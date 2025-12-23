Трампу грозит импичмент в случае потери большинства в Конгрессе на выборах 2026 года, - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Демократическая партия якобы инициирует процедуру импичмента против Дональда Трампа, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в Конгрессе в 2026 году.

Об этом Джонсон заявил во время выступления на консервативном саммите AmericaFest, организованном Turning Point USA, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Импичмент Трампу

Выступая перед сторонниками движения MAGA, Джонсон подчеркнул, что результат выборов в 2026 году определит дальнейшую судьбу администрации Трампа.

По его словам, "радикальные левые" уже имеют готовый план отстранения президента от власти.

"На промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту. Если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые, как вы уже слышали, объявят импичмент президенту Трампу. Они создадут абсолютный хаос, мы не можем этого допустить", - заявил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа объяснили перехват танкеров у Венесуэлы желанием отстранить Мадуро от власти

Джонсон добавил, что демократы стремятся "демонтировать" ценности Республиканской партии и призвал избирателей обеспечить Трампу полный четырехлетний срок, защитив большинство в Конгрессе.

Предыдущие попытки импичмента Трампу

Заявление Джонсона прозвучало на фоне усиления давления со стороны Демократической партии. Ранее в этом месяце член Палаты представителей Эл Грин (штат Техас) официально внес резолюцию об импичменте Дональда Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и подстрекательстве к насилию. Хотя республиканское большинство приняло решение отложить рассмотрение документа, демократы обещают вернуться к этому вопросу.

Трамп уже становился объектом импичмента дважды во время своего первого срока, однако в обоих случаях Сенат США оправдал его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Reuters: Трамп в 2026 году резко усилит борьбу с нелегальной миграцией