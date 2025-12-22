Reuters: Трамп в 2026 году резко усилит борьбу с нелегальной миграцией

Президент США Дональд Трамп в 2026 году намерен существенно ужесточить политику в отношении нелегальной миграции, несмотря на растущую критику внутри страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным издания, глава Белого дома не планирует отказываться от жесткого курса и готовит масштабное расширение мер, направленных на выявление и депортацию нелегальных мигрантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-президент США Джей Ди Венс выступил против финансовой помощи Украине

Жесткий курс без компромиссов

В рамках новой кампании администрация Трампа планирует значительно активизировать иммиграционные рейды на рабочих местах, увеличить численность сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также пограничной службы. Кроме того, предусмотрено открытие новых центров временного содержания для мигрантов.

Отдельно отмечается, что Трамп расширил перечень лиц, подлежащих депортации. В него вошли, в частности, граждане Гаити, Венесуэлы и Афганистана. Цель администрации — депортировать около одного миллиона человек ежегодно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер и Трамп обсудили пути достижения мира в Украине

Общественная реакция и предостережения экспертов

Журналисты Reuters пишут, что, несмотря на поддержку со стороны части электората, такая политика вызывает все большее беспокойство в американском обществе. Критики отмечают не только гуманитарные последствия, но и возможные нарушения прав человека и правовых процедур.

"Американцы все чаще воспринимают это уже не как иммиграционный вопрос, а как проблему нарушения прав и надлежащей правовой процедуры", — отметил в комментарии Reuters республиканский стратег Майк Мадрид.

Аналитики в публикации предполагают, что жесткая иммиграционная политика останется одним из ключевых элементов внутренней повестки дня Трампа в 2026 году.

Читайте также: Рютте: Трамп – единственный, кто сможет заставить Путина прекратить войну

Миграционная политика США

К слову, США расширили список стран с запретом на въезд.

Согласно документу, дополнительные ограничения на въезд введены для граждан следующих государств:

Буркина-Фасо;

Мали;

Нигер;

Южный Судан;

Сирия.

Эти страны дополнили перечень из 12 государств, гражданам которых ранее уже был запрещен или существенно ограничен въезд в Америку.

Читайте: Зеленский о переговорах во Флориде: Продолжается работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении