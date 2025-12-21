РУС
Рютте: Трамп – единственный, кто сможет заставить Путина остановить войну

Рютте, Трамп

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, только президенту США Дональду Трампу под силу заставить РФ прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал в беседе с журналистами немецкого издания Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

Об усилиях Трампа

Рютте высоко оценил усилия Трампа, направленные на прекращение полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже почти четыре года.

"Трамп абсолютно предан этому вопросу. Он сосредоточен на прекращении этой войны. Трамп - единственный, кто сумел посадить за стол переговоров главу Кремля Владимира Путина, и единственный, кто может в конечном итоге заставить Путина согласиться на мирное урегулирование. Я очень уважаю его за это", - сказал генсек Альянса.

Читайте также: Рютте объяснил, почему США выгодно оставаться в НАТО: три ключевые причины

О поддержке США

Кроме этого, Рютте отверг опасения относительно возможного прекращения помощи Украине со стороны США, в частности в части предоставления разведывательных и других данных.

"Я совершенно этого не ожидаю. Сейчас мы видим, что обмен информацией, а также поставки оружия Украине продолжаются", - сказал он.

Однако, по его словам, европейским странам-членам НАТО придется приложить существенные усилия для дальнейшей поддержки Украины.

  • "Во-первых, нам нужно увеличить расходы на оборону и нарастить производство (вооружений и боеприпасов, - ред.).
  • А во-вторых, нам нужно обеспечить, чтобы Украина оставалась как можно сильнее в этой борьбе. Ведь если Россия получит контроль над всей Украиной, это будет иметь огромные последствия для НАТО - поэтому нам придется тратить гораздо больше, чем мы договорились (на саммите НАТО, - ред.) в Гааге", - сказал Рютте.

Читайте также: Причина - Путин: Рютте рассказал, почему так трудно закончить войну в Украине

НАТО (10580) Рютте Марк (550) Трамп Дональд (7287)
Топ комментарии
+15
Ми вже побачили і відчули на собі можливості цього єдиного «миротворця»!
21.12.2025 19:04 Ответить
+9
Трампа - в сміттєвий бак...! Там його місце і "невістки"
21.12.2025 19:06 Ответить
+8
Погано лизнув - рудий не оцінить ! 🤮
21.12.2025 19:05 Ответить
👎👎👎
21.12.2025 19:01 Ответить
Може але не хоче
21.12.2025 19:03 Ответить
"не робіть собі кумиру...не поклоняйся їм і не служи їм"... тим більше з такої потвори...
21.12.2025 19:04 Ответить
Ми вже побачили і відчули на собі можливості цього єдиного «миротворця»!
21.12.2025 19:04 Ответить
Погано лизнув - рудий не оцінить ! 🤮
21.12.2025 19:05 Ответить
у рудого вже нема куди локшину вішати так пуйло перейшов на Макрона
21.12.2025 19:06 Ответить
Трампа - в сміттєвий бак...! Там його місце і "невістки"
21.12.2025 19:06 Ответить
Якось не прийнятно у сміттєвий бак кидати лайно!
21.12.2025 19:42 Ответить
та звиздите ви всі на Заході як дихаїте ...знаєте шо цього андонія, треба приспати комплиментами ...воно як і ху* ло ущербне на всю голову ...
21.12.2025 19:06 Ответить
Брежневщина....
21.12.2025 19:06 Ответить
Більше нагадує:" Спасібо товаришу Сталіну за наше счастлівоє дєтство!"
21.12.2025 19:39 Ответить
Пан Рютте забув, що ще є таварісч Сі, той більшу вагу має для )(уйла, бо чомусь золотішко )(уйло до КНР направляє, а не до США, так листопаді 2025 року РФ поставила до Китаю золоті зливки на суму 961 млн доларів США, або 818,6 млн євро. Це найбільший місячний показник за всю історію торговельних відносин між двома країнами. У жовтні обсяг експорту також був близьким до рекордного і становив 930 млн доларів. Джерело: https://censor.net/ua/n3591676
21.12.2025 19:09 Ответить
Китай - єдиний, хто зможе змусити путіна припинити війну.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:11 Ответить
Залишившись без економічних партнерів після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія у своєму "повороті на Схід" опинилася в критичній залежності від Китаю - економіки, що у дев'ять разів більша за російську.
Росія опинилася у майже тотальній економічній залежності від Китаю - передусім у сфері товарів військового та подвійного призначення. Китайські компанії без вагань заробляють на критичних російських потребах, і вартість таких товарів стрімко зростає.
21.12.2025 19:14 Ответить
Китай, який купує у Росії переважно сировину, став головним джерелом її експортних доходів і одночасно - майже єдиним постачальником потрібних для війни технологій.

