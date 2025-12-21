Рютте: Трамп – единственный, кто сможет заставить Путина остановить войну

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, только президенту США Дональду Трампу под силу заставить РФ прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал в беседе с журналистами немецкого издания Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

Об усилиях Трампа

Рютте высоко оценил усилия Трампа, направленные на прекращение полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже почти четыре года.

"Трамп абсолютно предан этому вопросу. Он сосредоточен на прекращении этой войны. Трамп - единственный, кто сумел посадить за стол переговоров главу Кремля Владимира Путина, и единственный, кто может в конечном итоге заставить Путина согласиться на мирное урегулирование. Я очень уважаю его за это", - сказал генсек Альянса.

О поддержке США

Кроме этого, Рютте отверг опасения относительно возможного прекращения помощи Украине со стороны США, в частности в части предоставления разведывательных и других данных.

"Я совершенно этого не ожидаю. Сейчас мы видим, что обмен информацией, а также поставки оружия Украине продолжаются", - сказал он.

Однако, по его словам, европейским странам-членам НАТО придется приложить существенные усилия для дальнейшей поддержки Украины.

"Во-первых, нам нужно увеличить расходы на оборону и нарастить производство (вооружений и боеприпасов, - ред.).

А во-вторых, нам нужно обеспечить, чтобы Украина оставалась как можно сильнее в этой борьбе. Ведь если Россия получит контроль над всей Украиной, это будет иметь огромные последствия для НАТО - поэтому нам придется тратить гораздо больше, чем мы договорились (на саммите НАТО, - ред.) в Гааге", - сказал Рютте.

