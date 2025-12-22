Reuters: Трамп в 2026 году резко усилит борьбу с нелегальной миграцией
Президент США Дональд Трамп в 2026 году намерен существенно ужесточить политику в отношении нелегальной миграции, несмотря на растущую критику внутри страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.
По данным издания, глава Белого дома не планирует отказываться от жесткого курса и готовит масштабное расширение мер, направленных на выявление и депортацию нелегальных мигрантов.
Жесткий курс без компромиссов
В рамках новой кампании администрация Трампа планирует значительно активизировать иммиграционные рейды на рабочих местах, увеличить численность сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также пограничной службы. Кроме того, предусмотрено открытие новых центров временного содержания для мигрантов.
Отдельно отмечается, что Трамп расширил перечень лиц, подлежащих депортации. В него вошли, в частности, граждане Гаити, Венесуэлы и Афганистана. Цель администрации — депортировать около одного миллиона человек ежегодно.
Общественная реакция и предостережения экспертов
Журналисты Reuters пишут, что, несмотря на поддержку со стороны части электората, такая политика вызывает все большее беспокойство в американском обществе. Критики отмечают не только гуманитарные последствия, но и возможные нарушения прав человека и правовых процедур.
"Американцы все чаще воспринимают это уже не как иммиграционный вопрос, а как проблему нарушения прав и надлежащей правовой процедуры", — отметил в комментарии Reuters республиканский стратег Майк Мадрид.
Аналитики в публикации предполагают, что жесткая иммиграционная политика останется одним из ключевых элементов внутренней повестки дня Трампа в 2026 году.
Миграционная политика США
К слову, США расширили список стран с запретом на въезд.
Согласно документу, дополнительные ограничения на въезд введены для граждан следующих государств:
-
Буркина-Фасо;
-
Мали;
-
Нигер;
-
Южный Судан;
-
Сирия.
Эти страны дополнили перечень из 12 государств, гражданам которых ранее уже был запрещен или существенно ограничен въезд в Америку.
