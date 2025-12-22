РУС
Reuters: Трамп в 2026 году резко усилит борьбу с нелегальной миграцией

Трамп планирует радикально усилить борьбу с нелегальной миграцией в 2026 году

Президент США Дональд Трамп в 2026 году намерен существенно ужесточить политику в отношении нелегальной миграции, несмотря на растущую критику внутри страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, глава Белого дома не планирует отказываться от жесткого курса и готовит масштабное расширение мер, направленных на выявление и депортацию нелегальных мигрантов.

Жесткий курс без компромиссов

В рамках новой кампании администрация Трампа планирует значительно активизировать иммиграционные рейды на рабочих местах, увеличить численность сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также пограничной службы. Кроме того, предусмотрено открытие новых центров временного содержания для мигрантов.

Отдельно отмечается, что Трамп расширил перечень лиц, подлежащих депортации. В него вошли, в частности, граждане Гаити, Венесуэлы и Афганистана. Цель администрации — депортировать около одного миллиона человек ежегодно.

Общественная реакция и предостережения экспертов

Журналисты Reuters пишут, что, несмотря на поддержку со стороны части электората, такая политика вызывает все большее беспокойство в американском обществе. Критики отмечают не только гуманитарные последствия, но и возможные нарушения прав человека и правовых процедур.

"Американцы все чаще воспринимают это уже не как иммиграционный вопрос, а как проблему нарушения прав и надлежащей правовой процедуры", — отметил в комментарии Reuters республиканский стратег Майк Мадрид.

Аналитики в публикации предполагают, что жесткая иммиграционная политика останется одним из ключевых элементов внутренней повестки дня Трампа в 2026 году.

Миграционная политика США

К слову, США расширили список стран с запретом на въезд

Согласно документу, дополнительные ограничения на въезд введены для граждан следующих государств:

  • Буркина-Фасо;

  • Мали;

  • Нигер;

  • Южный Судан;

  • Сирия.

Эти страны дополнили перечень из 12 государств, гражданам которых ранее уже был запрещен или существенно ограничен въезд в Америку.

мигранты (1005) США (28729) Трамп Дональд (7287)
+2
Як можна ще посилити, якщо він практично народжених в штатах висилає. Вислати Меланію в Словенію?
22.12.2025 00:32 Ответить
+2
Все правильно. Було б добре, щоб ще поставили в чергу на "денатуралізацію" громадян та Грін Кард холдерів з країн постсовка, які самі колись заїхали в тому числі не дуже легально, а зараз більше за всіх кричать за припинення імміграційних програм
22.12.2025 04:35 Ответить
+1
Якщо доживе
22.12.2025 00:59 Ответить
патужна буде боротися. кажуть, вже хєрмака, міндіча та ще чотирьох менеджерів виписав поштою
22.12.2025 00:27 Ответить
До США не так багато добігло. І назад вони навряд далі ЄС доїдуть.

А то й взагалі просто у Канаду переберуться.
22.12.2025 01:03 Ответить
Як можна ще посилити, якщо він практично народжених в штатах висилає. Вислати Меланію в Словенію?
22.12.2025 00:32 Ответить
Практично народжені в Штатах це як?
До речі , давно вже час відмінити громадянство по народженню .
22.12.2025 01:43 Ответить
Якщо доживе
22.12.2025 00:59 Ответить
Все йде до того, що у 2026 році Трамп самостійно зможе посилити тільки свої випорожнення.

Бо щось більш важливе йому не дасть зробити більшість демократів у конгресі.
22.12.2025 01:01 Ответить
Байден напустив десять мільйонів за чотири роки - чистити доведенься довго і болісно. Крики будуть ну і х*р з ними.
22.12.2025 01:56 Ответить
це тобі трампон-гандон таке сказав?
22.12.2025 08:02 Ответить
Все правильно. Було б добре, щоб ще поставили в чергу на "денатуралізацію" громадян та Грін Кард холдерів з країн постсовка, які самі колись заїхали в тому числі не дуже легально, а зараз більше за всіх кричать за припинення імміграційних програм
22.12.2025 04:35 Ответить
США всю свою історію жило рабською працею. ******* рабство економічне. Нелегал витрачає все на легалізацію, але отримує 25% від зарплати члена профспілки. Без громадянства членом профспілки стати неможливо. Раніше потрібно було 5 років рабства до апеляції на громадянство. Тепер 10. Що далі? Американці вже відвикли підмітати вулиці, стояти біля станка, а негри вже сьоме покоління живуть на "велфері" і вважають западлом працювати на білих. Американська модель економіки не розрахована на функціонування без дешевої робочої сили. Звідси дешевою робочою силою стануть самі американці. Їм це дуже сподобається...
22.12.2025 04:57 Ответить
тсссс!
не заважай кацапському агенту розвалювати сша зсередини.

свого часу пєндоси розвалили тюрму народів зсередини без жодного пострілу. чекісти-сатаністи зробили висновки і тепер роблять такий самий трюк, але вже з пєндосами.... АХАХАХ!!!

пєндоси забули, що вся їх ********* побудована імігрантами і для імігрантів. забери імігрантів (і легальних, і нелегальних) і їх ********* розвалиться, як картковий будинок.
22.12.2025 08:04 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.12.2025 08:08 Ответить
трамп таки не пробачив гаітянцям за те, що вони в Огайо поїли котів, яких хазяї необачно випускали на вулицю.
22.12.2025 05:37 Ответить
Ух! Геть кривавих котожерів!
Коти Огайо були найкращимм котами в світі. А зараз ці огаїтянці в шлунках гаїтянців
22.12.2025 08:12 Ответить
Ще б німці очиститися від засилля ляльок-мотанок і їхніх басмачів Наслідки ялової Меркальші
22.12.2025 06:44 Ответить
 
 