Трампу грозит импичмент в случае потери большинства в Конгрессе на выборах 2026 года, - спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Демократическая партия якобы инициирует процедуру импичмента против Дональда Трампа, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в Конгрессе в 2026 году.
Об этом Джонсон заявил во время выступления на консервативном саммите AmericaFest, организованном Turning Point USA, передает Цензор.НЕТ.
Импичмент Трампу
Выступая перед сторонниками движения MAGA, Джонсон подчеркнул, что результат выборов в 2026 году определит дальнейшую судьбу администрации Трампа.
По его словам, "радикальные левые" уже имеют готовый план отстранения президента от власти.
"На промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту. Если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые, как вы уже слышали, объявят импичмент президенту Трампу. Они создадут абсолютный хаос, мы не можем этого допустить", - заявил спикер.
Джонсон добавил, что демократы стремятся "демонтировать" ценности Республиканской партии и призвал избирателей обеспечить Трампу полный четырехлетний срок, защитив большинство в Конгрессе.
Предыдущие попытки импичмента Трампу
- Заявление Джонсона прозвучало на фоне усиления давления со стороны Демократической партии. Ранее в этом месяце член Палаты представителей Эл Грин (штат Техас) официально внес резолюцию об импичменте Дональда Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и подстрекательстве к насилию. Хотя республиканское большинство приняло решение отложить рассмотрение документа, демократы обещают вернуться к этому вопросу.
- Трамп уже становился объектом импичмента дважды во время своего первого срока, однако в обоих случаях Сенат США оправдал его.
Джей Ді Венс!
І я зовсім не впевнений, що він буде ліпшим за Трампа, і не тільки для України!
Ендрю Джонсону (1868), Білу Клінтону (1998-99) та двічі Дональду Трампу (2019, 2021), але жоден з них не був усунений з посади Сенатом; Річард Ніксон подав у відставку до завершення процедури. Імпічмент у Палаті представників
У них імпічмент як п'ята стаття НАТО або Будапештський меморандум. На папері ніби є, але виконувати бояться.
Сцикуни навіть тут...
Чотирьох президентів США було вбито під час виконання обов'sязків:
Авраам Лінкольн (1865),
Джеймс Гарфілд (1881),
Вільям Мак-Кінлі (1901)
Джон Кеннеді (1963)
в добрий путь, панове демократи !
.
Імпічменту як результату не буде. Бо для нього демократам треба ще в Сенаті не просто більшість, а більше 60 голосів, що неможливо в принципі.
А імпічмент як івент, піар-захід, аби поскубти рудого - то можна. Для цього достатньо більшості у Палаті представників. Але то таке, нам не дуже цікаво.
За все прийдеться платити.
Добре що при Трампі ніякого хаосу немає.
Завершив 9 війн.🤭
Зранку говорить одне, в обід друге, а робить третє.
Хотів приєднати Канаду та Гренландію до США.
Нормальні люди саме так себе поводять!?!