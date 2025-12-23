РУС
Новости Импичмент Трампа
4 133 40

Трампу грозит импичмент в случае потери большинства в Конгрессе на выборах 2026 года, - спикер Джонсон

Президент США Дональд Трамп

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Демократическая партия якобы инициирует процедуру импичмента против Дональда Трампа, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в Конгрессе в 2026 году.

Об этом Джонсон заявил во время выступления на консервативном саммите AmericaFest, организованном Turning Point USA, передает Цензор.НЕТ.

Импичмент Трампу

Выступая перед сторонниками движения MAGA, Джонсон подчеркнул, что результат выборов в 2026 году определит дальнейшую судьбу администрации Трампа.

По его словам, "радикальные левые" уже имеют готовый план отстранения президента от власти.

"На промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту. Если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые, как вы уже слышали, объявят импичмент президенту Трампу. Они создадут абсолютный хаос, мы не можем этого допустить", - заявил спикер.

Джонсон добавил, что демократы стремятся "демонтировать" ценности Республиканской партии и призвал избирателей обеспечить Трампу полный четырехлетний срок, защитив большинство в Конгрессе.

Предыдущие попытки импичмента Трампу

  • Заявление Джонсона прозвучало на фоне усиления давления со стороны Демократической партии. Ранее в этом месяце член Палаты представителей Эл Грин (штат Техас) официально внес резолюцию об импичменте Дональда Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и подстрекательстве к насилию. Хотя республиканское большинство приняло решение отложить рассмотрение документа, демократы обещают вернуться к этому вопросу.
  • Трамп уже становился объектом импичмента дважды во время своего первого срока, однако в обоих случаях Сенат США оправдал его.

Автор: 

Конгресс США (1281) США (28744) Трамп Дональд (7292) Джонсон Майк (143)
Топ комментарии
+16
И есть за что. Выбирать, конечно, американцам, а не нам. Но, надеюсь, они переболеют наконец этой шизофренией.
23.12.2025 00:03 Ответить
+15
Тікай, Джонсон, тікай!
23.12.2025 00:00 Ответить
+9
встигне ще п'ять-шість воєн припинити.
23.12.2025 00:04 Ответить
Тікай, Джонсон, тікай!
23.12.2025 00:00 Ответить
Та ні , він повинен виголосити крилате : "Астанавітєсь " і отримати яйцем у лоб ((
23.12.2025 00:16 Ответить
Тікай джонсон до ****** на мацковію!! Там уже ціла шобла у ******, таких, як джонсон!! Там за брехню, не карають….
23.12.2025 02:15 Ответить
Господи допоможі !!! ми будемо молитися шоб президент України 🤡став не сповна розумом ( остаточно ) ...і не зміг провести вибори в Україні ,до того як трампу влуплять імпічмент !!! Амін ...
23.12.2025 00:00 Ответить
Голову лікуй, дурепа
23.12.2025 00:13 Ответить
добре я дурепа ...по вашему , а 🤡 зеленський просто розумнозроблений чорт ?... воно су* о неадекват кончений, а вибори робить ,шоб підписати капітуляцію ? ...
23.12.2025 00:34 Ответить
Помолись краще щоб ***** здох , після того у США не буде кращого прєзіка у відносинах з Україною аніж рудий дибіл-миротворець .
23.12.2025 00:18 Ответить
зеленський ,***** ,дві потвори ,яки вбили сотні !!! тисяч українців ,хай здохнуть разом !!!....
23.12.2025 00:35 Ответить
таки "рекорд Гінеса" "трпамплу" мабуть забезпечений.???БУДЕ ЄДИНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ТРИЧІ ПРОШТАМПОВАНИЙ ПЕЧАТКОЮ "ІМПІЧМЕНТУ- ПОЗОРУ США І АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ"
23.12.2025 00:03 Ответить
ВІн туди і так увійшов як єдиний президент США що цю країну просрав .
23.12.2025 00:20 Ответить
И есть за что. Выбирать, конечно, американцам, а не нам. Но, надеюсь, они переболеют наконец этой шизофренией.
23.12.2025 00:03 Ответить
І як Ви думаєте - хто у разі усунення рудого поца стане Президентом Америки?
Джей Ді Венс!
І я зовсім не впевнений, що він буде ліпшим за Трампа, і не тільки для України!
23.12.2025 01:07 Ответить
Ну от і у Америки з'явиться "випадковиq президент" У нас уже такий був.
23.12.2025 04:04 Ответить
встигне ще п'ять-шість воєн припинити.
23.12.2025 00:04 Ответить
і рівно стільки кубків миру отримати - від асоціацій боксу , хокею , греко-римської боротьби , фігурного катання та спортивної гімнастики серед геїв ((
23.12.2025 00:22 Ответить
В історії США процедуру імпічменту оголошували трьом президентам

Ендрю Джонсону (1868), Білу Клінтону (1998-99) та двічі Дональду Трампу (2019, 2021), але жоден з них не був усунений з посади Сенатом; Річард Ніксон подав у відставку до завершення процедури. Імпічмент у Палаті представників

У них імпічмент як п'ята стаття НАТО або Будапештський меморандум. На папері ніби є, але виконувати бояться.

Сцикуни навіть тут...
23.12.2025 00:06 Ответить
Чотири вдалих імпічменти:

Чотирьох президентів США було вбито під час виконання обов'sязків:

Авраам Лінкольн (1865),
Джеймс Гарфілд (1881),
Вільям Мак-Кінлі (1901)
Джон Кеннеді (1963)

23.12.2025 00:11 Ответить
Ну у рудого і тут вже є початок - куля повз вухо пролетіла ))
23.12.2025 00:24 Ответить
для Джонсона одного голосу не хватило
23.12.2025 05:47 Ответить
На Рублевке вже пикупив домік с озером..Й яхту з дохлм Єпштейном у морозилці..
23.12.2025 00:12 Ответить
Після досягнення миру в Україні, хай роблять що хочуть.
23.12.2025 00:14 Ответить
Алілуйя !
в добрий путь, панове демократи !

.
23.12.2025 00:21 Ответить
Ну це ще буде не скоро, вибори в листопаді 2026 року
23.12.2025 08:15 Ответить
Нам своє робить.
23.12.2025 00:25 Ответить
Надеюсь так и будет.Гоните этого длб. ссаными тапками
23.12.2025 00:28 Ответить
Трамп получить не "Нобелівку"за мир, а "Оскар"-- номінація--краща зіграна роль президента США.
23.12.2025 00:37 Ответить
Надрачивает электорат Джонсон) Уже игрались с этим импичментом. Там такая процедура да еще и с американской бюрократией, Трамп еще третий срок отбыть успеет.
23.12.2025 00:38 Ответить
За Трампом стоїть москва, а там гравці серйозні.
23.12.2025 01:22 Ответить
Бог любить трійцю. Може на третій раз цього бордельєро усунуть.
23.12.2025 02:06 Ответить
Це називається мобілізація електорату. Бо з рейтингами наразі швах. Тре педалювати "внутрішніх ворогів", загрозу цінностям, піднатужимось, браття, оце все.
Імпічменту як результату не буде. Бо для нього демократам треба ще в Сенаті не просто більшість, а більше 60 голосів, що неможливо в принципі.
А імпічмент як івент, піар-захід, аби поскубти рудого - то можна. Для цього достатньо більшості у Палаті представників. Але то таке, нам не дуже цікаво.
23.12.2025 02:12 Ответить
Ми вже подібну " мобілізацію" проходили на кшалт ":не шатайте лодку", "... бо путін нападьот".
23.12.2025 03:35 Ответить
джонсон відчуває що і його можуть слідом послати в сад, і клеймо ручного мапета трампа буде переслідувати протягом всієї його політичної кар'єри.
За все прийдеться платити.
23.12.2025 02:41 Ответить
вдарим золотим лінкором по імпічменту !

23.12.2025 03:36 Ответить
Одним більше одним менше...
23.12.2025 03:39 Ответить
Та нічого йому не загрожує. Віддуркує свій президентський термін і піде мемуари писати. З урахуванням віку і стану здоров'я...
23.12.2025 04:22 Ответить
Вони створять абсолютний хаос, ми не можемо цього допустити", - заявив спікер.

Добре що при Трампі ніякого хаосу немає.
Завершив 9 війн.🤭
Зранку говорить одне, в обід друге, а робить третє.
Хотів приєднати Канаду та Гренландію до США.
Нормальні люди саме так себе поводять!?!
23.12.2025 04:45 Ответить
Республіканці при Рейгані і при Трампі,як кажуть в Одесі це дві великі різниці.Зупинивши війну,Трамп може "проскочити" імпічмент.Не зупинить,то прапор в руки американському народу.
23.12.2025 06:35 Ответить
Хаос - це Трамп! Трамп - це абсолютний хаос!
23.12.2025 07:35 Ответить
Громадянам Штатів подобається президент-імпічмент (за сумісництвом агент гебні з погонялом "краснов").
23.12.2025 09:05 Ответить
 
 