Як сказав Reuters ще один співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони. І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
21.12.2025 19:15 Ответить
Гарний дядько Марк Рютте, але зайняв позицію "весільного генерала" - так комфортніше, і відповідальність не муляє! Може НАТО вже треба достроково поміняти генсека?
21.12.2025 19:11 Ответить
Рюттє теж виявився хитродупим сраколизом Трампа. ПОвзуча **************** та орбанізація Європи. А стільки ******* про демократичні ідеали, моральні цінності а тепер принюхайтесь. Чим смердить?...
21.12.2025 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kZ087_5hfrM

Але як не дивно Роман Безсмертний про те ж саме ... чому ситуація зараз вигідна Україні ... Мабуть Рютте послухав Безсмертного
21.12.2025 19:13 Ответить
доречі , це Безсмертний сказав ще 19-го ...
21.12.2025 19:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1ki7NSjYAC4

Це ще кому цікаво прослухати розумних , нехай й єрмаківському дружку-алкашу ( саслуживцю батіЄрмака) , але Саакян заслуговує на те, щоб попрацювати на рашистський контент й через цього "громадянина україни від Яника "...
21.12.2025 19:38 Ответить
якби хотів то міг би це зробити ще на Алясці. Арешт воєнного злочинця, ультиматум - виводь війська з України бо не випустим.
21.12.2025 19:14 Ответить
Ну капітуляція жертви агресії це теж зупинення війни...
21.12.2025 19:16 Ответить
Татусем забув його ще раз назвати.

https://tsn.ua/svit/riutte-nazvav-trampa-tatusem-toy-vidreahuvav-2857199.html

А потім буде виправдовуватися знов, що він не підлабузник.
21.12.2025 19:17 Ответить
Це дуже #єрово, коли усе залежить від одного... дурня
21.12.2025 19:26 Ответить
Йойо майойо... Чи то казка, чи приказка... Віри нуль. Подій багато... Все одно, результат-США втратили на необмежений час гегемон демократичного існування світу!!... Все котиться в прірву з швидкістю світла..... На жаль.....
21.12.2025 19:33 Ответить
я, гадаю, навіть трампу вже зле від подібної маячні
21.12.2025 19:39 Ответить
Рютте хватить вилизувати опу тому путінососу трампу!!!Та май якусь гордість вже дістали з тим облизуванням того дибі..а!
21.12.2025 19:57 Ответить
А вжеж! Вiддасть Украiну х-лу нi за цапову душу, та й припинить!
21.12.2025 19:58 Ответить
Такий великий дядько, а досі в казки вірить
21.12.2025 20:00 Ответить
Коли це говорить Рютте,це свідчить що світ перетворився на звичайний цирк.Доні,звичайний барига,припинить війну? Не смішіть мої тапки.
21.12.2025 20:07 Ответить
Зупинити війну путіна заставить не Трамп і не Сі, а СНАЙПЕР!
21.12.2025 20:09 Ответить
Хороший хлопчик.
21.12.2025 20:09 Ответить
такой же мудак как и рыжий урод!правильно на них каспаров кричал,на этих ссыкливых соплежуев!
21.12.2025 20:13 Ответить
З точки зору психології Рютте правий, не можна дратувати а треба тільки хвалити людину яка не в собі.
21.12.2025 20:17 Ответить
Крім ЗСУ ніхто. Але...
21.12.2025 20:17 Ответить
трампакс може тільки те що йому хазаіна дозволе! Впевнений, не було би цього тампона - трампакса, війна давно би погасла! А трампаксу, куйло (хазаина) засунув руку в одне місце!
PS: Те що нам пропонує трампакс, пропонувало і казковий ... !
21.12.2025 20:40 Ответить
PPS: трампакс, єдина людина, яка розпалює III світову війну!!!
21.12.2025 20:45 Ответить
 
 