPPk9-2QmLrJsvPNmWcwVrAXj4WyxVH-L6gsrfhfmIgkMr-aghOQ&csui=3&ved=2ahUKEwj9r8-2qNKRAxUSIxAIHdHaLawQgK4QegQIARAC Битва в затоці Лейте - японський лінкор «Ямато» зробив єдиний постріл з головного калібру, перш ніж його знищили. Проте, найвідомішим фіналом для окремого лінкора є Останній бій лінкора «Бісмарк» (травень 1941), який затонув після полювання британського флоту.
У цих випадках лінкори були знищені авіацією з авіаносців, після чого лінкори втратили статус грози морів і їх перестали будувати. Адже значно меншв і дешевші корвети, чи есмвнці можуть несте озброєння, мкажімо ракетне, яке поткжністю не поступається озброєнню лінкоріа, а про авіаносці і говорити нічого.
Також на початку війни авіацією японці потопили самий новий британський лінкор "Принс оф Уелс" і з ним ще якийсь старий корабель. "Бісмарк" потопили дякуючи торпеді з біплана "Суордфіш", яка заклинила руль лінкора і той почав описувати циркуляції.
США найбільше турбує те, що Китай має більший виробничий потенціал: у цивільному суднобудуванні китайські суднобудівники залишили американців далеко позаду.
Сьогодні приблизно 0,2% суден у світі будуються в США, тоді як на частку Китаю припадає 74%.
Лише у 2024 році китайці побудували більше суден, ніж уся американська суднобудівна промисловість з часів Другої світової війни, йдеться в дослідженні Центру міжнародних стратегічних досліджень.
У військовому кораблебудуванні також баланс не на користь США: з 2014 по 2023 рік китайські ВМС поповнилися 157 кораблями, а американські - 67.
Це почалося у 1980-х роках, коли адміністрація Рональда Рейгана вирішила, що правила вільного ринку суднобудування та морських перевезень позитивно впливатимуть на економіку, а домашнім корабельням краще зосередитися на військових замовленнях.
Держпідтримка галузі скоротилася, і поступово суднобудування у США почало програвати в конкуренції японським та південнокорейським компаніям.
Натомість Китай у 1990-х і 2000-х роках активно підтримував суднобудівну галузь, яка росла як на дріжджах завдяки державним субсидіям та дешевій робочій силі.
У морській індустрії військове та цивільне кораблебудування тісно пов'язані між собою. Їх об'єднують технології, виробнича база та персонал.
Технології в суднобудуванні, як правило, подвійного призначення, і будувати цивільні судна часто не простіше, ніж військові - вони так само наповнені цифровою електронікою. У рибальських траулерів апаратура не гірша, ніж у фрегата, а корпуси танкерів набагато складніші, ніж у есмінців.
Саме тому те, що США значно відстають від Китаю одночасно і в цивільному, і у військовому суднобудуванні, не випадковість.
"На нашому рекрутинговому сайті у 2023 фінансовому році було 16 мільйонів відвідувань і подано 2,5 мільйона заявок. Найняли приблизно 9700 осіб. Люди приходять, але ми занадто швидко втрачаємо їх. Плинність серед наших співробітників після першого року роботи становить близько 50-60%", - цитувало в березні слова голови департаменту закупівель ВМС США Бретта Сайдла видання Breaking Defence.
Ситуація відтоді мало змінилася.
Наприклад, головний стратегічний атомний підводний човен-ракетоносець нового покоління проєкту "Коламбія" запізнюється на 12-16 місяців, будівництво авіаносця "Ентерпрайз" відстає від графіка на 18-26 місяців, головний корабель великої серії фрегатів "Констелейшн" на 36 місяців.
Поки одна корабельня у Філадельфії будує півтора судна на рік - у Південній Кореї випускають до одного на тиждень.
США розраховують на тіснішу співпрацю з іншими кораблебудівними державами - Південною Кореєю та Японією, які посідають друге і третє місця у світовому рейтингу кораблебудівників.
Разом ці країни займають 43,66% світового ринку суднобудування, з яких 28,28% припадає на Південну Корею та 15,38% на Японію.
Якщо кількість кораблів показує, наскільки великий флот, то сумарна водотоннажність - наскільки він важкий.
Це важливо для оцінки бойової потужності, оскільки більший і важчий корабель може нести більше озброєння, він менше залежить від постачання. Зрештою, навіть швидкість великих кораблів зазвичай більша.
У США за цим параметром велика перевага - різні джерела наводять сумарну водотоннажність ВМС США від 4,1 до 4,5 мільйона тонн, а КНР - від 2 до 2,8 мільйона тонн.
ВМС США мають глобальні зобов'язання та кораблі, розміщені по всьому світу, тоді як китайський флот зосереджений біля власних берегів.
У разі конфлікту поблизу Китаю американські сили діяли б на відстані від своїх берегів, а китайські - практично у себе вдома.
За технологіями будівництва авіаносців Китай відставав від США.
Тепер «Фуцзянь» наблизить Пекін до мети: позбавити США морського переваги в регіоні, передусім за рахунок того, що корабель оснащений електромагнітними катапультами. Китай став єдиною після США країною, яка розробила та побудувала таку систему.
Цей суперавіаносець з водотоннажністю в 80 тисяч тонн здатний приймати на борт близько 60 літаків.
Звичайний флот Росії в значно меншій мірі загрожує США.
За його словами, новий бойовий корабель з водотоннажністю близько 80 тисяч тонн буде майже вдвічі важчим за свого попередника - авіаносця "Шарль де Голль". Крім того, новий корабель матиме довжину 310 метрів, ширину 85 метрів і зможе вмістити 30 бойових літаків та 2000 членів екіпажу.
Будівництво нового бойового корабля обійдеться французьким платникам податків у 10 мільярдів євро.
Розпочне службу новий авіаносець не раніше 2038 року.
Франція є єдиною країною світу, крім США, яка має на озброєнні авіаносець з ядерною рушійною установкою - "Шарль де Голль", який став у стрій французьких військово-морських сил у 2001 році.
