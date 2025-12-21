Рютте: Трамп – єдиний, хто зможе змусити Путіна припинити війну

На думку генерального секретаря НАТО Марка Рютте, лише президентові США Дональду Трампу під силу змусити РФ припинити війну проти України.

Про це він сказав у розмові з журналістами німецького видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про зусилля Трампа

Рютте високо оцінив зусилля Трампа, спрямовані на припинення повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже майже чотири роки.

"Трамп абсолютно відданий цьому питанню. Він зосереджений на припиненні цієї війни. Трамп - єдиний, хто зумів посадити за стіл переговорів очільника Кремля Володимира Путіна, і єдиний, хто може зрештою змусити Путіна погодитися на мирне врегулювання. Я дуже поважаю його за це", - сказав генсек Альянсу.

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Про підтримку США

Крім цього, Рютте відкинув побоювання щодо можливого припинення допомоги Україні з боку США, зокрема в частині надання розвідувальних та інших даних.

"Я геть цього не очікую. Нині ми бачимо, що обмін інформацією, а також постачання зброї Україні тривають",- сказав він.

Проте, за його словами, європейським країнам-членам НАТО доведеться докласти суттєвих зусиль для подальшої підтримки України.

"По-перше, нам потрібно збільшити витрати на оборону та наростити виробництво (озброєнь і боєприпасів, - ред.).

А по-друге, нам потрібно забезпечити, щоб Україна залишалася якомога сильнішою в цій боротьбі. Адже якщо Росія отримає контроль над усією Україною, це матиме величезні наслідки для НАТО - тож нам доведеться витрачати набагато більше, ніж ми домовилися (на саміті НАТО, - ред.) в Гаазі", - сказав Рютте.

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